Sangiovanni butta un disco e riparte: esce TUTTO BENE GRAZIE

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantante Sangiovanni pubblica venerdì 13 novembre 2026 per Sugar Music l’album TUTTO BENE GRAZIE, composto da dodici tracce. Il disco è costruito da capo: Sangiovanni non ha recuperato nulla da privacy, il lavoro precedente mai uscito. Contiene il duetto «da domani» con Alfa e casa, dedica a Vicenza scritta con Riccardo Zanotti.

I punti chiave Sangiovanni pubblica l’album TUTTO BENE GRAZIE venerdì 13 novembre 2026 per Sugar Music.

L’album TUTTO BENE GRAZIE ha dodici tracce e come focus track casa.

Tre singoli hanno anticipato l’album: ti ho cercata (felicità), ok buonanotte e la verità.

Il singolo ti ho cercata (felicità) contiene il campionamento di Felicità di Lucio Dalla.

Il brano casa è dedicato a Vicenza e alla sua provincia ed è scritto da Sangiovanni con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sangiovanni pubblica venerdì 13 novembre 2026 per Sugar Music l’album TUTTO BENE GRAZIE, dodici tracce. Dal disco precedente, intitolato privacy e mai uscito, il cantante non ha recuperato nulla.

Perché Sangiovanni ha lasciato da parte privacy per ripartire da zero

Nell’intervista di Alberto Muraro per All Music Italia, Sangiovanni racconta di non aver usato nulla di privacy, il disco precedente rimasto inedito. TUTTO BENE GRAZIE è quindi un lavoro costruito da capo.

In studio, spiega l’artista, lui e i suoi collaboratori si sono detti di raccontare la verità e ciò che hanno vissuto in questi anni, trovando sempre un risvolto positivo. Sangiovanni dice di affrontare così anche la vita: ciò che gli capita prova a viverlo con il sorriso, oppure a renderlo utile per imparare e crescere.

Il risultato, secondo lui, è un disco che tocca temi delicati e profondi guardando avanti. Sangiovanni dice di aver trovato col tempo il coraggio di essere esplicito: prima si faceva dei riguardi, ora nella sua musica non vuole più limiti. Per questo nel disco nomina Vicenza, perché preferisce dire le cose come stanno.

Il cantante spiega anche perché ha scelto questa strada. Dice di essere stato a lungo lontano dai suoi fan e di non voler avere segreti con loro.

Sangiovanni precisa che il suo percorso verso lo stare bene non è finito e forse non finirà mai. Racconta però di aver capito a un certo punto di poter condividere con le persone ciò che ha imparato.

Cosa contiene TUTTO BENE GRAZIE: dodici tracce e tre singoli già usciti

L’album ha dodici tracce e come focus track casa. Il disco è stato anticipato da tre singoli: ti ho cercata (felicità), ok buonanotte e la verità.

Il singolo ti ho cercata (felicità) contiene il campionamento di Felicità di Lucio Dalla.

Nel disco c’è anche da domani, un duetto con Alfa. Sangiovanni racconta che Alfa, che chiama Andrea, lo conosce da tempo e gli è stato vicino nel periodo in cui lui si era allontanato da tutto e da tutti.

Alfa lo ha coinvolto nei suoi momenti, fino al concerto al Forum, dove Sangiovanni ha cantato con lui la canzone che hanno in comune. Il cantante dice di aver imparato da Alfa a costruire cose belle restando se stesso e facendo la musica che gli piace.

Sangiovanni ringrazia anche il management e la casa discografica, che gli sono rimasti accanto e gli riportavano i saluti degli artisti che incontravano. Sulle persone che si sono allontanate dice di non covare rancore o delusione: per lui è naturale che ognuno scelga per sé.

Come Sangiovanni e Riccardo Zanotti hanno scritto casa, la dedica a Vicenza

casa è la dedica di Sangiovanni a Vicenza e alla sua provincia. Il brano è scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Secondo Sangiovanni, i due si sono ritrovati su quasi tutto ciò che il testo racconta: le serate in panchina con gli amici, il gruppo che sogna di andarsene, l’idea che non ci sia niente da fare e la noia della sera. Entrambi, dice, ci hanno trovato più lati positivi che negativi.

Sangiovanni racconta di averlo capito crescendo. Da bambino voleva solo scappare, oggi si sente sereno e a suo agio in provincia. Zanotti, più grande di lui, secondo il cantante lo aveva capito molto prima.

Per Sangiovanni la noia, e il poco da fare, lo portano a creare cose più belle e a riflettere. Rallentare per pensare, dice, è un privilegio che dovrebbe spettare a tutti.

Il tour è un obiettivo primario, ma la formula non è ancora definita

In una canzone dell’album, la preferita di tua madre, Sangiovanni dà appuntamento ai fan in tour. Il cantante spiega che il brano nasce come risposta a chi gli chiede se ci sarà un tour.

Per Sangiovanni il tour è «l’obiettivo primario». L’idea è suonare dal vivo l’album appena finita la fase di presentazione, ma lui dice di non conoscere ancora la formula.

Nei concerti vuole cantare sia i nuovi brani sia quelli della sua discografia precedente. Il cantante dice di sentirsi pronto e di vedere solo un problema di organizzazione.