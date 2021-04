Dayane Mello risponde al gossip su un ritorno di fiamma con Mario Balotelli

I due si sono conosciuti nel 2017 quando all’epoca Dayane Mello aveva dichiarato di essere in Italia solamente per lui, Mario Balotelli. E a distanza di anni, continua a tener banco il gossip che li rivorrebbe di nuovo insieme. La coppia si è ritrovata durante una puntata del Grande Fratello Vip ma, in quell’occasione, Mario si era lasciato andare ad una battuta infelice proprio sulla modella.

A rendere noto l’avvicinamento tra i due è stato Roberto Alessi che a ‘Ogni Mattina’, programma condotto da Adriana Volpe, ha dichiarato: “[…] li hanno visti in Brera a Milano, a casa di Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale dopo aver avuto il Covid (si è ripreso benissimo)“. E poi, ancora: “Due indizi fanno una prova, per cui è fatta, io sono felice, spero che lui si comporti bene e che lei se lo regga”.

Non è però mancata la risposta di Dayane Mello, che dalle pagine del settimanale Chi, ha fatto sapere: “Non sono fidanzata, sono sola. No ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh. Ci vogliamo bene, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo che cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo…“