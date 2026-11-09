ChatGPT: come salvare una foto di riferimento e usarla con @

di Redazione ZON

In sintesi. Per salvare una foto di riferimento in ChatGPT, l’utente la carica in chat, chiede di salvarla come riferimento e sceglie un nome. Nelle chat successive scrive @ seguito da quel nome, per esempio @Pepper. La funzione «Saved reference images» è arrivata con ChatGPT Images 2.6 di OpenAI il 4 novembre 2026, secondo le note di rilascio ufficiali.

I punti chiave La funzione «Saved reference images» di ChatGPT è arrivata con Images 2.6 il 4 novembre 2026, secondo le note di rilascio ufficiali di OpenAI.

Per richiamare un riferimento salvato, l’utente scrive @ seguito dal nome scelto, per esempio «Make a watercolor portrait of @Pepper».

Secondo le testate che citano OpenAI, l’aggiornamento è disponibile su tutti i piani di ChatGPT, compreso quello gratuito, con distribuzione che può essere graduale.

OpenAI non ha chiarito dove si cancellano o si rinominano i riferimenti salvati, né se la funzione sia attiva in Italia e nell’Unione Europea.

La guida ufficiale alla Libreria di ChatGPT indica un limite di 20 MB per immagine.

Per salvare una foto di riferimento in ChatGPT la carichi in chat e chiedi di salvarla come riferimento, poi scegli un nome. Nelle chat successive scrivi @ seguito da quel nome, per esempio «Make a watercolor portrait of @Pepper», e ChatGPT usa la foto senza che tu la ricarichi.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e che cosa serve

La funzione si chiama «Saved reference images» ed è arrivata con ChatGPT Images 2.6 il 4 novembre 2026, secondo le note di rilascio ufficiali di OpenAI. Serve un account ChatGPT.

Secondo le testate che citano l’annuncio di OpenAI, l’aggiornamento è disponibile su tutti i piani, compreso quello gratuito, e a livello globale. La distribuzione può però essere graduale: se non vedi la funzione, il tuo account potrebbe non averla ancora ricevuta.

OpenAI non ha chiarito se funzioni allo stesso modo su web, iOS e Android, né se sia attiva in Italia e nell’Unione Europea. Non sono noti nemmeno il numero massimo di riferimenti salvabili e gli eventuali limiti per piano.

Come si salva una foto di riferimento e si richiama con @?

I passaggi seguono la guida ufficiale «Images in ChatGPT», sezione «Save and reuse a reference photo».

Apri una chat e carica la foto che vuoi usare come riferimento. Chiedi a ChatGPT di salvarla come riferimento. In alternativa, descrivi la foto (per esempio «è il mio cane») e accetta se ChatGPT propone di salvarla. Scegli un nome per il riferimento e salvalo. L’esempio ufficiale è «Pepper», la foto di un cane. Apri una chat successiva e, nel prompt, scrivi @ seguito dal nome salvato. Invia la richiesta: la foto non va ricaricata.

La guida dice solo «chiedi a ChatGPT di salvarla». Non descrive dove compare la proposta di salvataggio né come si chiama il pulsante. Segui le indicazioni che ChatGPT mostra in chat.

Che esempio posso copiare?

L’esempio ufficiale di OpenAI è questo: se la foto del cane si chiama Pepper, scrivi «Make a watercolor portrait of @Pepper». Il nome dopo la @ deve essere quello che hai scelto al salvataggio.

In italiano lo stesso schema, adattato da noi, sarebbe «Fai un ritratto ad acquerello di @Pepper». OpenAI non ha pubblicato un esempio italiano, quindi se la richiesta non viene riconosciuta prova con il testo in inglese.

Che cosa si può salvare come riferimento?

Secondo una delle testate che hanno seguito il rilascio, i riferimenti possono ritrarre te stesso, i tuoi animali o personaggi ricorrenti. Il vantaggio è la coerenza: lo stesso soggetto, riconoscibile, in più immagini diverse.

Images 2.6 introduce anche le GIF animate. Una testata segnala che al 7 novembre 2026 erano ancora in distribuzione graduale, quindi potrebbero non comparire subito sul tuo account.

Devo pagare per usarla?

Stando alle fonti, no: l’aggiornamento è indicato su tutti i piani, gratuito incluso. Questa informazione arriva da testate che citano OpenAI, non dalla pagina di aiuto sui riferimenti. Se la funzione non compare, può dipendere dalla distribuzione graduale.

Come cancello o cambio un riferimento salvato?

La pagina di aiuto sui riferimenti con @ non dice dove si gestiscono, si rinominano o si eliminano. Diverse testate lo hanno segnalato tra il 7 e l’8 novembre 2026.

Per un’altra funzione, la prova virtuale dei vestiti, OpenAI indica che il selfie di riferimento si cambia o si elimina in «Settings → Personalization → Reference photos». Non è confermato che questa sezione gestisca anche i riferimenti con @: controlla nell’app, partendo dalle impostazioni e dalla Libreria.

Ci sono altri modi per riusare una foto già caricata?

Sì, ma sono metodi diversi dal richiamo con @. Questa tabella li mette a confronto.

Metodo Come funziona Da sapere Riferimento salvato con @ Salvi la foto con un nome e scrivi @Nome nei prompt di creazione immagini Novità di Images 2.6 (4 novembre 2026) Libreria Dal menu di aggiunta del compositore scegli «Add from library» e selezioni il file I file caricati e creati vengono salvati nella Libreria, disponibile sul web Progetti Aggiungi le immagini di riferimento a un progetto: ChatGPT le usa come contesto nelle chat al suo interno Indicato da una risposta di OpenAI Support su un forum ufficiale: fonte di rango basso

La Libreria è utile se ti serve riallegare un file già caricato senza creare un riferimento con nome. Il nome del menu è quello inglese della guida ufficiale: l’etichetta italiana non è confermata.

Quali limiti e avvertenze devo conoscere?

Sulle dimensioni, la guida ufficiale alla Libreria indica 20 MB per immagine e 512 MB per file in generale. La pagina non è recentissima e i limiti potrebbero variare secondo il piano.

Sulla privacy, OpenAI non ha chiarito se i riferimenti salvati vengano usati per addestrare i modelli, per quanto restino archiviati e se rientrino nella Memoria. Se il dubbio ti pesa, controlla le impostazioni dei dati nell’app prima di salvare foto di persone.

Una testata ha segnalato che una foto di riferimento salvata, unita all’animazione, rende più facile mostrare persone in scene mai avvenute. OpenAI non ha spiegato come prevenga l’abuso delle GIF con persone reali. Nella sua Academy raccomanda di avere il permesso quando si generano immagini di persone reali.

Che cosa succede alle immagini che genero?

Le immagini generate vengono salvate automaticamente nella sezione «Immagini». Secondo una testata, per rimuoverle bisogna cancellare la conversazione che le ha create.

Una fonte secondaria aggiunge che cancellare una chat non elimina un file salvato separatamente nella Libreria. Non è un dato confermato da OpenAI.

Perché trovo articoli di aprile 2026 su una «foto di riferimento»?

Erano indiscrezioni basate sull’analisi di una versione beta di Android, scritte al condizionale e non ufficiali. La funzione ufficiale con @ è quella annunciata a novembre 2026 con Images 2.6.

Perché la guida italiana non parla di questa funzione?

La documentazione italiana trovata, «Immagini in ChatGPT», non riporta ancora la sezione sul salvataggio della foto di riferimento. I nomi dei menu si leggono solo nella versione inglese, e i nomi italiani dei pulsanti di salvataggio e dell’@ non sono confermati. Se l’app è in italiano, cerca voci equivalenti a quelle inglesi indicate sopra.

Domande frequenti Come si salva una foto di riferimento in ChatGPT? Si apre una chat, si carica la foto e si chiede a ChatGPT di salvarla come riferimento. Poi si sceglie un nome, per esempio «Pepper», che è l’esempio ufficiale di OpenAI per la foto di un cane. La guida non descrive dove compaia la proposta di salvataggio, quindi bisogna seguire le indicazioni mostrate in chat. Come si richiama una foto salvata in ChatGPT con la @? Si apre una chat successiva e nel prompt si scrive @ seguito dal nome scelto al salvataggio. L’esempio ufficiale di OpenAI è «Make a watercolor portrait of @Pepper». La foto non va ricaricata. La foto di riferimento di ChatGPT è gratis? Secondo le testate che citano l’annuncio di OpenAI, la funzione è disponibile su tutti i piani di ChatGPT, compreso quello gratuito. L’informazione non compare nella pagina di aiuto sui riferimenti. Se la funzione non appare, può dipendere dalla distribuzione graduale. Come si cancella una foto di riferimento salvata in ChatGPT? La pagina di aiuto di OpenAI sui riferimenti con @ non dice dove si cancellano o si rinominano. Per la prova virtuale dei vestiti, OpenAI indica «Settings → Personalization → Reference photos», ma non è confermato che questa sezione valga anche per i riferimenti con @. Conviene controllare nell’app, partendo dalle impostazioni e dalla Libreria. Come si può riusare in ChatGPT una foto già caricata senza la @? Ci sono due alternative. La Libreria permette di scegliere «Add from library» dal menu di aggiunta del compositore e selezionare il file. I Progetti permettono di aggiungere immagini di riferimento usate come contesto nelle chat del progetto, ma l’informazione arriva da una risposta di OpenAI Support su un forum ufficiale.

Foto: Kristian D’Amato (CC BY)

Fonte: OpenAI Help Center – Images in ChatGPT (EN) · OpenAI Help Center – Immagini in ChatGPT (IT) · OpenAI Help Center – ChatGPT release notes · OpenAI Help Center – Using Library to manage files in ChatGPT · OpenAI Academy – Creating images with ChatGPT · Notebookcheck · Mixed · Mezha · Basic Tutorials · Fello AI · OpenAI Developer Community (risposta di OpenAI Support) · TuttoAndroid (solo contesto sulle indiscrezioni di aprile 2026)