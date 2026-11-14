Laura Pausini vince il quinto Latin Grammy con Yo canto 2, e nel 2027 il tour fa tappa a Eboli

In sintesi. Laura Pausini ha ricevuto il Latin Grammy per il miglior album pop tradizionale con Yo canto 2, nella 27ª edizione dei Latin Grammy Awards all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. È il quinto Latin Grammy della carriera di Laura Pausini. In autunno 2027 il tour di Laura Pausini farà tappa a Eboli, nel Salernitano.

Laura Pausini vince il quinto Latin Grammy della carriera con Yo canto 2, premiato come miglior album pop tradizionale. In autunno 2027 il suo tour toccherà Eboli, nel Salernitano.

Il riconoscimento è stato assegnato alla 27ª edizione dei Latin Grammy Awards, all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Yo canto 2 è pubblicato da Warner Music / Warner Records.

Con Yo canto 2, Laura Pausini omaggia alcune tra le più grandi canzoni e i più importanti autori della musica in lingua spagnola. L’album le è valso la categoria «Mejor álbum pop tradicional».

Per la Latin Grammy Academy, la statuetta è il sesto grande riconoscimento nel palmarès di Pausini. Nel 2023 l’Academy le aveva assegnato anche il Person of the Year, la prima volta per un’artista non madrelingua spagnola.

Laura Pausini ha commentato la vittoria con queste parole:

«Sono immensamente felice e grata, questo premio significa moltissimo per me perché è la prima volta che dedico un intero album alla musica latina in lingua spagnola, attraverso le canzoni dei grandi cantautori con cui sono cresciuta e che continuano a ispirarmi. Dedico questo riconoscimento a loro, a tutti gli autori e gli interpreti che hanno reso grande la musica latina nel mondo».