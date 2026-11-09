Alanis Morissette si dichiara pansessuale a 52 anni nel podcast Handsome

di Redazione ZON

In sintesi. La cantautrice canadese Alanis Morissette, 52 anni, si è dichiarata pansessuale nel podcast Handsome, in un’intervista pubblicata il 3 novembre 2026. Alla domanda diretta delle conduttrici Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin, Morissette ha risposto: «Sono pansessuale, quindi sì». Nel 2008, in un’intervista con Howard Stern, Morissette si era descritta come prevalentemente eterosessuale.

I punti chiave Alanis Morissette, 52 anni, si è dichiarata pansessuale nel podcast Handsome, in un’intervista pubblicata il 3 novembre 2026.

Le conduttrici del podcast Handsome sono tre: Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin.

Nel 2008 Alanis Morissette aveva raccontato a Howard Stern di avere avuto esperienze con donne, descrivendosi come prevalentemente eterosessuale.

Il bacio tra Alanis Morissette e Sarah Jessica Parker nell’episodio Boy, Girl, Boy, Girl… di Sex and the City fu proposto da Morissette alla produzione.

Alanis Morissette ha raccontato l’origine del bacio nel podcast Call Her Daddy, in un’intervista pubblicata il 9 settembre 2026.

La cantautrice canadese Alanis Morissette, 52 anni, si è dichiarata pansessuale. L’ha fatto nel podcast Handsome, in un’intervista pubblicata il 3 novembre 2026, rispondendo con una frase: «Sono pansessuale, quindi sì».

Come è arrivata la dichiarazione nel podcast Handsome

Le conduttrici di Handsome sono Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. Hanno scherzato con Morissette sugli uomini che in passato l’avevano ferita: «Ci dispiace per gli uomini che ti hanno ferita, ma non per le canzoni che ne sono nate».

Subito dopo è arrivata la domanda diretta: quelle delusioni le avevano mai fatto venire voglia di diventare lesbica? Morissette ha risposto senza esitazioni con la frase sulla pansessualità.

Tig Notaro, incredula, le ha chiesto se parlasse sul serio, e la cantautrice ha confermato. Ha poi spiegato di divertirsi a sorprendere le persone quando la conversazione sta per chiudersi: «Mi piace lasciarla per l’epilogo».

Che cosa significa essere pansessuali

La pansessualità è la possibilità di provare attrazione romantica o sessuale verso una persona indipendentemente dal suo sesso o dalla sua identità di genere.

Il tema non era del tutto nuovo per Morissette. Nel 2008, in un’intervista con Howard Stern, aveva raccontato di avere avuto esperienze con donne, descrivendosi allora come prevalentemente eterosessuale.

Il bacio con Sarah Jessica Parker in Sex and the City fu un’idea della cantautrice

Morissette è stata guest star di Sex and the City nell’episodio Boy, Girl, Boy, Girl… Carrie Bradshaw usciva con Sean, interpretato da Eddie Cahill, un uomo più giovane che le rivelava di essere bisessuale.

Durante una serata con gli amici di Sean si giocava alla bottiglia. Morissette interpretava Dawn e, al suo turno, si scambiava un bacio con Sarah Jessica Parker. La scena fece discutere, perché la televisione generalista americana mostrava allora molto meno spesso relazioni tra persone dello stesso sesso.

Fu la stessa Morissette a proporre il bacio. Lo ha raccontato nel podcast Call Her Daddy, condotto da Alex Cooper, in un’intervista pubblicata il 9 settembre 2026. Da grande appassionata della serie, contattò la produzione.

«Contattai la produzione e dissi: “Potrebbe essere il momento giusto perché il personaggio di Carrie Bradshaw viva un’esperienza lesbica?”. E loro risposero: “Perché no? Stavamo pensando la stessa cosa”».

Morissette ha definito il bacio «fantastico» e «molto piacevole». Ha descritto l’esperienza come «naturale» e «spensierata».

Chi è Alanis Morissette e perché la sua voce conta

Morissette è una delle voci più riconoscibili degli anni Novanta, grazie a brani come Ironic e You Oughta Know. Il suo album Jagged Little Pill, uscito nel 1995, è considerato un disco simbolo del decennio e ha contribuito a ridefinire il ruolo delle cantautrici nella musica internazionale.

Domande frequenti Alanis Morissette è pansessuale? Sì, Alanis Morissette si è dichiarata pansessuale nel podcast Handsome, in un’intervista pubblicata il 3 novembre 2026. Alla domanda delle conduttrici ha risposto: «Sono pansessuale, quindi sì». Tig Notaro le ha chiesto se parlasse sul serio e la cantautrice ha confermato. Che cosa significa essere pansessuali? La pansessualità è la possibilità di provare attrazione romantica o sessuale verso una persona indipendentemente dal suo sesso o dalla sua identità di genere. Chi ha avuto l’idea del bacio tra Alanis Morissette e Sarah Jessica Parker in Sex and the City? L’idea fu di Alanis Morissette, che da grande appassionata della serie contattò la produzione. Lo ha raccontato nel podcast Call Her Daddy, condotto da Alex Cooper, in un’intervista pubblicata il 9 settembre 2026. La produzione rispose che stava pensando la stessa cosa. In quale podcast Alanis Morissette ha detto di essere pansessuale? Alanis Morissette lo ha detto nel podcast Handsome, condotto da Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. L’intervista è stata pubblicata il 3 novembre 2026. Cosa aveva detto Alanis Morissette sul proprio orientamento sessuale nel 2008? Nel 2008, in un’intervista con Howard Stern, Alanis Morissette aveva raccontato di avere avuto esperienze con donne. In quell’occasione si era descritta come prevalentemente eterosessuale.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · Adnkronos