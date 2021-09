Addio a Willie Garson, lo Stanford di Sex and the City

È scomparso all’età di 57 anni l’ attore di Sex on the city Willie Garson. A darne il triste annuncio è il figlio Nathen Garson

Willie Garson è un attore statunitense, il quale ha iniziato a studiare recitazione all’età di 13 anni presso l’Actors Institute di New York. Ha fatto centinaia di apparizioni in tv e nei film, infatti, oltre a Sex and the City, ha avuto successo con il personaggio Mozzie, un truffatore nella serie tv White Collar. Appare anche in Nypd Blue, Hawaii Five-0 e Supergirl. L’attore ha adottato suo figlio Nathen di 8 anni nel 2009, comunicandolo sui social.

Ad annunciare la morte del 57enne Willie Garson, lo storico interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie Bradshaw in Sex and the City e nei suoi sequel cinematografici, è il figlio Nathen Garson. “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto”, ha scritto Nathen Garson su Instagram.

L’attore ha interpretato Blatch, un agente di talento e il migliore amico del personaggio di Sarah Jessica Parker per sei stagioni. Il creatore della serie ha comunicato che ha lavorato anche durante la malattia.

Cynthia Nixon, che ha interpretato Miranda Hobbes nella serie Sex on the City, ha espresso il suo dolore: “Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce, amicizia e tradizioni dello spettacolo. Era un professionista consumato, sempre”. Ha espresso parole di cordoglio anche il suo collega Mario Cantone, che nella serie era il compagno di Blatch: “Non avrei potuto avere un partner più brillante, sono devastato e sopraffatto dalla tristezza. Ci sei stato portato via troppo presto, eri un dono degli dei. Riposa mio caro amico, ti voglio bene”.