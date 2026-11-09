Alberto Angela annuncia tre speciali: Ulisse su Napoli, Meraviglie su Firenze, Stanotte a… su Palermo

di Redazione ZON

In sintesi. L’8 novembre 2026 il divulgatore Alberto Angela ha annunciato al Festival dello Spettacolo uno speciale musicale di Ulisse: il piacere della scoperta dedicato a Napoli. La puntata è già stata girata, ma la data di messa in onda non è ancora stata fissata. Angela ha promesso tanti ospiti e tante sorprese.

I punti chiave Alberto Angela ha annunciato l’8 novembre 2026 uno speciale musicale di Ulisse: il piacere della scoperta su Napoli, già girato e senza data di messa in onda.

Lo speciale di Meraviglie su Firenze è girato interamente in piano sequenza, parte dal David di Michelangelo e arriva agli Uffizi.

Le riprese dello speciale di Meraviglie su Firenze sono cominciate alle 6 del mattino e sono finite alle 8:30.

Lo speciale di Stanotte a… su Palermo andrà in onda a Natale.

Alberto Angela ha parlato degli speciali in un’intervista con Stefania Zizzari di TV Sorrisi e Canzoni al Festival dello Spettacolo.

Attenzione: spoiler. Alberto Angela ha annunciato l’8 novembre 2026 che Napoli sarà al centro di uno speciale “musicale” di Ulisse: il piacere della scoperta. La puntata è già stata girata, ma la data di messa in onda non è ancora fissata.

Cosa ci sarà nello speciale musicale di Ulisse su Napoli

Angela ha parlato dello speciale durante un’intervista con Stefania Zizzari, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, al Festival dello Spettacolo. Ha legato la città alla musica con una formula netta:

“Napoli ha due soli: uno è quello naturale e l’altro è la musica.”

Il conduttore ha spiegato che la puntata è pronta e che resta solo da capire quando andrà in onda. Ha promesso “tante sorprese e tanti ospiti”, definendo il risultato “veramente meraviglioso”.

Come sarà lo speciale di Meraviglie su Firenze girato in piano sequenza

Firenze sarà la protagonista del nuovo speciale di Meraviglie, realizzato interamente in piano sequenza e in onda prossimamente. Il percorso parte dal David di Michelangelo e attraversa la città fino agli Uffizi.

Lungo la strada la troupe passa da Palazzo Medici, scende nelle cripte dei Medici e incontra le opere di Michelangelo. Agli Uffizi Angela spiega le meraviglie del museo.

Le riprese sono cominciate alle 6 del mattino, ancora al buio. Ogni volta che la troupe usciva da un luogo, vedeva l’aurora. Alle 8:30 il lavoro è finito e Angela è entrato in un bar per un cappuccino, “come se fosse una delle cose più normali del mondo”.

Perché Stanotte a Palermo andrà in onda a Natale

Palermo sarà la città del prossimo speciale di Stanotte a…, in onda a Natale. Angela ha detto di essere pronto a partire e ha aggiunto: “Siamo pronti, siamo gasati!”.

Per il conduttore il format è un modo per conoscere una città nei suoi momenti più intimi. Di notte, ha spiegato, nel buio si sentono solo il rumore di una fontana e i propri passi, e tutto cambia.

Filmare di notte, secondo Angela, richiede più set notturni. Si comincia dopo cena e si lavora fino all’ora in cui i bar alzano le saracinesche.

Quando andranno in onda i tre speciali

Programma Città Messa in onda Meraviglie Firenze Prossimamente Stanotte a… Palermo A Natale Ulisse: il piacere della scoperta Napoli Da stabilire, puntata già girata

Gli annunci sono arrivati nell’ultima giornata del Festival dello Spettacolo. Sulla sede della manifestazione le fonti indicano due città diverse: Milano e Firenze.

Domande frequenti Quando va in onda lo speciale di Ulisse su Napoli? La data di messa in onda dello speciale musicale di Ulisse su Napoli non è ancora stata fissata. Alberto Angela ha spiegato l’8 novembre 2026 che la puntata è già stata girata e che resta solo da decidere quando trasmetterla. Com’è lo speciale di Meraviglie su Firenze girato in piano sequenza? Lo speciale di Meraviglie su Firenze è realizzato interamente in piano sequenza. Il percorso parte dal David di Michelangelo, passa da Palazzo Medici e dalle cripte dei Medici e arriva agli Uffizi, dove Alberto Angela spiega le meraviglie del museo. Quando va in onda Stanotte a… su Palermo? Lo speciale di Stanotte a… dedicato a Palermo andrà in onda a Natale. Alberto Angela ha detto di essere pronto a partire con il nuovo speciale. Cosa ha detto Alberto Angela su Napoli e la musica? Alberto Angela ha dichiarato: “Napoli ha due soli: uno è quello naturale e l’altro è la musica.” Ha aggiunto che nello speciale di Ulisse ci saranno tante sorprese e tanti ospiti, definendo il risultato “veramente meraviglioso”.