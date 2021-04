Dayane Mello e Mario Balotelli avrebbero deciso di riprovarci: poche righe sul settimanale “Chi” fanno esplodere il gossip

Il loro ultimo incontro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, di cui lei era inquilina mentre lui vi si era recato per fare una sorpresa al fratello Enock Barwuah, non si era concluso nel migliore dei modi, ma ora – a telecamere spente – sembra che tra Dayane Mello e Mario Balotelli sia tornato il sereno e c’è chi giura che i due siano di nuovo una coppia.

Tutto parte da una velina che si può leggere questa settimana sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che rende noto un apparentemente inequivocabile riavvicinamento tra la modella brasiliana e il calciatore più tormentato d’Italia, attualmente in forze al Monza.

In verità, anche dopo la fine della loro storia – fatta salva l’iniziale e comprensibile acredine – sia Dayane Mello che Mario Balotelli hanno sempre avuto l’una nei confronti dell’altro parole al miele che ad oggi rendono più che plausibile un ritorno di fiamma: lei, per esempio, più volte all’interno della Casa del Grande Fratello, ha parlato della sua storia con SuperMario, riconoscendo al bomber una capacità di sorprenderla che mai nessuno dei suoi ex aveva mostrato di avere; la stessa addirittura dichiarò di essere rimasta in Italia – siamo nel 2017 – solo per restargli accanto.

Mario Balotelli, dal canto suo, ha sempre dichiarato di aver conservato con Dayane Mello un bellissimo rapporto, basato su una confidenza tale che anche le battute o le frecciatine che infastidiscono i più, fanno parte a pieno titolo del loro menage.

Riuscirà tale confidenza a tramutarsi nuovamente in un fuoco bruciante di passione? L’impressione è che lo scopriremo presto, anche se – per ora – i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.