Niente estate di San Martino: maltempo fino al 13 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. Nel 2026 l’estate di San Martino non ci sarà: tra il 10 e il 13 novembre 2026 due perturbazioni atlantiche portano pioggia, vento e temporali su gran parte dell’Italia. La Protezione Civile ha diramato per il 10 novembre 2026 un’allerta gialla su settori di sei regioni. Il tempo migliora da sabato 14 novembre 2026.

I punti chiave Due perturbazioni atlantiche portano maltempo su gran parte dell’Italia tra il 10 e il 13 novembre 2026.

La Protezione Civile ha diramato per il 10 novembre 2026 un’allerta gialla meteo-idro su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Molise.

Sui rilievi di Liguria e Toscana possono cadere punte di 100-150 millimetri di pioggia in 36 ore, secondo le simulazioni dei modelli meteorologici.

Il 13 novembre 2026 la neve sulle Alpi scende fino a 1200-1400 metri di quota.

Da sabato 14 novembre 2026 il tempo si stabilizza e le temperature minime in pianura Padana scendono fino a sfiorare lo zero.

L’estate di San Martino quest’anno non ci sarà: tra il 10 e il 13 novembre 2026 due perturbazioni atlantiche portano piogge, vento e temporali su gran parte dell’Italia.

La vigilia di San Martino, l’11 novembre, apre una settimana dal sapore pienamente novembrino. Il tempo migliora solo a partire da sabato 14 novembre 2026.

Come si muovono le due perturbazioni da martedì 10 a venerdì 13 novembre

La prima perturbazione atlantica si muove a cavallo tra lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026. Bagna soprattutto le aree tirreniche e il Centro.

Per il 10 novembre 2026 la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla meteo-idro su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Molise.

La seconda perturbazione è la più intensa. Colpisce tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2026, con piogge diffuse, rovesci e temporali su quasi tutto il Paese. Le aree più esposte sono il medio-alto Tirreno e il Triveneto.

Giorno Cosa è previsto Martedì 10 novembre 2026 Prima perturbazione su aree tirreniche e Centro; allerta gialla in sei regioni Giovedì 12 novembre 2026 Arriva la seconda perturbazione; venti di Ostro e Libeccio con raffiche fino a 80-90 km/h Venerdì 13 novembre 2026 Piogge e temporali persistenti; neve sulle Alpi tra 1200 e 1400 metri Sabato 14 novembre 2026 Tempo in stabilizzazione dal Nord, miglioramento anche al Centro-Sud

Perché tra giovedì e venerdì il rischio maggiore è su Liguria e Toscana

Secondo le simulazioni dei modelli meteorologici, sui rilievi liguri e toscani possono cadere punte di 100-150 millimetri di pioggia in sole 36 ore.

Sul Tirreno settentrionale piove da quasi 4-5 giorni. I suoli sono saturi e a novembre, con il sole basso e le giornate corte, non hanno modo di asciugarsi.

In queste condizioni cresce il rischio di frane, smottamenti, allagamenti e piene dei corsi d’acqua. Il consiglio è seguire i bollettini della Protezione Civile.

La seconda perturbazione nasce da un minimo di bassa pressione che si approfondisce fino a 985 hPa sulla Francia. Quel minimo richiama correnti meridionali cariche di umidità.

Cosa cambia nel weekend del 14 e 15 novembre: torna il sole, scende la temperatura

Da sabato 14 novembre 2026 la depressione si sposta verso i Balcani. Il tempo si stabilizza prima al Nord, poi anche al Centro-Sud.

Dietro il vortice entrano venti freddi da Nord. Nelle notti e nelle mattine di sabato e domenica i valori minimi in pianura Padana scendono fino a sfiorare lo zero. Sono possibili le prime gelate stagionali nei fondovalle e nelle aree rurali.

Sulle Alpi la neve cade a quote superiori ai 1800 metri all’inizio della fase di maltempo. Nella giornata di venerdì 13 novembre 2026 la quota scende fino a 1200-1400 metri.

Da dove nasce il mito dell’estate di San Martino

La tradizione si lega a San Martino di Tours. Secondo la leggenda, Martino era un soldato romano di stanza in Gallia. In un giorno freddo e piovoso tagliò a metà il suo mantello militare, la clamide, e ne diede una parte a un mendicante seminudo.

Il racconto popolare dice che subito dopo il cielo si aprì e tornò un sole quasi estivo. Dal punto di vista meteorologico, però, un periodo stabile e mite a metà novembre capita solo in poche annate. Non è una regola fissa.

Quando può tornare un po’ di stabilità

La settimana successiva potrebbe mostrare segnali di maggiore stabilità, con una graduale ripresa delle temperature e rasserenamenti più ampi.

Domande frequenti Ci sarà l’estate di San Martino nel 2026? No, nel 2026 l’estate di San Martino non ci sarà. Tra il 10 e il 13 novembre 2026 due perturbazioni atlantiche portano piogge, vento e temporali su gran parte dell’Italia, e il tempo migliora solo da sabato 14 novembre 2026. Quando migliora il tempo dopo il maltempo di novembre 2026? Il tempo migliora a partire da sabato 14 novembre 2026, quando la depressione si sposta verso i Balcani. La stabilizzazione arriva prima al Nord e poi anche al Centro-Sud. Quanta pioggia cade su Liguria e Toscana tra il 12 e il 13 novembre 2026? Secondo le simulazioni dei modelli meteorologici, sui rilievi di Liguria e Toscana possono cadere punte di 100-150 millimetri di pioggia in 36 ore. Sul Tirreno settentrionale i suoli sono già saturi, quindi cresce il rischio di frane, smottamenti, allagamenti e piene dei corsi d’acqua. Dove c’è allerta gialla il 10 novembre 2026? Per il 10 novembre 2026 la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla meteo-idro su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Molise. Sono sei regioni in tutto. Perché si parla di estate di San Martino? La tradizione si lega a San Martino di Tours, soldato romano di stanza in Gallia che, secondo la leggenda, tagliò a metà il suo mantello per darne una parte a un mendicante. Il racconto popolare dice che subito dopo tornò un sole quasi estivo. Dal punto di vista meteorologico, un periodo stabile e mite a metà novembre capita solo in poche annate.

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Fonte: Geopop