Voce ChatGPT dentro la chat: come parlare e leggere la risposta senza la sfera blu

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo OpenAI, dal 25 novembre 2025 la voce di ChatGPT funziona dentro la chat, come impostazione predefinita su app mobile e sul web. Si tocca l’icona Voce nella barra dei messaggi e si parla: la risposta viene letta e compare scritta. Chi vede ancora la sfera blu deve disattivare la modalità separata nelle impostazioni.

I punti chiave La voce di ChatGPT funziona dentro la chat normale dal 25 novembre 2025, su app mobile e sul web.

L’icona Voce di ChatGPT si trova nella barra dei messaggi sull’app e a destra nella finestra del prompt su ChatGPT.com.

Sull’app mobile l’interruttore da spegnere per eliminare la sfera blu è in «Impostazioni» → «Voce» → «Modalità separata».

Sul web l’interruttore da spegnere è in «Impostazioni» → «Generali» → «Voce» → «Voce separata».

Se si scrive mentre Voce è attiva, ChatGPT risponde comunque a voce: per tornare al solo testo bisogna terminare la conversazione vocale.

Dal 25 novembre 2025 la voce di ChatGPT funziona dentro la chat normale, ed è l’impostazione predefinita su app mobile e sul web. Tocca l’icona Voce nella barra dei messaggi e parla: ascolti la risposta e intanto la vedi comparire scritta. Se ti appare ancora la sfera blu a schermo intero, spegni «Modalità separata» nelle impostazioni.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e che cosa serve?

Serve l’app ChatGPT per iOS o Android, oppure il sito ChatGPT.com da computer. Se non vedi la novità, il primo passo indicato da OpenAI è aggiornare l’app. Ti serve anche un microfono, e il telefono o il browser possono chiederti il permesso di usarlo.

OpenAI ha annunciato la distribuzione a tutti gli utenti su mobile e web, a livello globale. Le fonti consultate non indicano eccezioni per paese, quindi non risultano differenze per l’Italia.

Non sono state rese note le versioni minime dell’app né i limiti d’uso di Voce per i diversi piani (gratuito, Plus, Pro, Business). Se una funzione manca o la conversazione si interrompe, può dipendere dall’account.

Che cosa cambia rispetto alla vecchia schermata blu?

Prima, toccando la voce si finiva in una schermata separata con un cerchio blu animato, un pulsante per il muto, l’opzione video e una X per tornare al testo. In quella schermata si poteva solo ascoltare, non leggere.

Ora si resta nella chat corrente. Compare una trascrizione in tempo reale della risposta, si possono rivedere i messaggi precedenti e si vedono immagini, mappe e widget mentre la conversazione prosegue.

Il centro assistenza di OpenAI descrive tre modi in cui Voce può presentarsi: dentro la pagina principale della chat, come sfera vocale flottante oppure in «Voce separata» a schermo intero. Il primo è quello predefinito.

Come si avvia la voce nella chat da telefono?

Valgono i passaggi per l’app mobile, su iOS e Android:

Aggiorna l’app ChatGPT, se non vedi la novità. Apri una chat esistente oppure una nuova chat. Tocca l’icona Voce nella barra dei messaggi. Nella versione italiana del centro assistenza è in basso a destra e ha la forma di un’onda sonora. Se richiesto, consenti all’app ChatGPT di usare il microfono. Se è la tua prima conversazione vocale, scegli la voce che preferisci. Quando Voce si apre, inizia a parlare. Il testo compare nella chat mentre ascolti.

Il volume della voce nel selettore può essere diverso da quello che senti durante la conversazione.

Come si usa la voce da computer?

Vai su ChatGPT.com. Seleziona l’icona Voce nella finestra del prompt, sul lato destro. Se richiesto, consenti al browser di usare il microfono. Inizia a parlare.

Come si legge, si scrive e si esce durante la conversazione?

Durante la conversazione hai due controlli. Quello del microfono, in basso a sinistra su mobile, disattiva o riattiva l’audio. Quello di uscita, in basso a destra, termina la conversazione vocale.

Puoi anche scorrere la chat verso l’alto senza interrompere la conversazione parlata. Esempio pratico: la risposta è lunga e ti sfugge un passaggio. Rileggi il messaggio precedente mentre ChatGPT continua a parlare, senza dover ripartire da capo.

Puoi passare al testo in qualsiasi momento, ma c’è un dettaglio. Se scrivi mentre Voce è attiva, ChatGPT risponde comunque a voce. Per tornare al solo testo devi terminare la conversazione vocale con il controllo di uscita.

Che cosa fare se compare ancora la schermata separata?

Il comportamento dipende da un interruttore nelle impostazioni. Se è attivo, torni alla sfera blu a schermo intero. Se lo disattivi, resti nella chat. La tabella riporta i percorsi indicati dal centro assistenza di OpenAI.

Dove Percorso dell’interruttore Dove si avvia Voce App mobile «Impostazioni» → «Voce» → «Modalità separata» Icona Voce nella barra dei messaggi Web «Impostazioni» → «Generali» → «Voce» → «Voce separata» Icona Voce nella finestra del prompt, a destra

Per restare nella chat, lascia l’interruttore spento. Se invece rivuoi la sfera blu, accendilo.

Come si cambia la voce e come si fa partire Voce da sola?

Per cambiare voce vai in «Impostazioni» → «Voce» e seleziona «Voce». In alternativa usa il menu di personalizzazione in alto a destra dentro la modalità vocale. Se cambi voce mentre sei in conversazione, ChatGPT ti chiede di avviare una nuova chat.

L’elenco ufficiale, nella pagina in inglese del centro assistenza, comprende Arbor, Breeze, Cove, Ember, Juniper, Maple, Sol, Spruce e Vale.

Sull’app mobile, nelle versioni supportate, in «Impostazioni» → «Voce» trovi anche «Avvia con Voce». Quando è attiva, aprire ChatGPT su una conversazione nuova o vuota avvia Voce in automatico. C’è inoltre «Avvia automaticamente in CarPlay».

Quali limiti e avvertenze conviene conoscere?

I nomi dei menu possono cambiare. Le fonti non sono del tutto concordi su nome e percorso dell’opzione: «Modalità separata», «Voce separata» o, per alcune testate sul web, una voce sotto «Personalization». Se non trovi l’interruttore, cercalo tra le impostazioni di Voce. Il nome può dipendere dalla versione dell’app o dalla lingua.

Le fonti non sono del tutto concordi su nome e percorso dell’opzione: «Modalità separata», «Voce separata» o, per alcune testate sul web, una voce sotto «Personalization». Se non trovi l’interruttore, cercalo tra le impostazioni di Voce. Il nome può dipendere dalla versione dell’app o dalla lingua. Non tutto funziona a voce. Generazione di immagini, Code Interpreter e azioni personalizzate nei GPT non sono disponibili in modalità vocale. Il caricamento di file o foto, se disponibile sul tuo account, si fa con il pulsante «Aggiungi» nei controlli vocali.

Generazione di immagini, Code Interpreter e azioni personalizzate nei GPT non sono disponibili in modalità vocale. Il caricamento di file o foto, se disponibile sul tuo account, si fa con il pulsante «Aggiungi» nei controlli vocali. La conversazione può chiudersi da sola. Le cause sono il limite di utilizzo, la durata massima della sessione o il limite di contesto in una conversazione lunga. ChatGPT mostra un avviso quando possibile. Puoi continuare in testo oppure riavviare Voce.

Le cause sono il limite di utilizzo, la durata massima della sessione o il limite di contesto in una conversazione lunga. ChatGPT mostra un avviso quando possibile. Puoi continuare in testo oppure riavviare Voce. Altra app in primo piano. Una testata italiana segnala che su iOS e Android si può continuare a parlare mentre si usa un’altra app. Le impostazioni esatte non risultano nella documentazione ufficiale.

Una testata italiana segnala che su iOS e Android si può continuare a parlare mentre si usa un’altra app. Le impostazioni esatte non risultano nella documentazione ufficiale. Non confonderla con un aggiornamento precedente. Nelle note di rilascio compare anche il ritiro della modalità vocale standard. Riguarda un cambiamento diverso dalla voce integrata nella chat, e la pagina non indica una data chiara.

Domande frequenti Come si attiva la voce di ChatGPT nella chat? Si apre una chat esistente o nuova e si tocca l’icona Voce nella barra dei messaggi. Su ChatGPT.com l’icona Voce è nella finestra del prompt, sul lato destro. Se richiesto, bisogna consentire a app o browser di usare il microfono, poi si inizia a parlare. Come si toglie la sfera blu di ChatGPT Voce? Bisogna spegnere l’interruttore della voce separata nelle impostazioni. Sull’app mobile si trova in «Impostazioni» → «Voce» → «Modalità separata». Sul web è in «Impostazioni» → «Generali» → «Voce» → «Voce separata». Posso leggere la risposta mentre ChatGPT parla? Sì. Nella chat compare una trascrizione in tempo reale della risposta. Si può anche scorrere la chat verso l’alto per rileggere i messaggi precedenti senza interrompere la conversazione parlata. Come si cambia la voce di ChatGPT? Si va in «Impostazioni» → «Voce» e si seleziona «Voce». In alternativa si usa il menu di personalizzazione in alto a destra nella modalità vocale. Se la voce cambia durante una conversazione, ChatGPT chiede di avviare una nuova chat. Perché ChatGPT risponde a voce se scrivo mentre Voce è attiva? Finché la conversazione vocale è attiva, ChatGPT risponde a voce anche ai messaggi scritti. Per tornare al solo testo bisogna terminare la conversazione vocale con il controllo di uscita, in basso a destra su mobile.

Foto: Autores: María Eugenia Gonzáles Ocampo y Julio Alonso. Diseño: Gisella Curioni. (CC BY)

Fonte: OpenAI – Centro assistenza: ChatGPT Voce (it-it) · OpenAI – Centro assistenza: FAQ sulla modalità vocale (it-it) · OpenAI – Centro assistenza: ChatGPT Voice (en) · OpenAI – Centro assistenza: ChatGPT — Note di rilascio (it-it) · OpenAI su X (annuncio del 25 novembre 2025) · TechCrunch · gHacks · PhoneArena · Gulf News · Macitynet