Sex and the City sembra proprio che avrà un revival e sempre più attori stanno accettando di partecipare. Poco fa la conferma di un noto personaggio

Carrie Bradshaw di Sex and the City tornerà presto nelle nostre vite grazie all’annunciato revival della serie. Del cast originale molte sono state le conferme, ma c’era stato anche un irremovibile “no”, quello di Chris Noth, il Mr. Big di Carrie. Sulle prime, infatti, l’attore avrebbe espresso un rifiuto categorico a Sex and the City. Non avrebbe preso parte al revival della serie che gli ha dato la fama e non si sarebbe prestato al gioco delle coppie ormai invecchiate.

Poche ore fa, sembra proprio che abbia cambiato idea e che abbia quindi accettato di riprendere parte alle serie, ma non si sa ancora quale sarà il destino del suo personaggio. Né lui né gli sceneggiatori si sono fatti scappare qualcosa sul futuro della nota serie tv, limitandosi a manifestare il proprio entusiasmo. “Sono elettrizzato nel lavorare di nuovo con Chis in occasione di And Just Like That. Come si potrebbe fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?”, ha dichiarato Michael Patrick King di Hbo.

Tutta questa incertezza e questo hype dietro il “si” di Mr. Big sarebbe legato al suo personaggio; sul finire della serie canonica era apparso super innamorato della sua Carrie, ma nei film successivi il loro matrimonio era sfumato. Molti, quindi, stanno già sperando in un ritorno di fiamma della nota coppia, ma chissà che questo revival non ci riservi alcune sorprese indesiderate.