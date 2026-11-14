Giovanni Scribano vince The Voice Senior 2026: il televoto premia il 60enne di Treviso

di Redazione ZON

In sintesi. Giovanni Scribano, cantante di 60 anni di Treviso della squadra di Arisa, ha vinto la settima edizione di The Voice Senior. La finale è andata in onda su Rai 1 venerdì 13 novembre 2026. Il televoto ha scelto Scribano davanti a Sabrina Brodosi, Anna Cuomo e Cristina Orsi; in palio c’è un brano con Warner Music Italia.

I punti chiave Giovanni Scribano, 60 anni, di Treviso, del team Arisa, ha vinto la settima edizione di The Voice Senior nella finale su Rai 1 del 13 novembre 2026.

Il televoto da casa ha deciso in due fasi: il primo ha promosso quattro concorrenti alla sfida finale, il secondo ha assegnato la vittoria a Giovanni Scribano.

I finalisti di The Voice Senior 2026 erano dodici, divisi in quattro team: Arisa, Fiorella Mannoia, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Il premio per Giovanni Scribano è la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia.

Le prime cinque puntate di The Voice Senior 2026 hanno ottenuto in media il 23,4% di share, con circa 3.290.000 telespettatori.

Giovanni Scribano, 60 anni, di Treviso, della squadra di Arisa, ha vinto la settima edizione di The Voice Senior. La finale è andata in onda su Rai 1 venerdì 13 novembre 2026.

Come il televoto ha scelto il vincitore della finale

Alla finale di venerdì 13 novembre 2026 hanno partecipato dodici finalisti. A decidere non sono stati i coach ma il televoto da casa, in due fasi.

Il primo televoto ha promosso quattro concorrenti alla sfida finale: Sabrina Brodosi, Anna Cuomo, Giovanni Scribano e Cristina «Kiki» Orsi. Il secondo televoto ha poi assegnato la vittoria a Giovanni Scribano.

Il premio per il vincitore è la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia.

Chi è Giovanni Scribano e quali canzoni ha portato

Giovanni Scribano è un cantante di 60 anni, originario di Treviso, guidato da Arisa. Era uno dei tre finalisti della squadra di Arisa, insieme a Francesca Magnelli e Chantal Guerlement.

Nella semifinale del 6 novembre 2026 aveva interpretato «Questo piccolo grande amore» di Claudio Baglioni, brano che gli aveva garantito l’accesso all’ultima puntata.

Le fonti non coincidono sul brano della finale. Una ricostruzione indica «Ricordati di me» di Antonello Venditti, un’altra sostiene che Scribano abbia vinto cantando di nuovo «Questo piccolo grande amore».

Francesca Magnelli era indicata da diversi osservatori tra le favorite, dopo la sua interpretazione di «Nei giardini che nessuno sa» di Renato Zero. Tra le esibizioni della serata si è fatta notare anche Kiki Orsi, che ha cantato «Think» di Aretha Franklin.

Le squadre in gara e la novità di Fiorella Mannoia

I dodici finalisti erano divisi tra i quattro team dei coach:

Team Arisa: Giovanni Scribano, Francesca Magnelli, Chantal Guerlement

Team Fiorella Mannoia: Fabiana Fraioli, Sabrina Brodosi, Anna Cuomo

Team Nek: Paolo Falchi, Vittorio Gasso, Cristina Orsi

Team Clementino e Rocco Hunt: Rosella Vespignani, Giosuè Tortorelli, Giulia Maglione

La novità principale dell’edizione è Fiorella Mannoia, coach al posto di Loredana Bertè. Nella finale Bertè è tornata come ospite d’onore con un medley di «Dedicato», «Non sono una signora» e «Pazza».

Durante la serata è stato trasmesso anche un video dedicato al percorso di Mannoia sulla poltrona di coach.

Gli ascolti: la media è del 23,4% di share

Nelle prime cinque puntate The Voice Senior 2026 ha ottenuto in media il 23,4% di share, con circa 3.290.000 telespettatori. Il 30 ottobre 2026 lo share è stato del 23,4%.

Puntata Spettatori Share 9 ottobre 2026 (esordio) 3.386.000 24,3% 23 ottobre 2026 (picco) 3.464.000 24,5% 6 novembre 2026 (semifinale) 3.024.000 20,7%

Domande frequenti Chi ha vinto The Voice Senior 2026? The Voice Senior 2026 l’ha vinto Giovanni Scribano, cantante di 60 anni di Treviso del team Arisa. La finale è andata in onda su Rai 1 venerdì 13 novembre 2026. Scribano ha prevalso al televoto su Sabrina Brodosi, Anna Cuomo e Cristina Orsi. Come si vince The Voice Senior? Il vincitore di The Voice Senior 2026 non è stato scelto dai coach ma dal televoto da casa, in due fasi. Il primo televoto ha promosso quattro concorrenti alla sfida finale. Il secondo ha assegnato la vittoria a Giovanni Scribano. Qual è il premio per il vincitore di The Voice Senior 2026? Il premio per il vincitore di The Voice Senior 2026 è la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia. Quest’anno lo ha ottenuto Giovanni Scribano. Chi sono i coach di The Voice Senior 2026? I team di The Voice Senior 2026 sono quattro: Arisa, Fiorella Mannoia, Nek e il duo Clementino e Rocco Hunt. Fiorella Mannoia è la novità dell’edizione e ha preso il posto di Loredana Bertè. Nella finale Bertè è tornata come ospite d’onore. Quanti telespettatori ha avuto The Voice Senior 2026? Nelle prime cinque puntate The Voice Senior 2026 ha ottenuto in media il 23,4% di share, con circa 3.290.000 telespettatori. Il picco è del 23 ottobre 2026, con 3.464.000 spettatori e il 24,5% di share. La semifinale del 6 novembre 2026 ha avuto 3.024.000 spettatori e il 20,7% di share.