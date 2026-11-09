Quante fontane c’erano nell’antica Roma? Oltre 1.200, servite da undici acquedotti

di Redazione ZON

In sintesi. Nella Roma antica del IV secolo le fontane pubbliche erano oltre 1.200. Undici acquedotti portavano l’acqua alla città, alle terme, alle case private e a più di 900 balnea, i bagni pubblici. Le cifre sono stime ottenute confrontando fonti antiche e dati archeologici.

I punti chiave Nel IV secolo Roma antica aveva oltre 1.200 fontane pubbliche.

Undici acquedotti rifornivano d’acqua la città di Roma antica.

La rete idrica di Roma antica serviva terme, case private e più di 900 balnea, cioè bagni pubblici.

I castella aquarum erano fabbricati di grandi dimensioni usati per la decantazione e la distribuzione dell’acqua.

Le cifre sulle fontane e sugli acquedotti di Roma antica sono stime, a cui nel XIX secolo contribuì soprattutto l’archeologo Rodolfo Amedeo Lanciani.

Nella Roma antica del IV secolo le fontane pubbliche erano oltre 1.200. Undici acquedotti portavano l’acqua in città, per le terme, le abitazioni private e più di 900 balnea, cioè i bagni pubblici.

Undici acquedotti rifornivano la città di fontane, terme e bagni

Per la sua rete idrica Roma antica aveva fama di regina aquarum, regina delle acque. Gli undici acquedotti del IV secolo alimentavano le oltre 1.200 fontane pubbliche della città.

Gli stessi acquedotti portavano l’acqua alle terme, alle case private e a più di 900 bagni pubblici.

I castella aquarum servivano a far decantare e distribuire l’acqua

La rete idrica di Roma antica comprendeva anche i castella aquarum. Erano fabbricati di grandi dimensioni, usati per la decantazione dell’acqua e per la sua distribuzione alla collettività.

Le cifre nascono dall’incrocio tra fonti antiche e dati archeologici

I numeri sulle fontane e sugli acquedotti di Roma antica sono stime. Derivano dal confronto tra fonti antiche e dati archeologici.

A questo lavoro contribuì soprattutto, nel XIX secolo, l’archeologo Rodolfo Amedeo Lanciani.

Le stime descrivono una città in cui l’acqua era una presenza viva e costante, prima della distruzione compiuta dai Goti.

Roma conserva ancora fontane storiche e un sistema idrico in parte antico

Oggi Roma ha numerose fontane storiche. Il suo sistema idrico è in parte erede di quello antico.

Il poeta romantico Percy Bysshe Shelley dichiarò una volta:

“Bastano le fontane per giustificare un viaggio a Roma!”

Domande frequenti Quante fontane c’erano nell’antica Roma? Nella Roma antica del IV secolo le fontane pubbliche erano oltre 1.200. Il dato è una stima, ottenuta confrontando fonti antiche e dati archeologici. Quanti acquedotti aveva Roma antica? Nel IV secolo Roma antica era rifornita da undici acquedotti. Quell’acqua arrivava alle fontane pubbliche, alle terme, alle case private e a più di 900 bagni pubblici. Cosa erano i castella aquarum? I castella aquarum erano fabbricati di grandi dimensioni della rete idrica di Roma antica. Servivano per la decantazione dell’acqua e per la sua distribuzione alla collettività. Cosa erano i balnea nell’antica Roma? I balnea erano i bagni pubblici di Roma antica. Nel IV secolo la rete idrica ne serviva più di 900. Come si sa quante fontane c’erano nell’antica Roma? I numeri derivano dal confronto tra fonti antiche e dati archeologici, quindi sono stime. Nel XIX secolo vi contribuì soprattutto l’archeologo Rodolfo Amedeo Lanciani.

Fonte: Focus.it