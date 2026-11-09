Livatino, anticipazioni dei primi due episodi su Rai 1 il 9 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Lunedì 9 novembre 2026 su Rai 1 parte “Livatino – Il giudice e i suoi assassini”, la miniserie di Michele Placido con Giuseppe De Domenico. L’inizio è intorno alle 21.30-21.50. Gli episodi sono quattro, divisi in due serate: la seconda è martedì 10 novembre. Stasera vanno in onda “Il seme della giustizia” e “Il cerchio si stringe”, disponibili anche su RaiPlay.

Aggiornamenti Aggiornamento del 09/11/2026 alle 16:05 Aggiornamento del 9 novembre 2026. Secondo ComingSoon.it, la seconda e ultima serata di “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” va in onda martedì 10 novembre 2026 su Rai 1. La miniserie conta quindi quattro episodi, due per serata. ComingSoon.it indica come orario d’inizio le 21.50 circa, non le 21.30. La testata riporta anche il resto del cast: Leonardo Maltese (Tano), Nino Frassica (Vincenzo Livatino), Michela De Rossi (Nina Russo), Ninni Bruschetta (Giuseppe Campisi), Brenno Placido (Roberto Rizzo), Vito Lopriore (Giuliano Guazzelli) e Francesco Benigno (Pietro Miceli).

I punti chiave La miniserie “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” di Michele Placido parte lunedì 9 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1.

La miniserie racconta la storia del magistrato agrigentino Rosario Livatino ed è divisa in due serate.

La prima serata propone due episodi: “Il seme della giustizia” e “Il cerchio si stringe”.

Nel primo episodio Rosario Livatino capisce, dopo lo scontro con il boss Antonio Gagliano, che per indebolire le organizzazioni criminali bisogna sottrarre loro ricchezze, attività e strumenti di controllo del territorio.

Nel secondo episodio Rosario Livatino riceve un proiettile come intimidazione e rifiuta la scorta.

Attenzione: spoiler. Lunedì 9 novembre 2026, alle 21.30 su Rai 1, parte “Livatino – Il giudice e i suoi assassini”, miniserie di Michele Placido con Giuseppe De Domenico.

La miniserie è in due serate e racconta la storia del magistrato agrigentino Rosario Livatino. La prima serata propone i primi due episodi. Si possono seguire anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Il primo episodio mostra un giudice che vuole colpire i patrimoni dei boss

Il primo episodio si intitola “Il seme della giustizia” e presenta un Rosario Livatino giovane, riservato e legato ai propri principi. Il magistrato è però determinato quando si tratta di applicare la legge.

Dopo lo scontro con il boss Antonio Gagliano, Livatino capisce che per indebolire le organizzazioni criminali le condanne non bastano. Occorre sottrarre loro ricchezze, attività e strumenti di controllo del territorio.

L’assassinio del giudice Saetta e del figlio Stefano scuote la Procura di Agrigento e mostra quanto sia feroce la presenza mafiosa in provincia. Nel frattempo prende forma la banda dei giovani stiddari, ragazzi ambiziosi che trasformano la frustrazione sociale in un progetto criminale.

Due mondi opposti stanno per entrare in collisione

Da una parte c’è Livatino, magistrato deciso a contrastare Cosa Nostra. Dall’altra c’è un gruppo di ragazzi cresciuti nella povertà, convinti di poter conquistare rispetto e potere con la violenza.

Accanto al giudice, nella storia, ci sono il collega e amico Roberto Rizzo, il maresciallo Giuliano Guazzelli e i genitori. Il lavoro di Livatino lo rende però sempre più esposto.

Nel secondo episodio Livatino rifiuta la scorta dopo un proiettile

Il secondo episodio si intitola “Il cerchio si stringe”. L’attività investigativa porta Livatino e Guazzelli alla Cantina Sociale Gattopardo, dove vecchi esponenti mafiosi e nuove leve discutono il futuro degli affari criminali.

I fratelli Miceli cercano di imporsi nei settori più redditizi. Giuseppe Sciortino resta coinvolto nelle tensioni interne a Cosa Nostra.

Il magistrato concentra l’attenzione anche su Giuseppe Campisi, possidente rispettato e vicino di casa della famiglia Livatino. Dietro la sua immagine pubblica si nascondono rapporti ambigui.

I risultati delle indagini cominciano ad arrivare, ma crescono anche le pressioni e l’isolamento del giudice. Quando riceve un proiettile come intimidazione, Rosario sceglie di non piegarsi e rifiuta la scorta, perché non vuole che le minacce condizionino il suo lavoro.

Domande frequenti A che ora inizia Livatino su Rai 1? La miniserie “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” parte lunedì 9 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1. La prima serata propone i primi due episodi. Dove vedere Livatino in streaming? La miniserie “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” si può seguire in diretta streaming e on demand su RaiPlay. In televisione va in onda su Rai 1. Quanti episodi ha la prima serata di Livatino? La prima serata di “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” propone due episodi. Si intitolano “Il seme della giustizia” e “Il cerchio si stringe”. Di cosa parla la miniserie Livatino di Michele Placido? La miniserie di Michele Placido racconta la storia del magistrato agrigentino Rosario Livatino. Segue il suo impegno contro Cosa Nostra e contro la banda dei giovani stiddari, fino alle minacce che lo espongono sempre di più. Cosa succede nel secondo episodio di Livatino? Nel secondo episodio, “Il cerchio si stringe”, le indagini portano Rosario Livatino e il maresciallo Giuliano Guazzelli alla Cantina Sociale Gattopardo. Dopo aver ricevuto un proiettile come intimidazione, Livatino rifiuta la scorta perché non vuole che le minacce condizionino il suo lavoro.