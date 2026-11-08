Sanremo 2005, Bonolis: «Fu la perfezione». Auguri a De Martino per un Festival «suo»

di Redazione ZON

In sintesi. Il conduttore Paolo Bonolis ha definito «la perfezione» la sua edizione del Festival di Sanremo del 2005. Lo ha detto il 7 novembre 2026 al Festival dello Spettacolo di Milano, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più. Bonolis ha augurato a Stefano De Martino un Festival che gli appartenga.

I punti chiave Paolo Bonolis ha definito «la perfezione» il Festival di Sanremo del 2005, da lui condotto.

Bonolis ha parlato il 7 novembre 2026 al Festival dello Spettacolo, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano.

Paolo Bonolis ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo: quella del 2005 e quella del 2009.

Nel Sanremo 2005 Bonolis ha citato tra gli ospiti internazionali Mike Tyson, Will Smith e Michael Bublé, e l’orchestra fu collocata sotto il palco.

Paolo Bonolis ha augurato a Stefano De Martino di fare un Festival «suo», perché «quando qualcosa ti appartiene diventa bello per forza».

Paolo Bonolis definisce «la perfezione» il suo Sanremo del 2005 e augura a Stefano De Martino un Festival che gli appartenga. Lo ha detto il 7 novembre 2026 al Festival dello Spettacolo di Milano.

Dove Bonolis ha ricordato le sue due edizioni di Sanremo

Il Festival dello Spettacolo è organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano. In quella sede Paolo Bonolis ha ripercorso le due edizioni del Festival di Sanremo che ha condotto, nel 2005 e nel 2009.

Sull’edizione del 2005 Bonolis ha dichiarato:

«Il Festival di Sanremo del 2005 è stato la perfezione. Mi è piaciuto molto farlo.»

Che cosa cambiò nel Sanremo 2005 secondo Bonolis

Paolo Bonolis ha spiegato l’obiettivo del suo primo Festival: «Abbiamo cercato di innovare, di smantellare quella tradizione sanremese». Tra gli ospiti internazionali di quell’edizione ha citato Mike Tyson, Will Smith e Michael Bublé.

Sul modo di raccontare le canzoni, Bonolis ha detto: «Abbiamo cominciato a raccontare una vita attraverso le canzoni e le immagini, a fare una regia diversa per ogni brano».

Il conduttore ha ricordato anche una scelta scenica del 2005: l’orchestra fu collocata sotto il palco, ispirandosi a Fantasia della Disney.

Il messaggio di Bonolis a Stefano De Martino per il prossimo Festival

Paolo Bonolis ha rivolto a Stefano De Martino un augurio: «Spero che possa realizzare un Festival che gli appartenga, ancora più che bello».

Il conduttore ha poi precisato il senso del suo augurio: «L’importante è che faccia un Festival suo, perché quando qualcosa ti appartiene diventa bello per forza, un discorso unico e irripetibile».

Domande frequenti Cosa ha detto Paolo Bonolis del suo Sanremo 2005? Paolo Bonolis ha dichiarato che il Festival di Sanremo del 2005 è stato «la perfezione» e che gli è piaciuto molto condurlo. Lo ha detto il 7 novembre 2026 al Festival dello Spettacolo di Milano. Che consiglio ha dato Bonolis a Stefano De Martino per Sanremo? Paolo Bonolis ha augurato a Stefano De Martino di realizzare un Festival che gli appartenga, «ancora più che bello». Secondo Bonolis, l’importante è che De Martino faccia un Festival suo, perché quando qualcosa appartiene a chi lo fa diventa bello per forza. Quali ospiti internazionali c’erano al Sanremo 2005 di Bonolis? Paolo Bonolis ha citato tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2005 Mike Tyson, Will Smith e Michael Bublé. Ha ricordato anche che l’orchestra fu collocata sotto il palco, ispirandosi a Fantasia della Disney. Quante edizioni di Sanremo ha condotto Paolo Bonolis? Paolo Bonolis ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo: quella del 2005 e quella del 2009. Le ha ripercorse il 7 novembre 2026 al Festival dello Spettacolo di Milano.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Blasting News