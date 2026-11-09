Arktika, la rompighiaccio più grande del mondo: 173 metri e due reattori nucleari

di Redazione ZON

In sintesi. La Arktika è il rompighiaccio nucleare russo più grande e potente del mondo: misura 173 metri, sposta 33.540 tonnellate a pieno carico e funziona con due reattori RITM-200. Consegnata il 21 ottobre 2020 ad Atomflot a Murmansk, scorta le navi commerciali, soprattutto le metaniere, lungo la Rotta Marittima del Nord.

I punti chiave La Arktika misura 173,3 metri di lunghezza e 34 metri di larghezza.

La Arktika sposta 33.540 tonnellate a pieno carico.

La Arktika funziona con due reattori nucleari RITM-200 da 175 MW termici ciascuno.

La Arktika naviga in banchi di ghiaccio spessi quasi 3 metri, avanzando a 1,5-2 nodi.

La Arktika è stata consegnata ad Atomflot a Murmansk il 21 ottobre 2020.

La Arktika, nave russa e rompighiaccio più grande e potente del mondo, misura 173 metri e funziona con due reattori nucleari. A pieno carico sposta 33.540 tonnellate.

La Arktika serve alla Russia per percorrere la Rotta Marittima del Nord, il corridoio che costeggia la Siberia e collega Asia ed Europa. Questo corridoio è ghiacciato per buona parte dell’anno.

La nave apre un canale nel ghiaccio e scorta le navi commerciali, soprattutto le metaniere che caricano gas naturale liquefatto nei terminal artici.

Come fa la Arktika a rompere il ghiaccio con il solo peso

La prua della Arktika è arrotondata e non taglia il ghiaccio: ci sale sopra e lo schiaccia con la propria massa. Più massa grava sulla lastra, più la nave è efficiente nell’aprirsi la strada.

La Arktika riesce a navigare in banchi di ghiaccio spessi quasi 3 metri. Tra i ghiacci avanza a 1,5-2 nodi, mentre in mare aperto raggiunge i 22 nodi, circa 40 km/h.

La Arktika ha il doppio pescaggio: riempiendo o svuotando le casse di zavorra passa da 10,5 a circa 8,6 metri di immersione. In questo modo può navigare sia nell’oceano sia nelle foci poco profonde dei fiumi siberiani.

Quali reattori alimentano i motori delle eliche

La Arktika monta due reattori nucleari RITM-200, da 175 MW termici ciascuno. Il loro calore produce vapore, che alimenta i generatori elettrici e quindi i motori delle eliche.

Caratteristica Valore Lunghezza 173,3 metri Larghezza 34 metri Dislocamento a pieno carico 33.540 tonnellate Reattori 2 RITM-200 da 175 MW termici Velocità in mare aperto 22 nodi (circa 40 km/h) Velocità tra i ghiacci 1,5-2 nodi Pescaggio da 10,5 a circa 8,6 metri

Il nome Arktika richiama un record sovietico del 1977

Il 17 agosto 1977 la prima Arktika, rompighiaccio nucleare sovietica, è diventata la prima nave di superficie a raggiungere il Polo Nord. Quella nave è stata ritirata nel 2008.

La nuova Arktika ne raccoglie il testimone. È la capoclasse del Progetto 22220, la nuova generazione di rompighiaccio nucleari russi.

Dalla posa della chiglia del 2013 alla prima scorta del 2020

La costruzione della nuova Arktika è stata affidata alla United Shipbuilding Corporation. Le tappe principali sono nella tabella.

Data Evento 5 novembre 2013 Posa della chiglia 16 giugno 2016 Varo 12 dicembre 2019 Prime prove in mare nel Golfo di Finlandia 21 ottobre 2020 Consegna ufficiale ad Atomflot a Murmansk 24 novembre 2020 Prima scorta lungo la Rotta del Nord

Nel febbraio 2020, durante una fase successiva di prove, un cortocircuito ha danneggiato gravemente uno dei tre motori della Arktika. Anche per questo la consegna è slittata più volte.

Alla cerimonia di consegna a Murmansk del 21 ottobre 2020 ha partecipato il premier russo Mikhail Mishustin.

Le gemelle: tre già in servizio, la Chukotka attesa nel 2027

Al 9 novembre 2026 la Arktika non è più sola. Le navi gemelle Sibir, Ural e Yakutiya sono già in servizio.

La Chukotka, varata nel novembre 2024, dovrebbe entrare in servizio a inizio 2027. Altre due rompighiaccio dello stesso tipo sono in cantiere.

Domande frequenti Quanto è grande la rompighiaccio Arktika? La Arktika è lunga 173,3 metri e larga 34 metri. A pieno carico sposta 33.540 tonnellate, ed è la rompighiaccio più grande e potente del mondo. Come fa la Arktika a rompere il ghiaccio? La Arktika ha una prua arrotondata che non taglia il ghiaccio: ci sale sopra e lo schiaccia con la propria massa. Riesce a navigare in banchi di ghiaccio spessi quasi 3 metri, avanzando a 1,5-2 nodi. Quanti reattori nucleari ha la Arktika? La Arktika ha due reattori nucleari RITM-200, da 175 MW termici ciascuno. Il loro calore produce vapore, che alimenta i generatori elettrici e quindi i motori delle eliche. Quando è stata consegnata la Arktika? La Arktika è stata consegnata ufficialmente ad Atomflot a Murmansk il 21 ottobre 2020. La posa della chiglia risale al 5 novembre 2013, il varo al 16 giugno 2016 e la prima scorta lungo la Rotta del Nord al 24 novembre 2020. Quali sono le navi gemelle della Arktika? Al 9 novembre 2026 le navi gemelle Sibir, Ural e Yakutiya sono già in servizio. La Chukotka, varata nel novembre 2024, dovrebbe entrare in servizio a inizio 2027, mentre altre due rompighiaccio dello stesso tipo sono in cantiere.

Immagine di repertorio

Fonte: Geopop