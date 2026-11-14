Calendario Lavazza 2027: tre fotografi Magnum in tre città

di Redazione ZON

In sintesi. Il Calendario Lavazza 2027, intitolato Always a Pleasure, è la trentacinquesima edizione ed è firmato da tre fotografi dell’agenzia Magnum: Jim Goldberg, Alex Majoli e Paolo Pellegrin. Il calendario contiene quindici immagini dedicate a New York, Lisbona e Hong Kong. Francesca Lavazza, del consiglio di amministrazione del gruppo Lavazza, lo ha presentato al Guggenheim di New York.

I punti chiave Il Calendario Lavazza 2027, intitolato Always a Pleasure, è la trentacinquesima edizione e contiene quindici immagini.

Jim Goldberg fotografa New York da gennaio ad aprile, Alex Majoli fotografa Lisbona da maggio ad agosto e Paolo Pellegrin fotografa Hong Kong negli ultimi quattro mesi.

Ad aprile il Calendario Lavazza 2027 ha come protagonisti il regista Martin Scorsese e la figlia Francesca, anche lei regista.

L’agenzia Armando Testa ha la direzione creativa del Calendario Lavazza 2027, inserito nel percorso Pleasure Makes Us Human.

L’agenzia Magnum, fondata nel 1947, festeggerà ottant’anni nel 2027.

Il Calendario Lavazza 2027, intitolato Always a Pleasure, è affidato a tre fotografi dell’agenzia Magnum: l’americano Jim Goldberg e gli italiani Alex Majoli e Paolo Pellegrin. La presentazione si è tenuta al Guggenheim di New York.

L’edizione è la trentacinquesima del calendario. A presentarla è stata Francesca Lavazza, membro del consiglio di amministrazione del gruppo Lavazza.

Tre fotografi, tre città e quattro momenti della giornata

Il calendario contiene quindici immagini. Racconta, attraverso tre città e quattro momenti della giornata, come il rito del caffè attraversi culture e continenti.

Periodo Città Fotografo Soggetti Da gennaio ad aprile New York Jim Goldberg Una ragazza nella vasca da bagno, una scala antincendio, un gruppo di cani con il dog sitter, Martin Scorsese e la figlia Francesca Da maggio ad agosto Lisbona Alex Majoli La luce dell’alba sull’oceano, due colleghi in pausa caffè, una danza davanti agli azulejos, un cantante di fado Gli ultimi quattro mesi Hong Kong Paolo Pellegrin Ragazze che giocano a mahjong, un nonno con la nipotina sul battello, due interpreti dell’opera cantonese, una giovane donna sotto la pioggia

La direzione creativa del progetto è dell’agenzia Armando Testa. Il calendario si inserisce nel percorso Pleasure Makes Us Human, una riflessione sul piacere come esperienza profondamente umana.

Che cosa mostrano gli scatti di New York, Lisbona e Hong Kong

A New York, Jim Goldberg descrive una metropoli elettrica, informale e piena di storie che si incrociano. Gennaio mostra una ragazza che apprezza la tazzina immersa nella schiuma di una vasca da bagno. Marzo è dedicato a un gruppo di cani e al loro dog sitter.

Aprile ha due protagonisti: il regista Martin Scorsese e la figlia Francesca, anche lei regista. Quest’anno Francesca ha diretto la miniserie Lavazza Family Blend, in cui con il padre riscopre New York e, nel caffè, il Dna familiare.

A Lisbona, da maggio ad agosto, lavora il ravennate Alex Majoli, fotografo di guerra di Magnum dal 1996. Majoli ha fatto della capitale portoghese il crocevia di viaggi verso il Brasile che durano da decenni. I suoi scatti hanno una qualità cinematografica.

A Hong Kong lavora il romano Paolo Pellegrin, vincitore di dieci World Press Photo. Come Majoli, Pellegrin è abituato a raccontare guerre e crisi umanitarie, e in questo lavoro rivolge lo sguardo ai piccoli piaceri della vita.

Perché Magnum e Guggenheim contano per Lavazza

Nel 2027 l’agenzia Magnum festeggerà ottant’anni. Fondata nel 1947 da Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger e David Seymour, Magnum ha rivoluzionato il fotogiornalismo rivendicando l’indipendenza e la libertà creativa degli autori.

Il rapporto tra Magnum e Lavazza viene da lontano. Tra i fotografi che hanno firmato precedenti edizioni del calendario ci sono Elliott Erwitt, Steve McCurry, Ferdinando Scianna e Alex Webb.

Lavazza è legata al Guggenheim dal 2014, anno in cui sostenne la grande mostra sul Futurismo. Nel 2023 il legame è stato ampliato con IncluVisity, un progetto che promuove l’accessibilità dei musei.

Quest’anno l’intera rotonda del Guggenheim è occupata dalla fotografa Taryn Simon. Secondo Francesca Lavazza, è la prima volta che il museo si occupa interamente di fotografia, e questo la rende una pietra miliare a cui Lavazza non potrebbe essere più allineata, perché la fotografia è il mezzo di comunicazione principale di questi giorni.

“Il Calendario Lavazza è da sempre un luogo di incontro tra la nostra identità e lo sguardo libero degli artisti”

Così Francesca Lavazza descrive il progetto.

Domande frequenti Chi sono i fotografi del Calendario Lavazza 2027? Il Calendario Lavazza 2027 è affidato a tre fotografi dell’agenzia Magnum: l’americano Jim Goldberg e gli italiani Alex Majoli e Paolo Pellegrin. Goldberg ha lavorato a New York, Majoli a Lisbona e Pellegrin a Hong Kong. Dove è stato presentato il Calendario Lavazza 2027? Il Calendario Lavazza 2027 è stato presentato al Guggenheim di New York. A presentarlo è stata Francesca Lavazza, membro del consiglio di amministrazione del gruppo Lavazza. Chi c’è ad aprile nel Calendario Lavazza 2027? Ad aprile il Calendario Lavazza 2027 ha come protagonisti il regista Martin Scorsese e la figlia Francesca, anche lei regista. Lo scatto fa parte della serie di New York firmata da Jim Goldberg. Quante immagini e quali città ha il Calendario Lavazza 2027? Il Calendario Lavazza 2027 contiene quindici immagini. Racconta il rito del caffè in tre città, New York, Lisbona e Hong Kong, e in quattro momenti della giornata. Chi ha curato la direzione creativa del Calendario Lavazza 2027? La direzione creativa del Calendario Lavazza 2027 è dell’agenzia Armando Testa. Il progetto si inserisce nel percorso Pleasure Makes Us Human, una riflessione sul piacere come esperienza profondamente umana.

Fonte: ANSA