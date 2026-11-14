Planeswalker, la serie Netflix di Magic: The Gathering arriva nel 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Planeswalker è la serie animata di Netflix tratta dal gioco di carte Magic: The Gathering, prodotta con Hasbro Entertainment e Wizards of the Coast. Netflix ha diffuso la prima immagine ufficiale e prevede il debutto nel corso del 2027, senza una data precisa. Showrunner sono Terry Matalas e Cindy Appel.

I punti chiave Netflix prevede il debutto della serie animata Planeswalker nel corso del 2027, senza una data precisa.

Netflix ha annunciato la serie nel giugno 2019, sotto la supervisione dei fratelli Joe e Anthony Russo, che hanno poi lasciato il progetto per divergenze creative.

Terry Matalas e Cindy Appel sono showrunner e produttori esecutivi di Planeswalker, Patrick Osborne è regista supervisore e lo studio Digic cura l’animazione.

Secondo la sinossi ufficiale, la protagonista di Planeswalker è Chandra Nalaar, una piromante perseguitata per le sue abilità.

Netflix non ha ancora annunciato il numero degli episodi di Planeswalker, il cast vocale e la data precisa della première.

Netflix ha mostrato la prima immagine ufficiale di Planeswalker, la serie animata tratta dal gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering. Il debutto sulla piattaforma è previsto nel corso del 2027, senza una data precisa.

L’annuncio è accompagnato da un messaggio di Netflix: «Ogni grande storia comincia con una scintilla». La piattaforma ha diffuso anche un diario dedicato allo sviluppo della serie.

Di cosa parla Planeswalker e chi ci lavora

Secondo la sinossi ufficiale, la serie racconta uno scontro tra potenti maghi. Al centro c’è Chandra Nalaar, una piromante perseguitata per le sue abilità, che dovrà allearsi con altri Planeswalker per fermare una minaccia capace di scatenare una guerra catastrofica.

Sui protagonisti le informazioni non coincidono. La sinossi ufficiale mette al centro Chandra, un’altra ricostruzione indica come figure principali Chandra e il guerriero Ajani, mentre un’altra ancora scrive che Netflix non ha chiarito quali personaggi guideranno la storia.

La serie nasce con Hasbro Entertainment e Wizards of the Coast. Terry Matalas e Cindy Appel sono showrunner e produttori esecutivi, mentre Patrick Osborne, premio Oscar per il cortometraggio animato Feast, è regista supervisore. L’animazione è affidata allo studio Digic.

Perché la serie arriva dopo più di sette anni

Il progetto ha cambiato più volte direzione dal primo annuncio. La tabella riassume le tappe principali.

Quando Cosa è successo Giugno 2019 Netflix annuncia la serie animata con Hasbro e Wizards of the Coast, sotto la supervisione dei fratelli Joe e Anthony Russo 2021 Jeff Kline diventa responsabile creativo; Brandon Routh è annunciato come voce del protagonista della versione precedente Settembre 2024 Terry Matalas, già al lavoro su Star Trek: Picard e 12 Monkeys, diventa showrunner; Osborne entra nel progetto Febbraio 2025 Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment annunciano un universo live-action di Magic Inizio novembre 2026 Maya Hawke entra nel cast del film live-action diretto da Matt Johnson 2027 Debutto previsto di Planeswalker su Netflix

I fratelli Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, hanno lasciato il progetto per divergenze creative. Dopo il loro addio gli aggiornamenti si sono interrotti, fino alla nomina di Matalas.

Cosa non è ancora stato annunciato

Netflix non ha diffuso una sinossi completa né il numero degli episodi. Restano senza annuncio anche il cast vocale e la data precisa della première.

Planeswalker non è l’unico adattamento di Magic in lavorazione. Il film live-action con Maya Hawke, il cui ruolo non è stato ancora rivelato, non ha al momento collegamenti narrativi ufficiali con la serie Netflix.

Domande frequenti Quando esce la serie Netflix di Magic: The Gathering? La serie animata Planeswalker è prevista su Netflix nel corso del 2027. Netflix non ha ancora comunicato una data precisa per la première. Di cosa parla Planeswalker, la serie Netflix su Magic? Secondo la sinossi ufficiale, Planeswalker racconta uno scontro tra potenti maghi. Al centro c’è Chandra Nalaar, una piromante perseguitata per le sue abilità, che dovrà allearsi con altri Planeswalker per fermare una minaccia capace di scatenare una guerra catastrofica. Chi lavora alla serie animata Planeswalker di Netflix? La serie nasce con Hasbro Entertainment e Wizards of the Coast. Terry Matalas e Cindy Appel sono showrunner e produttori esecutivi, Patrick Osborne, premio Oscar per il cortometraggio animato Feast, è regista supervisore e l’animazione è dello studio Digic. Perché la serie Netflix di Magic: The Gathering arriva solo ora? Netflix ha annunciato la serie nel giugno 2019 e il progetto ha cambiato più volte direzione. I fratelli Russo hanno lasciato per divergenze creative e gli aggiornamenti si sono interrotti fino alla nomina di Terry Matalas come showrunner nel settembre 2024. Il film live-action di Magic con Maya Hawke è collegato alla serie Netflix? Al momento non ci sono collegamenti narrativi ufficiali tra il film live-action di Magic e la serie Planeswalker. Il film è diretto da Matt Johnson e il ruolo di Maya Hawke non è stato ancora rivelato.