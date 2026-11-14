Cast di Sanremo 2027: Fiorello dice che Nada e The Kolors sono «già presi»

di Redazione ZON

In sintesi. Il 13 novembre 2026, durante la puntata di La Pennicanza su Rai Radio2, lo showman Fiorello ha indicato Nada e la band The Kolors come due nomi «già sicuri» del cast del Festival di Sanremo 2027. Fiorello ha definito Nada «un’idea» e ha detto «sicuri 100%» i The Kolors.

I punti chiave Fiorello ha indicato Nada e The Kolors come due nomi «già sicuri» del cast di Sanremo 2027.

La puntata di La Pennicanza su Rai Radio2 con le anticipazioni è andata in onda il 13 novembre 2026.

Fiorello ha definito Nada «un’idea» e ha descritto The Kolors come un gruppo che piace ai giovani, con cui dice di aver girato un video.

Fiorello ha detto di conoscere la scaletta della prima serata del Festival: «Io so tutto, vi potrei dire la scaletta della prima serata».

La Nazionale italiana gioca contro il Belgio domenica 15 novembre 2026, come ricordato da Fiorello nella puntata del 13 novembre 2026.

Fiorello ha indicato Nada e The Kolors come due nomi «già sicuri» del cast di Sanremo 2027, durante la puntata di La Pennicanza su Rai Radio2 andata in onda il 13 novembre 2026.

Cosa ha detto Fiorello sul cast di Sanremo 2027

Lo showman ha parlato di «due spoiler» sul cast del Festival. Le sue parole: «Ci sono dei nomi sicuri, già presi. Scelte che io condivido».

«Una è un’idea che è Nada! E poi un gruppo che piace tanto ai giovani, io li adoro, ho fatto anche un video con loro, sicuri 100% i The Kolors!»

Il primo nome citato da Fiorello per Sanremo 2027 è quindi Nada, definita da lui «un’idea». Il secondo è la band The Kolors, che lo showman descrive come un gruppo molto apprezzato dai giovani e con cui dice di aver girato un video.

La scaletta della prima serata e la battuta a De Martino

Fiorello ha aggiunto di sapere tutto sul Festival: «Io so tutto, vi potrei dire la scaletta della prima serata». Poi si è rivolto a De Martino: «Guarda che hai dei buchi lì! È veramente un colapasta!».

Per Sanremo 2027 Fiorello aveva già dato altre anticipazioni nelle puntate precedenti del suo programma. Quella del 13 novembre 2026 le ha proseguite con i due nomi di Nada e The Kolors.

Il resto della puntata: Nazionale e politica

Nella stessa puntata Fiorello ha commentato la vittoria dell’Italia contro la Francia. Ha poi ricordato che la Nazionale gioca di nuovo domenica 15 novembre 2026, contro il Belgio.

Il programma ha incluso anche una chiamata con un improbabile Mattarella, cioè una parodia del presidente, e battute sull’incontro tra Giorgia Meloni e Zelensky e sull’abbraccio tra Occhetto e Prodi.