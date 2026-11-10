Dacia Maraini compie 90 anni: a Roma una festa con mostra e libro

di Redazione ZON

In sintesi. La scrittrice Dacia Maraini taglia il traguardo dei 90 anni il 13 novembre 2026. Roma la celebra sabato 14 novembre 2026 alle 17.30 alla Casa dell’Architettura, in Piazza Manfredo Fanti 47, con un incontro pubblico a ingresso libero con prenotazione su Eventbrite e una mostra di 16 foto dall’archivio privato della scrittrice, aperta fino al 15 dicembre 2026.

I punti chiave Dacia Maraini compie 90 anni il 13 novembre 2026.

L’incontro con Dacia Maraini si tiene sabato 14 novembre 2026 alle 17.30 alla Casa dell’Architettura, in Piazza Manfredo Fanti 47 a Roma, con ingresso libero e prenotazione su Eventbrite.

«Agro e dolce» è un volume fotografico pubblicato da Rizzoli il 3 novembre 2026, con testo a cura di Paolo Di Paolo e parte iconografica curata da Serafino Amato.

La mostra fotografica della Casa dell’Architettura è composta da 14 pannelli con 16 foto dall’archivio privato di Dacia Maraini e resta aperta fino al 15 dicembre 2026.

Un altro incontro dedicato a Dacia Maraini si tiene giovedì 12 novembre 2026 alle 17 al Museo di Roma in Trastevere, a ingresso libero.

Dacia Maraini compie 90 anni il 13 novembre 2026. Roma la festeggia sabato 14 novembre alle 17.30 alla Casa dell’Architettura, con un incontro pubblico e una mostra fotografica.

La scrittrice, secondo gli organizzatori, non ha mai amato i festeggiamenti e le celebrazioni comandate. Per questo l’omaggio ruota attorno a un libro di memorie illustrate e non a una cerimonia formale.

Che cos’è «Agro e dolce», il libro al centro della festa

«Agro e dolce» è un volume fotografico che racconta «Una vita in parole e immagini». È uscito il 3 novembre 2026 per Rizzoli.

Il testo è a cura di Paolo Di Paolo. Serafino Amato ha curato la parte iconografica. Il volume contiene foto anche inedite e scatti rari.

Nel libro Dacia Maraini scrive: «Il passato ha la capacità di saltarti addosso a tradimento attraverso una fotografia, una lettera. Favoleggia nel tuo orecchio di una parte di te ormai sparita, e che invece stava in letargo in qualche angolo della memoria. Sono io questa bambina, mi dico, ma non sono più io».

Chi è Dacia Maraini, la scrittrice che si festeggia

Dacia Maraini è l’autrice de «La lunga vita di Marianna Ucria» ed è vincitrice dei premi Strega e Campiello. È figlia di Fosco Maraini, etnologo e antropologo.

Maraini è stata compagna di Alberto Moravia fino agli anni Ottanta. Tra le sue amicizie ci sono grandi scrittori e artisti, primo fra tutti Pier Paolo Pasolini.

Cosa succede il 14 novembre alla Casa dell’Architettura

L’incontro del 14 novembre 2026 alla Casa dell’Architettura, in Piazza Manfredo Fanti 47 a Roma, è promosso da Rizzoli, Fondazione Bellonci e Casa dell’Architettura. Il libro «Agro e dolce» fa da filo conduttore.

Aprono i saluti istituzionali di quattro persone:

Massimo Turchetta, direttore generale e publisher Rizzoli;

Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci;

Christian Rocchi, presidente dell’Ordine architetti Ppc di Roma e provincia;

Claudia Ricciardi, direttrice della Casa dell’Architettura.

Seguono gli interventi di Melania G. Mazzucco e Walter Veltroni. Poi Dacia Maraini dialoga con Paolo Di Paolo.

Il firmacopie è previsto sia prima dell’inizio dell’evento sia al termine della conversazione tra Maraini e Di Paolo.

Secondo gli organizzatori, la serata esplora il rapporto tra infanzia, identità e memoria. Vuole anche riscoprire la letteratura come strumento di conoscenza, dialogo e libertà.

La mostra: 16 foto dall’archivio privato fino al 15 dicembre

La mostra fotografica alla Casa dell’Architettura è composta da 14 pannelli con 16 foto tratte dall’archivio privato di Dacia Maraini. Resta aperta al pubblico fino al 15 dicembre 2026.

Come partecipare: date, luoghi e prenotazione

L’ingresso all’incontro del 14 novembre 2026 è libero, con prenotazione su Eventbrite. Un altro appuntamento dedicato alla scrittrice è in programma giovedì 12 novembre 2026 alle 17 al Museo di Roma in Trastevere, a ingresso libero.

Appuntamento Data e ora Luogo Ingresso Incontro con Dacia Maraini e firmacopie sabato 14 novembre 2026, ore 17.30 Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo Fanti 47, Roma Libero con prenotazione su Eventbrite Mostra fotografica (14 pannelli, 16 foto) fino al 15 dicembre 2026 Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo Fanti 47, Roma Aperta al pubblico Incontro dedicato a Dacia Maraini giovedì 12 novembre 2026, ore 17 Museo di Roma in Trastevere, Roma Ingresso libero

Domande frequenti Quando compie 90 anni Dacia Maraini? Dacia Maraini compie 90 anni il 13 novembre 2026. Roma la festeggia il giorno dopo, sabato 14 novembre 2026, con un incontro pubblico alla Casa dell’Architettura. Dove si festeggia il compleanno di Dacia Maraini a Roma? La festa si tiene alla Casa dell’Architettura, in Piazza Manfredo Fanti 47 a Roma, sabato 14 novembre 2026 alle 17.30. L’incontro è promosso da Rizzoli, Fondazione Bellonci e Casa dell’Architettura. Come si prenota per l’incontro con Dacia Maraini del 14 novembre? L’ingresso all’incontro del 14 novembre 2026 è libero, ma richiede la prenotazione su Eventbrite. Il firmacopie è previsto sia prima dell’inizio dell’evento sia al termine della conversazione tra Dacia Maraini e Paolo Di Paolo. Fino a quando resta aperta la mostra di foto di Dacia Maraini? La mostra fotografica alla Casa dell’Architettura di Roma resta aperta al pubblico fino al 15 dicembre 2026. È composta da 14 pannelli con 16 foto tratte dall’archivio privato di Dacia Maraini. Che cos’è «Agro e dolce» di Dacia Maraini? «Agro e dolce» è un volume fotografico che racconta «Una vita in parole e immagini» di Dacia Maraini. È uscito il 3 novembre 2026 per Rizzoli, con testo a cura di Paolo Di Paolo e parte iconografica curata da Serafino Amato.