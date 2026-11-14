Al Bano Carrisi pronto ad andare a Gaza col Papa: cos’è l’appello a Leone XIV

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantante Al Bano Carrisi ha annunciato il 13 novembre 2026 di aderire all’appello rivolto a Papa Leone XIV dall’associazione pugliese L’Isola che non c’è, con sede a Latiano (Brindisi), per una missione di pace a Gaza. Al Bano Carrisi si è detto disponibile ad accompagnare il Pontefice, se il viaggio verrà organizzato.

I punti chiave Al Bano Carrisi ha annunciato il 13 novembre 2026 la sua adesione all’appello a Papa Leone XIV per un viaggio a Gaza.

L’associazione L’Isola che non c’è, con sede a Latiano (Brindisi), chiede al Papa di guidare una missione di pace a Gaza per fermare la guerra, aprire corridoi umanitari e stare accanto ai bambini.

L’appello richiama il gesto di Giovanni Paolo II, che durante la guerra nei Balcani manifestò la volontà di recarsi a Sarajevo.

Per l’appello al Papa si parla di circa 130 personalità firmatarie, mentre il primo appello sugli aiuti umanitari era stato firmato da oltre 140 personalità.

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all’unanimità, con una mozione, il primo appello dell’associazione, ma Franco Giuliano sostiene che non ha prodotto risultati.

Il cantante Al Bano Carrisi ha annunciato il 13 novembre 2026 di aver aderito all’appello che l’associazione pugliese L’Isola che non c’è ha rivolto a Papa Leone XIV per un viaggio a Gaza. Le sue parole: «Se mi danno la possibilità, ci vado anch’io al suo fianco».

Che cosa chiede l’appello a Papa Leone XIV

L’associazione L’Isola che non c’è, con sede a Latiano, in provincia di Brindisi, chiede al Pontefice di guidare una missione di pace a Gaza. Nel testo scrive: «Le chiediamo, con rispetto ma anche con la massima urgenza, di guidare una missione di pace a Gaza».

In alternativa, l’associazione propone una missione guidata direttamente dal Papa a nome di tutta la Chiesa. Gli obiettivi indicati sono fermare la guerra, aprire corridoi umanitari e stare accanto ai bambini di Gaza.

L’appello richiama il gesto di Giovanni Paolo II, che durante la guerra nei Balcani manifestò la volontà di recarsi a Sarajevo. L’associazione definisce Gaza una «nuova Sarajevo»: una città assediata, con ospedali distrutti, bambini che muoiono di fame e di sete, madri costrette a partorire senza anestesia e aiuti bloccati ai valichi.

Secondo L’Isola che non c’è, anche il solo annuncio di una visita del Papa potrebbe scuotere le coscienze e fare pressione sui governi per riaprire i corridoi degli aiuti.

Perché Al Bano dice sì: il padre e la missione in Terra Santa

Al Bano Carrisi, cantante di Cellino San Marco, lega la sua adesione agli insegnamenti del padre, reduce della Seconda guerra mondiale. «Mio padre ha fatto di me uno strumento di pace. Mi ha insegnato ad essere figlio dell’amore per la pace», ha dichiarato.

Al Bano Carrisi ha ricordato anche la sua precedente missione in Terra Santa con L’Isola che non c’è. In quell’occasione cantò insieme ai bambini di Gaza ospitati nel convento francescano di Gerusalemme.

Chi ha firmato e che fine ha fatto il primo appello

Sul numero dei firmatari le ricostruzioni non coincidono. Per l’appello al Papa si parla di circa 130 personalità che lo hanno già sottoscritto. Il primo documento, quello sugli aiuti umanitari, era stato firmato da oltre 140 personalità.

Quel primo appello era stato consegnato al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e al Consiglio regionale pugliese, che lo approvò all’unanimità con una mozione. Era stato indirizzato anche alla Conferenza delle Regioni, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il presidente onorario dell’associazione, Franco Giuliano, sostiene che quell’iniziativa non ha prodotto risultati. «Gaza resta chiusa agli aiuti, nonostante le alluvioni e l’inverno ormai alle porte», ha dichiarato.

L’associazione ha candidato i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace oltre un anno fa. Quello al Papa è il secondo appello dell’associazione, dopo quello per l’apertura di Gaza agli aiuti umanitari. Al Bano Carrisi ha dato la propria disponibilità ad accompagnare il Pontefice, se il viaggio verrà organizzato.

Domande frequenti Cosa ha detto Al Bano sul viaggio a Gaza con il Papa? Al Bano Carrisi ha dichiarato: «Se mi danno la possibilità, ci vado anch’io al suo fianco». Lo ha detto il 13 novembre 2026, annunciando la sua adesione all’appello a Papa Leone XIV. Cosa chiede l’appello a Papa Leone XIV? L’associazione L’Isola che non c’è chiede al Papa di guidare una missione di pace a Gaza, oppure una missione guidata direttamente da lui a nome di tutta la Chiesa. Gli obiettivi indicati sono fermare la guerra, aprire corridoi umanitari e stare accanto ai bambini di Gaza. Chi è l’associazione L’Isola che non c’è? L’Isola che non c’è è un’associazione pugliese con sede a Latiano, in provincia di Brindisi. Ha candidato i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace oltre un anno fa, e quello al Papa è il suo secondo appello dopo quello per l’apertura di Gaza agli aiuti umanitari. Quante persone hanno firmato l’appello al Papa per Gaza? Sul numero dei firmatari le ricostruzioni non coincidono. Per l’appello al Papa si parla di circa 130 personalità, mentre il primo appello sugli aiuti umanitari era stato firmato da oltre 140 personalità. Perché l’appello cita Sarajevo e Giovanni Paolo II? L’appello richiama il gesto di Giovanni Paolo II, che durante la guerra nei Balcani manifestò la volontà di recarsi a Sarajevo. L’associazione definisce Gaza una «nuova Sarajevo», una città assediata con ospedali distrutti e aiuti bloccati ai valichi.