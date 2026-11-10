Snapshot Europe, le fototrappole che hanno fotografato oltre 60 mammiferi e 78 uccelli

di Redazione ZON

In sintesi. Snapshot Europe è un progetto di fototrappole a cui partecipano ricercatori di più di cento centri europei. I risultati dei primi due anni, pubblicati sulla rivista Ecology, riguardano più di 60 mammiferi e 78 specie di uccelli fotografati in aree naturali e cittadine. Tra i partecipanti italiani c’è il Muse.

I punti chiave Snapshot Europe dura cinque anni e ripete ogni anno un’istantanea della fauna selvatica europea.

Le fototrappole di Snapshot Europe sono state installate tra agosto e novembre in aree naturali, come montagne, foreste e spiagge, e in aree più cittadine.

L’analisi dei primi due anni di Snapshot Europe riguarda più di 60 mammiferi e 78 specie di uccelli.

Nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi le fototrappole hanno documentato la puzzola europea e il gatto selvatico.

La piattaforma Wildlife Insights usa l’intelligenza artificiale per identificare gli animali, e i ricercatori rivedono i risultati.

Snapshot Europe, progetto di fototrappole a cui partecipano ricercatori di più di cento centri europei, ha costruito il più grande archivio fotografico europeo di mammiferi e uccelli. I risultati dei primi due anni sono pubblicati sulla rivista Ecology.

Come funzionano le fototrappole di Snapshot Europe

Una fototrappola scatta quando un sensore a infrarossi rileva un movimento. Secondo gli autori dello studio, è una soluzione relativamente semplice, utile per monitorare la fauna in diversi paesi con un budget ridotto.

Le fototrappole sono state installate tra agosto e novembre. Le aree scelte sono naturali, come montagne, foreste e spiagge, ma anche più cittadine.

Il progetto dura cinque anni e prevede un’istantanea della fauna ripetuta di anno in anno. L’obiettivo è capire meglio il comportamento delle specie selvatiche, l’influenza dell’uomo su di esso e come gli animali cambiano nel tempo.

Quali animali sono finiti davanti all’obiettivo nei primi due anni

Nei primi due anni le fototrappole hanno registrato migliaia di avvistamenti. L’analisi finale riguarda più di 60 mammiferi e 78 specie di uccelli.

Tra le specie più comuni ci sono cervi, caprioli e cinghiali. Il monitoraggio ha però fotografato anche animali in genere più sfuggenti.

Gli autori precisano che queste specie sono solo una parte della fauna selvatica che vive in Europa. Secondo loro, gli avvistamenti raccolti aiutano comunque a studiarle meglio e a migliorare la conservazione.

Perché nel Casentino contano la puzzola europea e il gatto selvatico

Nell’area del Parco Nazionale Foreste Casentinesi le immagini hanno documentato animali rari. Ilaria Greco, ricercatrice dell’Università di Firenze, ha dichiarato:

«Negli anni di svolgimento del progetto abbiamo raccolto moltissimi dati importanti che ci confermano la straordinaria biodiversità e ricchezza di specie di quest’area, con la presenza di animali rari ed elusivi come la puzzola europea e il gatto selvatico».

Come l’intelligenza artificiale ha aiutato a riconoscere gli animali

Le immagini sono state elaborate con la piattaforma Wildlife Insights. Il sistema usa l’intelligenza artificiale per identificare gli animali ripresi, e i risultati sono stati poi rivisti dai ricercatori.

Chi ha partecipato per l’Italia

Per l’Italia hanno partecipato il Muse, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Hanno aderito anche altri enti e università:

Università di Firenze

Università dell’Insubria

Fondazione Ethoikos

Università di Udine

Ispra

Università di Torino

Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Università di Pisa

Francesco Rovero e Marco Salvatori, dell’Ufficio Ricerca del Muse, hanno spiegato il valore del metodo:

«Solo con il campionamento sistematico e standardizzato si possono ottenere informazioni affidabili sulla distribuzione e il comportamento della fauna, nonché sulle risposte dei selvatici alle attività umane. Si tratta di un prezioso contributo scientifico per migliorare gli sforzi di conservazione e gestione».

Secondo i due ricercatori, esistono iniziative simili a Snapshot Europe anche in altre aree del mondo.

Domande frequenti Che cos’è Snapshot Europe? Snapshot Europe è un progetto di fototrappole a cui partecipano ricercatori di più di cento centri europei. Dura cinque anni e prevede un’istantanea della fauna ripetuta di anno in anno. L’obiettivo è capire meglio il comportamento delle specie selvatiche, l’influenza dell’uomo su di esso e come gli animali cambiano nel tempo. Quanti animali ha fotografato Snapshot Europe nei primi due anni? Nei primi due anni le fototrappole di Snapshot Europe hanno registrato migliaia di avvistamenti. L’analisi finale riguarda più di 60 mammiferi e 78 specie di uccelli. I risultati sono pubblicati sulla rivista Ecology. Come funziona una fototrappola? Una fototrappola scatta quando un sensore a infrarossi rileva un movimento. Secondo gli autori dello studio su Snapshot Europe, è una soluzione relativamente semplice, utile per monitorare la fauna in diversi paesi con un budget ridotto. Quali enti italiani partecipano a Snapshot Europe? Per l’Italia partecipano il Muse, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Hanno aderito anche l’Università di Firenze, l’Università dell’Insubria, la Fondazione Ethoikos, l’Università di Udine, Ispra, l’Università di Torino, il Parco Nazionale Foreste Casentinesi e l’Università di Pisa. Quali animali rari sono stati fotografati nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi? Nell’area del Parco Nazionale Foreste Casentinesi le fototrappole hanno documentato la puzzola europea e il gatto selvatico. Ilaria Greco, ricercatrice dell’Università di Firenze, li ha definiti animali rari ed elusivi.

Fonte: Galileo