di Redazione ZON

In sintesi. Per riassumere una pagina con Comet, il browser di Perplexity, basta aprirla in una scheda e premere Alt + S su Windows oppure Option + S su Mac: si apre l’Assistente, il pannello laterale, e parte il riassunto. Comet è gratuito per tutti dal 2 ottobre 2025.

I punti chiave Comet, il browser di Perplexity, è gratuito per tutti dal 2 ottobre 2025; prima di quella data l’accesso richiedeva il piano Perplexity Max da 200 dollari al mese.

La scorciatoia per riassumere una pagina in Comet è Alt + S su Windows e Option + S su Mac, indicata dalla pagina ufficiale Comet Resource Hub.

Comet offre quattro metodi per riassumere: la scorciatoia, il pannello dell’Assistente, il pulsante «Summarize» e il testo selezionato.

Ad agosto 2025 Brave ha mostrato che Comet, chiamato a riassumere una pagina, poteva eseguire come comando il testo nascosto in essa (prompt injection indiretta).

Il riassunto di Comet è generato da un modello e può contenere errori: scadenze e cifre vanno verificate sul testo originale.

Per riassumere una pagina con Comet, il browser di Perplexity, apri la pagina in una scheda e premi Alt + S su Windows o Option + S su Mac: si apre l’Assistente, il pannello laterale, e parte il riassunto. In alternativa apri l’Assistente e scrivi una richiesta come «Summarize this web page’s main points». Comet è gratuito dal 2 ottobre 2025.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e che cosa serve?

La guida è per chi vuole una sintesi rapida di articoli, video, PDF o contenuti dei social senza leggerli per intero. Serve il browser Comet, che è un programma da installare (non un sito) e si basa su Chromium. Si scarica dalla pagina ufficiale di Perplexity, perplexity.ai/comet.

Il browser è gratuito per tutti nel mondo, Italia compresa. Prima del 2 ottobre 2025 l’accesso richiedeva il piano Perplexity Max da 200 dollari al mese. Perplexity dichiara che Comet «will always be free».

Per la navigazione di base non serve un account Perplexity: accedere è consigliato ma facoltativo. Comet Plus, un add-on da 5 dollari al mese per contenuti editoriali premium (dato di settembre 2026 da una recensione), non serve per riassumere pagine.

Le scorciatoie descritte qui valgono per computer Windows e Mac. Comet risulta disponibile anche su iOS e Android, ma la notizia viene solo da fonti secondarie: la funzione di riassunto sui telefoni non è confermata ufficialmente.

Come si riassume una pagina web in Comet, passo per passo?

Il metodo più rapido è la scorciatoia da tastiera, che non richiede di scrivere nulla. Ecco la sequenza completa, dall’installazione al riassunto.

Scarica e installa Comet dalla pagina ufficiale di Perplexity (perplexity.ai/comet). Facoltativo: accedi con il tuo account Perplexity. Apri in una scheda di Comet la pagina che vuoi riassumere. Premi Alt + S su Windows oppure Option + S su Mac. Attendi che l’Assistente Comet si apra nel pannello accanto alla pagina e mostri il riassunto. Se vuoi approfondire, scrivi una domanda di seguito nello stesso pannello.

L’Assistente legge la scheda che stai guardando: a ogni richiesta estrae il testo visibile, i titoli e i metadati della pagina aperta.

Quali altri modi ci sono per avviare un riassunto?

La scorciatoia è l’opzione più veloce, ma non l’unica. La tabella riassume i metodi: la scorciatoia Alt + S è indicata dalla pagina ufficiale Comet Resource Hub, mentre il pulsante «Summarize» e la combinazione per aprire il pannello vengono da guide di testate, non dalla documentazione di Perplexity.

Metodo Come si avvia Che cosa riassume Scorciatoia Alt + S (Windows) o Option + S (Mac) La pagina aperta, senza digitare nulla Pannello Assistente Alt + A (Windows) o Option + A (Mac), oppure clic su «assistant»; poi scrivi la richiesta La pagina aperta o quella che indichi tu Pulsante Clic su «Summarize» (icona a righe, tipo menu hamburger) nell’interfaccia dell’assistente La pagina aperta Testo selezionato Selezioni il testo e scegli «Summarize» nel pulsante flottante Solo la parte selezionata

Se la scorciatoia non risponde, le combinazioni si possono vedere e cambiare all’indirizzo comet://settings/shortcuts. Questa indicazione viene da una fonte non ufficiale.

Come si riassume solo una parte della pagina o più schede?

Per una sola porzione di testo usa l’Inline Assistant. Seleziona le righe che ti interessano, clicca il pulsante flottante che compare vicino alla selezione e scegli «Summarize». Lo stesso pulsante offre anche «Fact check», «Define» e «Translate».

Il risultato si può inviare al pannello laterale per continuare la conversazione. Perplexity indica però che per discussioni lunghe e ricerche è meglio l’Assistente nel pannello, mentre l’Inline Assistant è pensato per azioni rapide sul testo che stai leggendo.

Per riassumere una scheda specifica, apri l’Assistente accanto a quella scheda oppure citala nella richiesta con @ (o con il comando @tab). Il Centro assistenza porta come esempio «Summarize my last five tabs», quindi più schede insieme si possono riassumere.

Quali richieste si possono scrivere all’Assistente?

Il Centro assistenza di Perplexity propone alcuni esempi, in inglese. Puoi copiarli così come sono nel pannello laterale:

«Summarize this web page’s main points»: i punti principali della pagina.

«What are the next steps described here?»: i passaggi successivi descritti nel testo.

«Extract any dates and locations found on this page»: date e luoghi presenti nella pagina.

«Summarize my last five tabs»: una sintesi delle ultime cinque schede.

Un caso pratico: hai aperto un bando o un avviso lungo e ti servono solo le scadenze. Invece del riassunto generale, la richiesta sulle date e sui luoghi ti porta direttamente al dato, che poi puoi controllare sul testo originale.

Non è emerso dalle fonti se Comet in italiano usi etichette diverse da «Summarize» per pulsanti e menu. Se vedi nomi differenti, cerca la stessa funzione nell’interfaccia dell’assistente.

Quali dati invia Comet a Perplexity quando riassumo?

Secondo la pagina ufficiale sulla privacy, l’Assistente invia dati a Perplexity solo quando la richiesta lo richiede, per esempio riassumere la scheda corrente. Per impostazione predefinita non accede a cronologia, elenco completo delle schede, cookie, password e file locali. Perplexity dichiara di non vendere questi dati.

Per limitare l’Assistente vai in «Settings» → «Privacy and security» → «Comet Assistant». Da lì si può disattivarlo del tutto o bloccarlo su siti specifici. I nomi sono quelli inglesi; l’etichetta italiana non è emersa dalle fonti, né istruzioni ufficiali passo passo sul blocco per sito.

È sicuro chiedere a Comet di riassumere qualsiasi pagina?

Non senza cautele. Ad agosto 2025 Brave ha mostrato che, chiedendo a Comet di riassumere una pagina, il testo nascosto nella pagina poteva essere eseguito come comando (prompt injection indiretta). In quel modo si poteva arrivare ai dati di altre schede, come la posta elettronica.

The Register parla di una falla poi corretta. Un portavoce di Brave ha però detto che non si può garantire che Comet abbia risolto tutti i possibili attacchi di questo tipo. Le fonti sono di agosto 2025: non c’è un aggiornamento sullo stato delle correzioni a novembre 2026, né un comunicato ufficiale di Perplexity sul tema.

Che cautele prendere

Tratta sempre il contenuto di una pagina come non affidabile. È una prudenza suggerita dalle mitigazioni proposte da Brave, non una regola di Perplexity: evita di riassumere pagine sconosciute, o con thread di utenti, mentre in altre schede hai aperti siti sensibili come posta o banca.

Per l’uso in azienda, un’analisi del centro informatico di un’università segnala rischi di prompt injection, esposizione di dati e conformità. In quel caso conviene sentire chi si occupa di sicurezza informatica.

Quali limiti ha il piano gratuito e quanto è affidabile il riassunto?

Il piano gratuito ha limiti d’uso, ma le cifre non sono state rese note da fonti ufficiali e le fonti secondarie non concordano: una parla di poche ricerche Pro al giorno, un’altra di crediti mensili per le attività agentiche. Per questo non riportiamo numeri.

Il riassunto è generato da un modello e può contenere errori. Per testi importanti, come documenti di lavoro, scadenze o cifre, verifica sempre sull’originale.

Le guide di testata sulle scorciatoie risalgono a fine 2025 e l’interfaccia può essere cambiata. Se un pulsante non è dove descritto, cerca la funzione dalle impostazioni o dal pannello dell’Assistente.

Domande frequenti Come si riassume una pagina web con Comet? Si apre la pagina in una scheda di Comet e si preme Alt + S su Windows oppure Option + S su Mac. L’Assistente si apre nel pannello laterale e mostra il riassunto. In alternativa si può aprire l’Assistente e scrivere una richiesta come «Summarize this web page’s main points». Comet di Perplexity è gratuito? Sì, Comet è gratuito per tutti nel mondo, Italia compresa, dal 2 ottobre 2025. Prima di quella data l’accesso richiedeva il piano Perplexity Max da 200 dollari al mese. Per la navigazione di base non serve un account Perplexity. Come riassumere solo una parte di una pagina in Comet? Si seleziona il testo che interessa, si clicca il pulsante flottante che compare vicino alla selezione e si sceglie «Summarize». Questa funzione si chiama Inline Assistant. Lo stesso pulsante offre anche «Fact check», «Define» e «Translate». Quali dati invia Comet a Perplexity quando riassume una pagina? Secondo la pagina ufficiale sulla privacy, l’Assistente di Comet invia dati a Perplexity solo quando la richiesta lo richiede, per esempio riassumere la scheda corrente. Per impostazione predefinita non accede a cronologia, elenco completo delle schede, cookie, password e file locali. È sicuro chiedere a Comet di riassumere qualsiasi pagina? Non senza cautele. Ad agosto 2025 Brave ha mostrato che il testo nascosto in una pagina poteva essere eseguito come comando durante il riassunto. Conviene evitare di riassumere pagine sconosciute mentre in altre schede sono aperti siti sensibili come posta o banca.

Fonte: Perplexity Help Center – Assistant Panel · Perplexity Help Center – Inline Assistant · Perplexity Help Center – Advice and Use Cases · Perplexity Help Center – Comet Assistant Privacy & Data Use · Perplexity Comet Resource Hub – Alt + S · Perplexity (blog ufficiale) – Comet disponibile per tutti · Engadget · MakeUseOf · Tom’s Guide · Yahoo Tech (ripresa Tom’s Guide) · The Register · Search Engine Journal · Simon Willison’s Weblog · UNU Campus Computing Centre (università) · Ninja Digital Education · Aionx (fonte secondaria) · Tech-insider.org (fonte secondaria) · FastShortcuts (fonte secondaria) · Cybernews · Substack (fonte secondaria, per gli Shortcuts personalizzati)