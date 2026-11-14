Tempesta Charles in Campania: piogge in serata e allerta gialla il 13 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Il 13 novembre 2026 la tempesta Charles porta piogge e temporali in Campania, dove la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla. Per lo stesso giorno l’allerta arancione riguarda Toscana, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, Umbria e Lazio. Sull’Appennino campano-molisano le raffiche di vento hanno raggiunto i 140 chilometri orari.

I punti chiave La Protezione Civile ha diramato per il 13 novembre 2026 l’allerta gialla su Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

La Protezione Civile ha diramato per il 13 novembre 2026 l’allerta arancione su Toscana, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, Umbria e Lazio.

Le raffiche della tempesta Charles hanno raggiunto i 140 km/h sull’Appennino campano-molisano.

Sul Monte Gomito, nell’area dell’Abetone, sono caduti 650 millimetri di pioggia in poco più di 48 ore.

Tra San Giuliano Terme e Vecchiano i ponti chiusi sono tre e le persone evacuate 63.

La tempesta Charles porta piogge e temporali in Campania nella serata di venerdì 13 novembre 2026, con allerta gialla della Protezione Civile. Il resto del Sud e le Isole restano più asciutti e a tratti soleggiati.

Dove la tempesta Charles piove ancora nelle prossime ore

Il Centro è il settore più esposto il 13 novembre 2026. Piogge e rovesci temporaleschi, anche forti, interessano Toscana, dorsale umbro-marchigiana, Abruzzo e Lazio. Secondo i modelli previsionali, gli accumuli possono arrivare a 60-80 millimetri, con picchi di 100 millimetri tra Grossetano e Reatino.

Al Nord l’instabilità insiste su Triveneto ed Emilia-Romagna e tende a esaurirsi entro sera, tranne gli ultimi piovaschi sulla Romagna. Sull’alto Adriatico entra una forte Bora.

Quali allerte sono in vigore e quanto è forte il vento

Per il 13 novembre 2026 la Protezione Civile ha diramato allerte di due livelli, riassunte nella tabella.

Livello di allerta Regioni Arancione Toscana, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, Umbria, Lazio Gialla Marche, Abruzzo, Molise, Campania

Il Libeccio che accompagna la tempesta Charles ha superato i 100 km/h sui Monti Sibillini. Sull’Appennino campano-molisano le raffiche hanno raggiunto i 140 km/h.

Cosa è successo in Toscana e Liguria il 12 novembre

La tempesta Charles, arrivata dalla Spagna, ha causato esondazioni in Toscana il 12 novembre 2026. Sul Monte Gomito, nell’area dell’Abetone, sono caduti 650 millimetri di pioggia in poco più di 48 ore.

A Pistoia, in località Badia a Pacciana, il torrente Brana ha superato gli argini e ha allagato diverse abitazioni. Il Comune ha chiuso scuole, parchi e strade principali.

Il Serchio ha tracimato sulla statale 12 del Brennero a Borgo a Mozzano, con un’onda di piena di circa 950 metri cubi al secondo. Tra San Giuliano Terme e Vecchiano i ponti chiusi sono tre e le persone evacuate 63. Nel Massese sono esondati il fiume Frigido e il torrente Bardine.

In Liguria, a Chiavari, è scattato lo stato di allarme per il torrente Rupinaro e il preallarme per il fiume Entella.

Che tempo è previsto da sabato 14 novembre

Sabato 14 novembre 2026 è attesa una brevissima tregua. Da domenica 15 novembre e per buona parte della settimana successiva, l’Italia sarà esposta a correnti occidentali legate all’abbassamento di latitudine della corrente a getto.

Questa configurazione impedisce l’affermarsi di un anticiclone duraturo e porta nuove mareggiate, con onde alte fino a 4-5 metri sulle coste esposte ai venti occidentali. La neve cadrà in genere oltre i 1300-1500 metri sulle Alpi occidentali.

Domande frequenti Che allerta c’è in Campania il 13 novembre 2026? Per il 13 novembre 2026 la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla sulla Campania. La tempesta Charles porta piogge e temporali nella serata di venerdì 13 novembre. Quanto è forte il vento della tempesta Charles? Il Libeccio che accompagna la tempesta Charles ha superato i 100 km/h sui Monti Sibillini. Sull’Appennino campano-molisano le raffiche hanno raggiunto i 140 km/h. Quali regioni sono in allerta arancione per la tempesta Charles? Per il 13 novembre 2026 l’allerta arancione riguarda Toscana, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, Umbria e Lazio. L’allerta gialla riguarda invece Marche, Abruzzo, Molise e Campania. Che tempo farà dopo la tempesta Charles? Sabato 14 novembre 2026 è attesa una brevissima tregua. Da domenica 15 novembre e per buona parte della settimana successiva l’Italia sarà esposta a correnti occidentali, con nuove mareggiate e onde alte fino a 4-5 metri sulle coste esposte ai venti occidentali. Quanta pioggia è caduta in Toscana con la tempesta Charles? Sul Monte Gomito, nell’area dell’Abetone, sono caduti 650 millimetri di pioggia in poco più di 48 ore. Il 12 novembre 2026 la tempesta Charles ha causato esondazioni in Toscana, tra cui quella del torrente Brana a Pistoia e del Serchio a Borgo a Mozzano.