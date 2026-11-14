Keith Richards, tutte le volte in cui ha sfiorato la morte: dalla scossa di Sacramento alla stricnina

di Redazione ZON

In sintesi. Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones nato a Dartford il 18 dicembre 1943, ha rischiato la vita più volte: una scarica elettrica a Sacramento il 3 dicembre 1965, la stricnina nella dose di eroina nel 1975, incendi nel 1972 e nel 1978, una caduta dalla libreria il 16 maggio 1998.

I punti chiave Keith Richards è nato il 18 dicembre 1943 a Dartford, secondo la madre Doris durante un raid aereo.

Il 3 dicembre 1965 Keith Richards ha preso una scarica di corrente a Sacramento davanti a cinquemila persone ed è rimasto privo di sensi; secondo i medici si è salvato grazie alle suole di gomma delle scarpe Hush Puppies.

Nel 1975, in Svizzera, la dose di eroina di Keith Richards è stata tagliata con stricnina e il chitarrista è finito in coma vigile.

Il 16 maggio 1998 Keith Richards è caduto dalla libreria di casa: il bilancio è di tre costole rotte e un tour dei Rolling Stones rimandato.

La notizia secondo cui Keith Richards si era spaccato il cranio cadendo da una palma dopo il concerto di Copacabana era inesatta.

Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones, è nato il 18 dicembre 1943 a Dartford, secondo la madre Doris durante un raid aereo, e da allora ha scampato scosse elettriche, stricnina, incendi e cadute.

Per The Independent, le uniche due cose che sopravviverebbero a una guerra nucleare sarebbero gli scarafaggi e Keith Richards. Per anni i giornali hanno dato per morto il chitarrista, spesso ingigantendo o inventando i fatti. In diversi casi, però, il rischio è stato reale.

Dalle bombe di Dartford alla scossa di Sacramento

Richards è nato a Dartford, a est di Londra, lungo il Tamigi. Nel suo racconto, sua madre Doris sosteneva che il parto fosse avvenuto sotto un raid aereo.

Il chitarrista ricorda anche una bomba volante che aveva quasi centrato la sua strada quando la famiglia non era in casa. Secondo il racconto di Doris, era rimbalzata contro i paracarri e aveva fatto strage su entrambi i lati dell’edificio. Uno o due mattoni erano finiti nel lettino del piccolo Keith.

Il 3 dicembre 1965 Richards stava suonando The Last Time davanti a cinquemila persone a Sacramento, in California. La chitarra ha toccato l’asta del microfono, ha prodotto una fiammata e il chitarrista è rimasto a terra privo di sensi.

Secondo l’Huffington Post, fiammata e rumore sembrarono spari di pistola, tanto che il promoter del concerto, Jeff Hughson, pensò a un tentato omicidio. In realtà Richards aveva preso una scarica di corrente. Secondo i medici si è salvato grazie alle spesse suole di gomma delle sue scarpe Hush Puppies, che hanno funzionato da messa a terra.

Richards ricorda ancora le parole del medico accorso: «Be’, potrebbe risvegliarsi come potrebbe non farlo mai più». La notte successiva era di nuovo sul palco.

La stricnina nella dose e gli incendi che hanno segnato gli anni Settanta

Nel 1975, durante le registrazioni dell’album Black and Blue in Svizzera, la dose di eroina di Richards è stata tagliata con della stricnina. Il chitarrista è finito in uno stato di coma vigile, del tutto sveglio ma incapace di muoversi.

Nella sua versione, Richards sentiva le persone intorno a lui dire «È morto, è morto» mentre cercavano di scuoterlo. Dice di non avere idea di chi abbia manomesso la dose.

Gli incendi sono tra i pericoli ricorrenti della sua storia. Durante il soggiorno in Francia per le registrazioni di Exile On Main St., Richards si è addormentato con la sigaretta accesa e ha dato fuoco al letto che divideva con Anita Pallenberg. I due ne sono usciti vivi.

Nel 1972, durante il tour negli Stati Uniti, gli Stones hanno fatto tappa a Chicago. Richards è stato ospite della Playboy Mansion di Hugh Hefner e si è chiuso in un bagno con il sassofonista Bobby Keys. Le tende hanno preso fuoco e a spegnere le fiamme sono arrivati camerieri e uomini in completo nero con secchi d’acqua.

Nell’autobiografia Life, Richards racconta di aver trovato lui e Keys seduti sul pavimento, con le pupille ridotte a puntini. Al personale che li aveva salvati avrebbe chiesto: «Come osate irrompere nella nostra faccenda privata?».

Nel 1978, quando i Rolling Stones vivevano una seconda giovinezza grazie al successo di Some Girls, un altro incendio ha colpito la casa in affitto di Richards a Laurel Canyon, a Los Angeles. Il chitarrista era a letto con la svedese Lil Wergilis, conosciuta tramite Ron Wood. Secondo Richards avevano pochi secondi per saltare dalla finestra: lui indossava solo una maglietta, lei era nuda.

Il giorno dopo, sull’erba annerita, qualcuno ha trovato un cartello con scritto «Grazie mille, Keith».

La libreria del 1998 e la palma mai confermata

Il 16 maggio 1998 Richards si è arrampicato sulla libreria di casa per prendere un grosso volume su Leonardo da Vinci. Una pila di libri si è spostata e il chitarrista è caduto all’indietro. Il bilancio è di tre costole rotte e un tour degli Stones rimandato.

Dopo il concerto di Copacabana davanti a quasi due milioni di spettatori e l’annuncio di un nuovo tour mondiale, la stampa ha scritto che Richards e Ron Wood si erano arrampicati su una palma per prendere una noce di cocco alle rispettive compagne. Nella versione circolata, Richards era caduto e si era spaccato il cranio. La notizia era inesatta.

Richards ha raccontato la sua versione: l’albero era basso e contorto, quasi un ramo orizzontale, con la corteccia consumata da chi vi si era già seduto. Secondo lui il ramo si trovava a poco più di due metri dal suolo.

Gli episodi in sintesi

Data Episodio Esito 18 dicembre 1943 Nascita a Dartford durante un raid aereo, secondo la madre Doris Illeso 3 dicembre 1965 Scarica elettrica a Sacramento durante The Last Time Svenuto, di nuovo sul palco la notte dopo 1972 Incendio nel bagno della Playboy Mansion a Chicago Salvato da camerieri e addetti con secchi d’acqua 1975 Eroina tagliata con stricnina in Svizzera Coma vigile 1978 Incendio della casa in affitto a Laurel Canyon, Los Angeles Fuga dalla finestra con Lil Wergilis 16 maggio 1998 Caduta dalla libreria con una pila di libri Tre costole rotte, tour rimandato