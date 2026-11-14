Sangiovanni torna con Tutto bene grazie, il nuovo album dopo due anni di stop

di Redazione ZON

In sintesi. Sangiovanni ha pubblicato il 13 novembre 2026 l’album Tutto bene grazie per Sugar Music. È il disco del ritorno dopo due anni di pausa, decisa dal cantautore dopo il penultimo posto al Festival di Sanremo 2024. L’album racconta dubbi e ironia del presente e include «da domani», duetto con Alfa.

I punti chiave Sangiovanni ha pubblicato l’album Tutto bene grazie il 13 novembre 2026 per Sugar Music.

Sangiovanni aveva fermato la carriera dopo il penultimo posto al Festival di Sanremo 2024, cancellando concerti e serate per dedicarsi alla salute mentale e fisica.

Alfa è ospite di Sangiovanni nel brano «da domani»: ha scritto una strofa e canta il ritornello insieme a lui.

Alessandro La Cava è tra gli autori del testo di tutti e quattro i brani indicati nei credits: «identità», «ok buonanotte», «da domani» e «la verità».

Il titolo Tutto bene grazie unisce tre parole: «Tutto» è la vita con i suoi pieni e i suoi vuoti, «Bene» sono passioni, amici, amore e musica, «Grazie» è la gratitudine verso chi accompagna Sangiovanni.

Sangiovanni ha pubblicato il 13 novembre 2026 Tutto bene grazie, il nuovo album uscito per Sugar Music. È il disco del ritorno, due anni dopo la pausa che il cantautore si era imposto a 21 anni.

Perché Sangiovanni si era fermato due anni fa

Dopo il penultimo posto al Festival di Sanremo del 2024, Sangiovanni aveva deciso di fermare la carriera e di cancellare concerti e serate. Lo scopo era dedicarsi alla propria salute mentale e fisica.

La richiesta di una pausa aveva fatto molto discutere. Il caso aveva acceso l’attenzione sui sentimenti dei giovani artisti travolti dal successo.

Che cosa racconta Tutto bene grazie

Il titolo dell’album è la risposta alle domande nate dalla decisione di fermarsi. Sono tre parole semplici e quotidiane, che diventano una risposta sincera e una scelta: guardarsi per quello che si è e ripartire da lì.

Il disco racconta il presente di Sangiovanni senza cercare risposte definitive. Lascia spazio a domande, dubbi e contraddizioni, e nei brani convivono profondità e ironia, fragilità e leggerezza.

I temi sono sentimenti personali che diventano universali: la paura di scegliere, la sensazione di essere in ritardo e la solitudine. Accanto a questi ci sono il desiderio di farcela, il bisogno di condividere e il valore degli affetti.

Le tre parole del titolo hanno un significato preciso. «Tutto» è la vita con i suoi pieni e i suoi vuoti, «Bene» sono le passioni, gli amici, l’amore e la musica, «Grazie» è la gratitudine verso chi accompagna Sangiovanni a ogni passo.

Le canzoni dell’album e chi le ha scritte

Tra i brani di Tutto bene grazie ci sono «identità», «ok buonanotte», «da domani» e «la verità». Questi i credits indicati per i quattro titoli.

Brano Testo Produzione Musica identità sangiovanni, Alessandro La Cava CELO, Pietro Posani Pietro Celona, Pietro Posani ok buonanotte sangiovanni, Alessandro La Cava CELO Pietro Celona, Pietro Posani da domani (feat. Alfa) sangiovanni, Alessandro La Cava, Andrea De Filippi CELO, Pietro Posani Pietro Celona, Pietro Posani la verità sangiovanni, Alessandro La Cava, Komilaza CELO, Pietro Posani, ITACA Federico Mercuri, Eugenio Maimone, Giordano Cremona

«identità» è una riflessione sul futuro. Sangiovanni vi affronta la consapevolezza di non aver ancora scoperto chi vuole essere davvero. Il brano ripercorre gli ultimi anni dell’artista, alla ricerca di sé senza la pretesa di trovare una risposta.

Il senso di smarrimento in «identità» non viene presentato come una colpa, ma come qualcosa da rivendicare con orgoglio. Il messaggio è che a vent’anni non si devono per forza avere tutte le risposte.

«ok buonanotte» guarda invece alla quotidianità con tono leggero e ironico. Lascia da parte il vissuto personale per raccontare giornate che iniziano di corsa, programmi che cambiano all’ultimo e discussioni improbabili. Il suono è pop, con un ritmo pensato per essere cantato insieme.

«da domani» tiene insieme ironia e malinconia. Racconta l’arte di lanciarsi nei progetti e rimandare i pensieri a più tardi, con un «da domani» che è insieme promessa, scusa e modo di prendersi in giro.

Alfa in «da domani»: l’amicizia che ha aiutato Sangiovanni a ripartire

«da domani» vede come ospite Alfa, amico di Sangiovanni. Il cantautore ha raccontato che i due avevano già provato a scrivere un brano insieme, senza trovare la canzone giusta.

La svolta è arrivata in studio: Alfa ha ascoltato tutto l’album e ha scelto questo pezzo. Sangiovanni ha spiegato che Alfa «ha deciso di scriverci una strofa e poi di cantare anche il ritornello insieme a me».

Sangiovanni ha definito un valore aggiunto condividere un disco così personale con un amico con cui divide la vita quotidiana. Ha anche detto: «Andrea è stato molto importante per tornare a fare musica».

Alfa ha scritto sui social un messaggio per Sangiovanni: «La musica mi ha fatto conoscere un sacco di gente ma con te mi ha fatto trovare un amico vero». Poi ha aggiunto: «Mi era mancato sentirti cantare».