Da dove vengono le lingue germaniche e celtiche? Due studi su Nature leggono il DNA antico

di Redazione ZON

In sintesi. Due studi pubblicati sulla rivista Nature, basati su oltre 9.000 genomi di europei antichi vissuti tra 5.000 e 1.000 anni fa, rivedono dove e quando sono nate le lingue germaniche e celtiche. Il paleo-germanico sarebbe arrivato in Scandinavia circa 4.000 anni fa, mentre il celtico sarebbe nato in Europa centrale, non sulla costa atlantica.

I punti chiave Due studi pubblicati su Nature analizzano oltre 9.000 genomi di europei antichi vissuti tra 5.000 e 1.000 anni fa.

Il paleo-germanico, antenato delle lingue germaniche, potrebbe essere arrivato in Scandinavia circa 4.000 anni fa, circa 800 anni più tardi rispetto a quanto si ipotizzava finora.

Il norreno emerge tra 1.500 e 1.200 anni fa, quando un gruppo dalla Germania settentrionale e dallo Jutland meridionale si sarebbe spostato in Danimarca e Svezia.

Delle tre grandi migrazioni ricostruite dal DNA, soltanto la terza coincide con le date in cui i linguisti collocano l’origine del celtico, tra 3.200 e 2.800 anni fa.

Il celtico era parlato in gran parte dell’Europa 2.500 anni fa e oggi sopravvive solo in alcune zone delle isole britanniche e in Bretagna.

Due studi pubblicati su Nature, basati su oltre 9.000 genomi di europei antichi, ricollocano in parte nello spazio e nel tempo l’origine delle lingue germaniche e di quelle celtiche.

I genomi analizzati appartengono a persone vissute tra 5.000 e 1.000 anni fa. I ricercatori hanno usato questi dati per ricostruire le migrazioni dei gruppi antichi. Poi hanno confrontato quei movimenti con iscrizioni runiche, ceramiche, stili di sepoltura e architetture.

Perché il DNA da solo non basta a dire che lingua parlavano gli antichi europei

Il DNA antico racconta dieta, salute e parentele, ma non rivela la lingua parlata. Per questo gli studi su Nature incrociano le informazioni genetiche con prove archeologiche e linguistiche dell’epoca.

Le lingue germaniche in Scandinavia potrebbero essere arrivate 800 anni dopo il previsto

Circa 4.000 anni fa una popolazione che ha lasciato poche tracce archeologiche si sarebbe spostata in Svezia, probabilmente dalla regione Baltica. In circa 500 anni si sarebbe poi diffusa in tutta la Scandinavia.

Questa popolazione potrebbe aver portato in Scandinavia il paleo-germanico, antenato delle lingue germaniche. Se fosse così, le prime lingue germaniche sarebbero arrivate nella regione circa 800 anni più tardi rispetto a quanto si ipotizzava finora.

Il norreno emerge in fretta, e il DNA indica un cambio di popolazione

Le iscrizioni runiche mostrano che in Scandinavia, tra 2.000 e 1.500 anni fa, si parlavano dialetti ancora molto simili al proto-germanico. Poi la lingua cambia rapidamente e nasce il norreno, parlato in Scandinavia e in Islanda.

Periodo Lingua in Scandinavia secondo le iscrizioni runiche Da 2.000 a 1.500 anni fa Dialetti ancora molto simili al proto-germanico Da 1.500 a 1.200 anni fa La lingua cambia in fretta ed emerge il norreno

Secondo i dati genetici, proprio tra 1.500 e 1.200 anni fa un gruppo dalla Germania settentrionale e dallo Jutland meridionale si sarebbe spostato in Danimarca e Svezia. Avrebbe sostituito buona parte degli abitanti locali: nelle isole danesi l’ascendenza originaria quasi scompare.

Questo potrebbe spiegare in parte perché i parlanti chiamavano la loro lingua “lingua danese”.

Il celtico sarebbe nato in Europa centrale, non sulla costa atlantica

Il celtico era parlato in gran parte dell’Europa 2.500 anni fa. Oggi sopravvive solo in alcune zone delle isole britanniche e in Bretagna. Gli esperti discutono da oltre un secolo su dove sia nato.

L’analisi del DNA ha ricostruito tre grandi migrazioni dell’epoca. Soltanto la terza coincide con le date in cui i linguisti collocano tradizionalmente l’origine del celtico, tra 3.200 e 2.800 anni fa. In quella migrazione un gruppo dell’Europa centro-orientale si sposta verso ovest, fino a Francia e Spagna.

Se questa ipotesi fosse corretta, il celtico non sarebbe nato sulla costa atlantica, come sostengono alcune teorie, ma in Europa centrale.

Domande frequenti Dove è nato il celtico? Secondo due studi pubblicati su Nature, il celtico potrebbe essere nato in Europa centrale e non sulla costa atlantica, come sostengono alcune teorie. L’ipotesi si basa sulla terza di tre grandi migrazioni ricostruite dal DNA antico, in cui un gruppo dell’Europa centro-orientale si sposta verso ovest, fino a Francia e Spagna. Il DNA antico può dire che lingua parlava un popolo? No, il DNA antico racconta dieta, salute e parentele, ma non rivela la lingua parlata. Per questo gli studi pubblicati su Nature incrociano i dati genetici con prove archeologiche e linguistiche, come iscrizioni runiche, ceramiche, stili di sepoltura e architetture. Quando sono arrivate le lingue germaniche in Scandinavia? Secondo gli studi pubblicati su Nature, il paleo-germanico, antenato delle lingue germaniche, sarebbe arrivato in Svezia circa 4.000 anni fa, probabilmente dalla regione Baltica. Se fosse così, le prime lingue germaniche sarebbero giunte in Scandinavia circa 800 anni più tardi rispetto a quanto si ipotizzava finora. Come è nato il norreno? Le iscrizioni runiche mostrano che tra 2.000 e 1.500 anni fa in Scandinavia si parlavano dialetti ancora molto simili al proto-germanico. Poi la lingua è cambiata rapidamente fino al norreno, in un periodo in cui, secondo i dati genetici, un gruppo dalla Germania settentrionale e dallo Jutland meridionale si è spostato in Danimarca e Svezia.

Immagine di repertorio

Fonte: Focus.it