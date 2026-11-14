Laura Pausini vince il quinto Latin Grammy con Yo canto 2, e nel 2027 il tour fa tappa a Eboli
In sintesi. Laura Pausini ha ricevuto il Latin Grammy per il miglior album pop tradizionale con Yo canto 2, nella 27ª edizione dei Latin Grammy Awards all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. È il quinto Latin Grammy della carriera di Laura Pausini. In autunno 2027 il tour di Laura Pausini farà tappa a Eboli, nel Salernitano.
I punti chiave
- Laura Pausini ha vinto il quinto Latin Grammy della carriera con l’album Yo canto 2, nella categoria miglior album pop tradizionale.
- Il premio è stato assegnato alla 27ª edizione dei Latin Grammy Awards, all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.
- L’Io canto / Yo canto World tour 2026/2027 di Laura Pausini ha venduto oltre 500mila biglietti in tutto il mondo.
- Nel 2027 Laura Pausini terrà cinque concerti negli stadi italiani, dal 2 giugno a Lignano Sabbiadoro al 3 luglio a Roma.
- In autunno 2027 il tour di Laura Pausini toccherà anche Eboli, nel Salernitano.
Laura Pausini vince il quinto Latin Grammy della carriera con Yo canto 2, premiato come miglior album pop tradizionale. In autunno 2027 il suo tour toccherà Eboli, nel Salernitano.
Il riconoscimento è stato assegnato alla 27ª edizione dei Latin Grammy Awards, all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Yo canto 2 è pubblicato da Warner Music / Warner Records.
Yo canto 2 rende omaggio ai grandi autori in lingua spagnola
Con Yo canto 2, Laura Pausini omaggia alcune tra le più grandi canzoni e i più importanti autori della musica in lingua spagnola. L’album le è valso la categoria «Mejor álbum pop tradicional».
Per la Latin Grammy Academy, la statuetta è il sesto grande riconoscimento nel palmarès di Pausini. Nel 2023 l’Academy le aveva assegnato anche il Person of the Year, la prima volta per un’artista non madrelingua spagnola.
Pausini dedica il premio ai cantautori con cui è cresciuta
Laura Pausini ha commentato la vittoria con queste parole:
«Sono immensamente felice e grata, questo premio significa moltissimo per me perché è la prima volta che dedico un intero album alla musica latina in lingua spagnola, attraverso le canzoni dei grandi cantautori con cui sono cresciuta e che continuano a ispirarmi. Dedico questo riconoscimento a loro, a tutti gli autori e gli interpreti che hanno reso grande la musica latina nel mondo».
Il tour supera i 500mila biglietti e nel 2027 riparte dall’America Latina
Il Latin Grammy arriva a pochi giorni dalla chiusura delle date europee dell’Io canto / Yo canto World tour 2026/2027. Il tour ha venduto in totale oltre 500mila biglietti in tutto il mondo.
Il viaggio live di Laura Pausini proseguirà nel 2027 con sei appuntamenti internazionali tra febbraio e marzo.
|Data
|Località
|17 febbraio 2027
|Buenos Aires
|22 febbraio 2027
|Festival di Viña del Mar
|27 febbraio 2027
|São Paulo
|2 marzo 2027
|Porto Alegre
|7 marzo 2027
|Medellín
|14 marzo 2027
|Hollywood, Florida
Nel 2027 Pausini torna negli stadi italiani, con una tappa a Eboli in autunno
Nel 2027 Laura Pausini tornerà negli stadi italiani per celebrare i vent’anni dal suo primo storico appuntamento allo Stadio San Siro. Le date sono cinque.
|Data
|Località
|2 giugno 2027
|Lignano Sabbiadoro
|12 giugno 2027
|Messina
|19 giugno 2027
|Bari
|26 giugno 2027
|Pescara
|3 luglio 2027
|Roma
Il tour di Laura Pausini proseguirà in autunno 2027 con tappe a Londra, Eboli, Lione, Parigi, Göteborg, Amsterdam, Zagabria e Milano.
Domande frequenti
Quanti Latin Grammy ha vinto Laura Pausini?
Con Yo canto 2 Laura Pausini ha vinto il quinto Latin Grammy della carriera. Per la Latin Grammy Academy la statuetta è il sesto grande riconoscimento nel palmarès di Pausini, che nel 2023 aveva ricevuto anche il Person of the Year.
Per quale album Laura Pausini ha vinto il Latin Grammy?
Laura Pausini ha vinto con Yo canto 2, premiato come miglior album pop tradizionale («Mejor álbum pop tradicional»). L’album rende omaggio ad alcune tra le più grandi canzoni e ai più importanti autori della musica in lingua spagnola ed è pubblicato da Warner Music / Warner Records.
Dove si è tenuta la 27ª edizione dei Latin Grammy Awards?
La 27ª edizione dei Latin Grammy Awards si è tenuta all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Durante la cerimonia Laura Pausini ha ricevuto il premio per il miglior album pop tradizionale.
Quando canta Laura Pausini a Eboli?
Laura Pausini farà tappa a Eboli, nel Salernitano, in autunno 2027. La data precisa non è ancora indicata: il tour autunnale toccherà anche Londra, Lione, Parigi, Göteborg, Amsterdam, Zagabria e Milano.
Quali sono le date di Laura Pausini negli stadi italiani nel 2027?
Le date sono cinque: 2 giugno 2027 a Lignano Sabbiadoro, 12 giugno a Messina, 19 giugno a Bari, 26 giugno a Pescara e 3 luglio a Roma. Il tour negli stadi celebra i vent’anni dal primo appuntamento di Laura Pausini allo Stadio San Siro.
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