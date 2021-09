Lacrime al Gf Vip: Raffaella Fico si racconta

La showgirl Raffaella Fico racconta in lacrime al Grande Fratello Vip la sua storia con Mario Balotelli: “Il mio amore è stato totalizzante”

La show girl Raffaella Fico, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 20 settembre, ha rivissuto in lacrime la sua storia con Mario Balotelli, con il quale ha avuto una bambina di 8 anni.

Raffaella ha speso bellissime parole per Mario, ha detto che è un ragazzo molto profondo, ma che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche e spesso è apparso per quello che non è.

La Fico era giovanissima quando ha incontrato il giocatore, aveva 21 anni, il suo non è stato un colpo di fulmine, è stata molto corteggiata, infatti al primo appuntamento le ha regalato delle rose rosse, inoltre dichiara di non aver mai amato nessun altro uomo come Mario, nonostante abbia avuto altre storie. Il suo è stato “un amore totalizzante”.

Inizialmente entrambi erano d’accordo nel volere un figlio, ma poco tempo dopo le cose cambiarono per Mario. Dopo aver scoperto la gravidanza, lei andò a Londra e suonò al campanello di casa Balotelli per comunicarglielo. Lui pur essendo dentro casa con sua madre e degli amici, non le aprì la porta, al contrario chiamò la polizia.

Dopo molti anni le chiese scusa e venne perdonato.

I due sono stati protagonisti di numerose liti, le quali si sono alleggerite nel 2014, quando un test del Dna ha riconosciuto la paternità di Pia, venuta al mondo un anno prima. Il calciatore aveva espresso con un tweet queste parole: “Alla fine la verità, Pia, dolce bambina mia! Il tuo papà”.

Sette anni dopo, i loro rapporti sono buoni: “Siamo sereni”, ha detto la showgirl al Grande Fratello Vip e ora Balotelli ama sua figlia.