Cova de la Font Major: incisioni di 26.000 anni fa, forse un film

di Redazione ZON

In sintesi. Nella Cova de la Font Major, a L’Espluga de Francolí (Tarragona, Catalogna), i ricercatori Josep Maria Vergès Bosch e Míriam Salas-Altès hanno identificato 280 elementi grafici paleolitici, incisi circa 26.000 anni fa. Vergès Bosch ha notato alcune incisioni il 30 ottobre 2019. Quasi venti figure di animali potrebbero rappresentare il movimento, secondo lo studio pubblicato su Antiquity.

I punti chiave Nella Cova de la Font Major i ricercatori hanno identificato 280 elementi grafici, tra cui 55 figure di animali.

Le incisioni della Cova de la Font Major risalgono a circa 26.000 anni fa, secondo radiocarbonio su frammenti di carbone e analisi dello stile delle figure.

Secondo Míriam Salas-Altès, quasi venti incisioni potrebbero essere state pensate come «un film o un’animazione».

Le incisioni si trovano negli strati di marna, a circa 250 metri dall’ingresso attuale della grotta.

Lo studio di Josep Maria Vergès Bosch e Míriam Salas-Altès è pubblicato sulla rivista Antiquity.

Nella Cova de la Font Major, a L’Espluga de Francolí (provincia di Tarragona, Catalogna), i ricercatori hanno identificato 280 elementi grafici paleolitici, incisi circa 26.000 anni fa. Quasi venti figure di animali potrebbero rappresentare il movimento.

Lo studio è firmato da Josep Maria Vergès Bosch e Míriam Salas-Altès (IPHES-CERCA di Tarragona e Universitat Rovira i Virgili) ed è pubblicato sulla rivista Antiquity.

Perché le incisioni sono passate inosservate per oltre sessant’anni

Per più di sessant’anni migliaia di visitatori hanno attraversato la Cova de la Font Major. Alcuni hanno inciso nomi e date proprio sopra le figure preistoriche, senza riconoscerle.

Vergès Bosch le ha notate il 30 ottobre 2019, durante la prima campagna di scavo, nel settore chiamato Gatoneres de Cal Palletes. Tra i tanti graffiti moderni ha visto alcune incisioni con caratteristiche paleolitiche.

La grotta era considerata poco adatta all’arte rupestre, perché le pareti sono di conglomerato, una roccia fatta di ciottoli tenuti insieme da un cemento naturale. Le incisioni si trovano invece negli strati di marna, una roccia tenera che si incide più facilmente, a circa 250 metri dall’ingresso attuale.

Quasi venti figure potrebbero raccontare il movimento

Gli autori hanno censito 280 elementi grafici, tra cui 55 figure di animali. Di queste, 33 sono concentrate in un solo settore. Il numero originale era probabilmente più alto, perché le incisioni moderne ne hanno cancellate o coperte alcune.

I solchi sono larghi 3-7 millimetri e poco profondi. Quasi tutte le figure misurano tra i 15 e i 45 centimetri di lunghezza.

Secondo Salas-Altès, quasi venti incisioni potrebbero essere state pensate come «un film o un’animazione». Alcuni animali hanno la testa abbassata, altri hanno gli arti ripetuti in posizioni diverse, come a suggerire la corsa.

Gli artisti sembrano aver sfruttato anche la forma della roccia. Un cavallo poggia le zampe sul confine tra conglomerato e marna, come fosse la linea del terreno. Un cervo ha il muso su una fessura orizzontale, forse il suolo o la superficie dell’acqua.

Gli animali raffigurati: dall’uro all’orso

Nella Cova de la Font Major compaiono equidi, caprini, cervidi (soprattutto femmine) e bovidi. C’è un uro visto di fronte, con corna e orecchie, e un orso con la bocca leggermente aperta, soggetto raro nell’arte paleolitica.

Le specie da clima freddo mancano, come nel resto dell’arte mediterranea iberica. Circa il 30% degli animali non è identificabile e un altro 15% oscilla tra due specie, perché le figure sono spesso deformate e ridotte a una sagoma.

Come i ricercatori sono arrivati a 26.000 anni fa

I ricercatori hanno fondato la datazione su due elementi. Il primo è il radiocarbonio applicato a frammenti di carbone, trovati in uno strato di scavo insieme a un piccolo strumento di selce. Il secondo è lo stile di molte figure, per esempio le teste rese con tre linee e le coppie di zampe simili a due Y affiancate.

Su queste basi gli autori collocano l’origine dell’arte della grotta a circa 26.000 anni fa. Gli stessi ricercatori ammettono che stabilire la data esatta non è semplice.

Cosa cambia per la ricerca in Catalogna

Più di metà dell’arte parietale paleolitica europea si trova nella penisola iberica, ma la Catalogna ne sembrava quasi priva. Fino a pochi anni fa le uniche due testimonianze erano un bovide dipinto nella Cova del Tendo, rubato dopo la scoperta, e una figura incompleta nella Cova de la Taverna, di cui l’origine umana non è certa.

Secondo gli autori, l’assenza di arte rupestre può dipendere dal modo in cui si cerca, dalla visibilità e dalla conservazione, più che da un’assenza reale di incisioni. Nessuna grotta andrebbe scartata in partenza, nemmeno se le pareti sembrano inadatte o se è stata a lungo meta di turismo di massa.

La scoperta ha già indirizzato le ricerche verso altre cavità. Nella Cova Simanya, in provincia di Barcellona, dove sono stati identificati 54 resti umani appartenenti ad almeno tre individui neanderthaliani, sono state trovate altre tracce di arte paleolitica.

Domande frequenti Quante incisioni ci sono nella Cova de la Font Major? Gli autori dello studio hanno censito 280 elementi grafici paleolitici, tra cui 55 figure di animali. Di queste, 33 sono concentrate in un solo settore. Il numero originale era probabilmente più alto, perché le incisioni moderne ne hanno cancellate o coperte alcune. Quanti anni hanno le incisioni della Cova de la Font Major? Gli autori collocano l’origine dell’arte della grotta a circa 26.000 anni fa. La datazione si basa sul radiocarbonio applicato a frammenti di carbone e sullo stile delle figure. Gli stessi ricercatori ammettono che stabilire la data esatta non è semplice. Dove si trova la Cova de la Font Major? La Cova de la Font Major si trova a L’Espluga de Francolí, in provincia di Tarragona, in Catalogna. Le incisioni paleolitiche sono negli strati di marna, a circa 250 metri dall’ingresso attuale. Perché le incisioni della Cova de la Font Major sono rimaste nascoste per oltre sessant’anni? Alcuni visitatori hanno inciso nomi e date proprio sopra le figure preistoriche, senza riconoscerle. La grotta era inoltre considerata poco adatta all’arte rupestre, perché le pareti sono di conglomerato. Josep Maria Vergès Bosch ha notato le prime incisioni il 30 ottobre 2019. Quali animali sono incisi nella Cova de la Font Major? Nella grotta compaiono equidi, caprini, cervidi (soprattutto femmine) e bovidi, tra cui un uro visto di fronte. C’è anche un orso con la bocca leggermente aperta, soggetto raro nell’arte paleolitica. Circa il 30% degli animali non è identificabile.

Fonte: Galileo