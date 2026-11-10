Come denunciare una truffa online alla Polizia Postale: segnalare non basta

di Redazione ZON

In sintesi. A novembre 2026 una truffa online si denuncia di persona, in una sede della Polizia Postale o in un commissariato, portando un documento d’identità e le prove. In alternativa si invia una pre-denuncia sul portale «Denunce online» con SPID o CIE, da formalizzare in ufficio entro 48 ore. Il modulo «Segnala online» non vale come denuncia.

I punti chiave La denuncia di una truffa online si formalizza di persona, in una sede della Polizia Postale o in un commissariato, con documento d’identità e prove.

La pre-denuncia sul portale «Denunce online», accessibile con SPID o CIE, va formalizzata in ufficio entro 48 ore con appuntamento; dopo quel termine viene cancellata automaticamente.

Il modulo «Segnala online» della Polizia di Stato non vale come denuncia e non può essere usato per querele o denunce.

Secondo uno studio legale, la querela per truffa va presentata entro tre mesi da quando si viene a conoscenza del fatto; è un’indicazione non istituzionale da verificare.

Per il cittadino non risultano costi, né per la segnalazione né per la denuncia dei reati telematici.

Una truffa online si denuncia in ufficio: in una sede della Polizia Postale o in un commissariato, con documento d’identità e prove. In alternativa si trasmette una pre-denuncia sul portale «Denunce online» con SPID o CIE e la si formalizza di persona entro 48 ore. Il modulo «Segnala online» non vale come denuncia.

Cosa serve per denunciare una truffa online?

Prima di muoverti, prepara questi elementi:

Un documento d’identità , necessario per formalizzare la denuncia.

, necessario per formalizzare la denuncia. Le prove : screenshot di conversazioni e pagine web, URL dei siti coinvolti, ricevute di pagamento, movimenti bancari, e-mail sospette complete di intestazioni.

: screenshot di conversazioni e pagine web, URL dei siti coinvolti, ricevute di pagamento, movimenti bancari, e-mail sospette complete di intestazioni. SPID o CIE , solo se vuoi avviare la pre-denuncia sul portale online.

, solo se vuoi avviare la pre-denuncia sul portale online. Un indirizzo e-mail, solo se vuoi usare il modulo di segnalazione.

Non risultano costi per il cittadino, né per la segnalazione né per la denuncia dei reati telematici. L’elenco ufficiale dei documenti richiesti in ufficio, oltre al documento d’identità, non è stato reso noto nelle pagine istituzionali consultate.

Qual è la differenza tra segnalare e denunciare?

La segnalazione porta all’attenzione della Polizia fatti presumibilmente illeciti, perché ne verifichi la natura. Il modulo «Segnala online» non può essere usato per querele, denunce o comunicazioni inerenti al servizio d’istituto e non sostituisce il pronto intervento.

La denuncia è l’atto formale. Se hai perso soldi o dati, devi fare quella: secondo una guida specializzata, la sola segnalazione non basta, per esempio, a chiedere un rimborso.

Strada Vale come denuncia? Come si accede Serve andare in ufficio? Modulo «Segnala online» No: serve a far verificare se i fatti sono illeciti Indirizzo e-mail da confermare (indicazione di un sito specializzato, non ufficiale) No Pre-denuncia su «Denunce online» Solo dopo la formalizzazione SPID o CIE Sì, entro 48 ore, con appuntamento Sede Polizia Postale o commissariato Sì Documento d’identità e prove Sì

Come si presenta la denuncia passo per passo?

Ci sono due percorsi. Il primo parte dal portale online ed è opzionale; il secondo va direttamente in ufficio.

Percorso 1: pre-denuncia online e formalizzazione

Vale per truffa, frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, diffamazione online e furto.

Raccogli e conserva subito le prove: screenshot, URL, ricevute, movimenti bancari, e-mail complete. Apri il portale «Denunce online» della Polizia di Stato (denunceonline.poliziadistato.it) oppure l’app IO, sezione «Servizi», sotto «Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza». Accedi con SPID o CIE. Compila e trasmetti la pre-denuncia seguendo le indicazioni a schermo. Prenota sulla stessa piattaforma l’appuntamento in un Ufficio della Polizia di Stato. Presentati all’appuntamento entro 48 ore, con documento d’identità e prove, per formalizzare.

I nomi esatti di pulsanti e menu dentro il portale non sono riportati dalle pagine consultate: segui le voci che compaiono dopo l’accesso. Secondo una testata specializzata, la voce in IO rimanda al sito dedicato della Polizia di Stato, dove si compila la pratica.

Percorso 2: direttamente in ufficio

Raccogli le prove, come al punto 1 del percorso precedente. Vai in una sede della Polizia Postale o in un normale commissariato. Porta il documento d’identità e le prove. Formalizza la denuncia, in forma orale o scritta.

Non è obbligatorio andare proprio alla Polizia Postale. Secondo una guida non istituzionale, anche Carabinieri o altri comandi possono ricevere la denuncia e inoltrarla se la competenza è della Postale.

Posso denunciare senza andare in ufficio?

No, non del tutto. La pre-denuncia online non è una denuncia già formalizzata: va completata di persona entro 48 ore, con appuntamento. Se non lo fai, la pre-denuncia viene cancellata automaticamente e devi ricominciare.

Il servizio online è attivo anche a Salerno?

Non è chiaro. Il servizio è partito il 15 giugno in via sperimentale. La pagina ufficiale del lancio cita uffici specifici del Lazio: Rieti, Frosinone, Cassino, Fiuggi, Sora, il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio con le sezioni dipendenti, la Polfer Lazio e alcuni posti. Uno studio legale conferma che la fase sperimentale riguarda soprattutto il Lazio.

La pagina del Commissariato di PS online non indica limiti territoriali. A novembre 2026 non risulta un elenco ufficiale aggiornato degli uffici aderenti. Prima di contare sul servizio, verifica che l’ufficio di riferimento lo abbia attivato; altrimenti vai direttamente in sede.

Come si segnala un sito, un profilo falso o un phishing?

Se è un tentativo di truffa senza perdite, o vuoi segnalare un sito, un profilo o un messaggio di phishing, usa il modulo di segnalazione.

Apri il sito del Commissariato di PS online e vai alla voce «Segnalazioni». Scegli «Segnala online». Seleziona l’Argomento adatto al tuo caso. Compila i campi richiesti, come «URL del sito contraffatto», «URL del sito originale» o «Nome del Social Network». Inserisci il tuo indirizzo e-mail. Clicca il link di conferma che ricevi a quell’indirizzo: secondo un sito specializzato, senza la convalida la segnalazione non va a buon fine.

Lo stesso sito ha anche sezioni tematiche, tra cui «eCommerce», «Phishing», «Social network» e «Trading online», e le voci «Richiedi informazioni» e «Contatti».

Ho già pagato: cosa faccio subito?

Una testata locale consiglia di contattare subito la banca per bloccare la carta e contestare l’operazione. Consiglia anche di segnalare il profilo o il sito falso alla piattaforma dove l’hai trovato.

Indicazioni ufficiali su come recuperare i soldi (blocco, contestazione, bonifici richiamati) non risultano nelle fonti istituzionali consultate. Per il tuo caso specifico chiedi alla banca e a un avvocato.

Entro quanto tempo va presentata la querela?

Secondo uno studio legale, la truffa è procedibile a querela e la querela va presentata entro tre mesi da quando si viene a conoscenza del fatto. È un’indicazione non istituzionale: conferma il termine con un’autorità o con un legale. In ogni caso conviene non aspettare.

Se il truffatore è sconosciuto o si trova all’estero, secondo un altro studio legale la querela può essere presentata contro ignoti. Va comunque presentata alle autorità italiane, che collaborano con quelle estere (Europol, Interpol, rogatorie).

Quali errori e avvertenze tenere presenti?

Non è per le emergenze. Il portale non è pensato per reati in corso: in quel caso chiama il 112 o rivolgiti direttamente agli uffici di Polizia.

Il portale non è pensato per reati in corso: in quel caso chiama il 112 o rivolgiti direttamente agli uffici di Polizia. Attenzione alle guide datate. Molte guide non ufficiali, anche recenti, dicono che il vecchio servizio «Denuncia vi@ web» sia sospeso e che online si possa solo segnalare. Le pagine ufficiali descrivono invece il nuovo portale «Denunce online» con SPID o CIE, quindi il vecchio servizio è da considerare superato.

Molte guide non ufficiali, anche recenti, dicono che il vecchio servizio «Denuncia vi@ web» sia sospeso e che online si possa solo segnalare. Le pagine ufficiali descrivono invece il nuovo portale «Denunce online» con SPID o CIE, quindi il vecchio servizio è da considerare superato. Non scambiare la segnalazione per una denuncia. Inviare il modulo non ti tutela come farebbe una denuncia formalizzata.

Come riconoscere i falsi messaggi della Polizia o della banca?

Banche e Polizia di Stato non contattano i cittadini via WhatsApp, SMS o app di messaggistica. Non chiedono credenziali, dati personali o informazioni finanziarie. Se hai dubbi, rivolgiti alla banca sui canali ufficiali e segnala il caso alla Polizia Postale.

Circolano anche e-mail false che usano il nome della Polizia Postale: l’indirizzo reale del mittente e i link rimandano a domini non ufficiali. Se hai inserito dati su una pagina sospetta, cambia subito le credenziali e attiva l’autenticazione a più fattori.

Quanto costa e quanto tempo serve?

Costo: non risulta alcun pagamento per il cittadino, né per la segnalazione né per la denuncia dei reati telematici (indicazione di una fonte specializzata).

Tempi: la pre-denuncia online va formalizzata entro 48 ore, con appuntamento fissato sulla stessa piattaforma. Passato quel termine viene cancellata. Per il modulo di segnalazione, il dossier non indica tempi di risposta.

Domande frequenti Come si denuncia una truffa online alla Polizia Postale? Ci si presenta in una sede della Polizia Postale o in un commissariato con un documento d’identità e le prove: screenshot, URL, ricevute di pagamento, movimenti bancari. La denuncia può essere resa in forma orale o scritta. In alternativa si può avviare una pre-denuncia sul portale «Denunce online» con SPID o CIE. Qual è la differenza tra segnalare e denunciare una truffa online? La segnalazione porta all’attenzione della Polizia fatti presumibilmente illeciti, perché ne verifichi la natura. La denuncia è l’atto formale. Se hai perso soldi o dati devi fare la denuncia, perché secondo una guida specializzata la sola segnalazione non basta, per esempio, a chiedere un rimborso. Posso denunciare una truffa online senza andare in ufficio? No, non del tutto. La pre-denuncia online non è una denuncia già formalizzata: va completata di persona entro 48 ore, con appuntamento. Se non lo fai, la pre-denuncia viene cancellata automaticamente e devi ricominciare. Entro quanto tempo si presenta la querela per una truffa online? Secondo uno studio legale, la truffa è procedibile a querela e la querela va presentata entro tre mesi da quando si viene a conoscenza del fatto. È un’indicazione non istituzionale: conviene confermare il termine con un’autorità o con un legale e non aspettare. Denunciare una truffa online costa qualcosa? No, non risulta alcun pagamento per il cittadino, né per la segnalazione né per la denuncia dei reati telematici. L’indicazione arriva da una fonte specializzata.

Fonte: Commissariato di PS online (Polizia di Stato) – Denunce online · Commissariato di PS online – Denuncia per reati telematici · Commissariato di PS online – Segnala online · Commissariato di PS online – Homepage · Commissariato di PS online – Truffe con profili falsi di dirigenti · Commissariato di PS online – E-mail fraudolente col nome della Polizia Postale · Polizia di Stato – Denunce online: attivo il nuovo servizio · Cyberment · Il Corriere Nazionale · Avvocato Aiello · MenteInformatica · Studio Legale Scardino · Studio Legale Giammatteo · Aranzulla · Il Quotidiano d’Italia · DenunciaOnline.it · DenunciaViaWeb.it