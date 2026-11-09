Cristina di Svezia a Palazzo Corsini: la mostra a Roma dal 13 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. La mostra «La Regina della Cultura. Cristina di Svezia a Roma» si tiene a Palazzo Corsini, a Roma, dal 13 novembre 2026 al 14 febbraio 2027, per i 400 anni dalla nascita della sovrana. L’Accademia Nazionale dei Lincei promuove l’esposizione, articolata in sei sezioni, mentre un convegno internazionale è in programma dal 16 al 18 dicembre 2026.

I punti chiave La mostra «La Regina della Cultura. Cristina di Svezia a Roma» è aperta a Palazzo Corsini, a Roma, dal 13 novembre 2026 al 14 febbraio 2027.

L’Accademia Nazionale dei Lincei promuove la mostra sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e con il sostegno del ministero della Cultura.

Il percorso della mostra è diviso in sei sezioni e riunisce opere d’arte, manoscritti, documenti, incisioni e testimonianze di istituzioni italiane e straniere.

Cristina di Svezia nacque a Stoccolma nel 1626, morì a Roma nel 1689 e visse a Palazzo Corsini per circa 30 anni.

Un convegno internazionale affianca la mostra e si tiene dal 16 al 18 dicembre 2026.

Palazzo Corsini a Roma ospita dal 13 novembre 2026 al 14 febbraio 2027 la mostra «La Regina della Cultura. Cristina di Svezia a Roma», per i 400 anni dalla nascita della sovrana.

L’Accademia Nazionale dei Lincei promuove l’esposizione sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e con il sostegno del ministero della Cultura. I curatori sono Roberto Antonelli, Mino Gabriele, Marco Guardo, Maria Luisa Meneghetti e Raffaella Morselli.

Appuntamento Date Mostra «La Regina della Cultura. Cristina di Svezia a Roma» dal 13 novembre 2026 al 14 febbraio 2027 Convegno internazionale dal 16 al 18 dicembre 2026

Perché Cristina di Svezia continua a sorprendere

Cristina di Svezia nacque a Stoccolma nel 1626 e morì a Roma nel 1689. Rinunciò alla corona, cambiò religione e sfidò le convenzioni del suo tempo.

Cristina di Svezia visse a Palazzo Corsini per circa 30 anni. La sua residenza romana diventò uno dei centri culturali più vivaci dell’Europa barocca.

La sovrana esercitò un’influenza politica e intellettuale ben oltre i confini del regno che aveva abbandonato volontariamente.

Dalla Sala delle Muse all’ingresso a Roma passando per Porta del Popolo

La mostra riunisce in sei sezioni opere d’arte, manoscritti, documenti, incisioni e testimonianze provenienti da istituzioni italiane e straniere. Ad accogliere i visitatori c’è la ricostruzione tridimensionale della Sala delle Muse, che custodiva otto statue antiche, oggi conservate al Museo del Prado di Madrid.

Il percorso parte dagli anni svedesi di Cristina di Svezia. I ritratti la mostrano a cavallo, nelle vesti della dea Diana e durante le cerimonie dell’incoronazione e della professione di fede.

Una parte della mostra riguarda l’arrivo della regina a Roma. Cristina di Svezia entrò prima in incognito da Porta Pertusa. Fu poi accolta solennemente da Porta del Popolo, restaurata per l’occasione da Gian Lorenzo Bernini e dai suoi collaboratori.

L’esposizione approfondisce anche i rapporti della sovrana con il papato e con i protagonisti della politica europea. Ne esce una donna capace di costruire un ponte culturale e politico tra l’Europa protestante e quella cattolica.

Alchimia, collezioni e teatro: le passioni della regina

Cristina di Svezia raccolse dipinti, sculture, gemme, arazzi e una grande biblioteca. Tra i materiali in mostra ci sono manoscritti del Fondo Reginense della Biblioteca Apostolica Vaticana, che documentano interessi dalla letteratura alle scienze.

La sovrana definiva l’alchimia una «pazza passione». Si circondò di studiosi, sperimentatori e personaggi talvolta controversi. Nel Seicento astrologia e alchimia si intrecciavano con la ricerca scientifica e la filosofia.

Al secondo piano del suo palazzo Cristina di Svezia fece realizzare uno spazio teatrale. Il teatro divenne rapidamente un punto di riferimento della vita musicale romana e sostenne spettacoli e rappresentazioni della Roma barocca.

Dal film con Greta Garbo al convegno di dicembre

L’ultima sezione della mostra è multimediale e riguarda la fortuna cinematografica di Cristina di Svezia. Cita l’interpretazione di Greta Garbo nel film del 1933 diretto da Rouben Mamoulian e quella di Liv Ullmann in «The Abdication» del 1974.

Alla mostra si affianca un convegno internazionale dal 16 al 18 dicembre 2026, nei giorni del quarto centenario della nascita della sovrana.

Domande frequenti Quando si può visitare la mostra su Cristina di Svezia a Roma? La mostra «La Regina della Cultura. Cristina di Svezia a Roma» è aperta dal 13 novembre 2026 al 14 febbraio 2027. Si tiene a Palazzo Corsini, a Roma, per i 400 anni dalla nascita della sovrana. Dove si tiene la mostra su Cristina di Svezia? La mostra si tiene a Palazzo Corsini, a Roma. Cristina di Svezia visse in questo palazzo per circa 30 anni. Chi ha organizzato e curato la mostra su Cristina di Svezia? L’Accademia Nazionale dei Lincei promuove la mostra sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica e con il sostegno del ministero della Cultura. I curatori sono Roberto Antonelli, Mino Gabriele, Marco Guardo, Maria Luisa Meneghetti e Raffaella Morselli. Quante sezioni ha la mostra su Cristina di Svezia e cosa si vede? La mostra ha sei sezioni con opere d’arte, manoscritti, documenti, incisioni e testimonianze. I visitatori trovano la ricostruzione tridimensionale della Sala delle Muse, manoscritti del Fondo Reginense della Biblioteca Apostolica Vaticana e una sezione multimediale sul cinema. Quando si tiene il convegno internazionale su Cristina di Svezia? Il convegno internazionale su Cristina di Svezia si tiene dal 16 al 18 dicembre 2026. Si affianca alla mostra di Palazzo Corsini e cade nei giorni del quarto centenario della nascita della sovrana.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA.it