Allerta meteo il 2 novembre, gialla in Campania con venti a burrasca: scuole chiuse in Puglia

di Redazione ZON

In sintesi. Il 2 novembre 2026 il Dipartimento della Protezione civile ha diramato l’allerta gialla in Campania, con precipitazioni da sparse a diffuse, rovesci, temporali e venti settentrionali da forti a burrasca dalle prime ore del mattino. L’allerta arancione riguarda Puglia e Basilicata. A San Severo, Lecce e Brindisi le scuole sono chiuse.

I punti chiave Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato il 2 novembre 2026 l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico su 2 regioni: Puglia e Basilicata.

L’allerta gialla del 2 novembre 2026 riguarda 5 regioni: Campania, Calabria, Molise, Abruzzo e Sicilia.

In Campania il Dipartimento della Protezione civile prevede per il 2 novembre 2026 rovesci, temporali e venti settentrionali da forti a burrasca.

Le scuole sono chiuse il 2 novembre 2026 in 3 città pugliesi: San Severo, in provincia di Foggia, Lecce e Brindisi.

Il maltempo del 2 novembre 2026 dipende, secondo il Dipartimento della Protezione civile, da un’area di bassa pressione scesa dai Balcani verso il mar Tirreno.

Lunedì 2 novembre il Dipartimento della Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico su Puglia e Basilicata. L’allerta gialla riguarda Campania, Calabria, Molise, Abruzzo e Sicilia. A San Severo, Lecce e Brindisi le scuole sono chiuse.

Secondo il Dipartimento della Protezione civile, il maltempo dipende da un’area di bassa pressione scesa dai Balcani verso il mar Tirreno. La depressione si sta approfondendo sul Tirreno meridionale. L’avviso è stato emesso d’intesa con le regioni coinvolte, a cui spetta attivare i sistemi di protezione civile sul territorio.

Il livello di allerta regione per regione il 2 novembre

Regione Livello di allerta Puglia Arancione Basilicata Arancione Campania Gialla Calabria Gialla Molise Gialla Abruzzo Gialla Sicilia Gialla

Cosa prevede l’allerta gialla in Campania

Per la Campania, l’avviso del Dipartimento della Protezione civile del 2 novembre prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali. I fenomeni arrivano in Campania in estensione da Abruzzo, Molise e Sicilia.

Dalle prime ore del 2 novembre sono attesi in Campania venti settentrionali da forti a burrasca. Gli stessi venti interessano il Lazio, soprattutto i settori settentrionali, e la Sicilia. Sulla Sicilia meridionale sono previste raffiche di burrasca forte.

Non è stato reso noto se Comuni campani, compreso Salerno, abbiano disposto la chiusura delle scuole per la giornata del 2 novembre.

Le città del Sud dove le scuole sono chiuse

Le chiusure delle scuole comunicate per il 2 novembre riguardano tre città pugliesi: San Severo, in provincia di Foggia, Lecce e Brindisi.

Il Comune di Lecce ha chiuso per tutta la durata dell’allerta anche il cimitero comunale, la villa comunale e i parchi di Belloluogo, del Galateo e delle Cave. Chiuso anche il campo sportivo Santa Rosa Luigi Montefusco. I mercati di via Bari e piazza Libertini sono sospesi.

A Lecce è attivo il Centro Operativo Comunale. L’attenzione si concentra sulla zona di Torre Chianca e sulla foce del Bacino Idume. Il Comune di Lecce invita la popolazione «a limitare gli spostamenti non necessari, evitare parchi e zone alberate, non attraversare sottopassi allagati e prestare la massima attenzione durante i temporali».

Il Comune di Brindisi ha chiuso scuole, parchi, giardini, ville e cimiteri comunali «per avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi». Il Comune di Barletta monitora strade e sottopassi, che potranno essere chiusi al traffico in caso di allagamenti.

Quali fenomeni sono attesi al Centro-Sud

Il Dipartimento della Protezione civile prevede rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla Basilicata e sui versanti appenninici orientali di Abruzzo e Molise le piogge saranno persistenti. I venti ruoteranno poi da est su Basilicata e Puglia.

Le previsioni indicano possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Gli aggiornamenti dell’allerta arriveranno con i prossimi bollettini della Protezione civile e della Regione Campania.

Domande frequenti C’è allerta meteo in Campania il 2 novembre 2026? Sì, per il 2 novembre 2026 il Dipartimento della Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per la Campania. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali, e venti settentrionali da forti a burrasca dalle prime ore della giornata. Le scuole sono chiuse a Salerno il 2 novembre 2026 per l’allerta meteo? Per il 2 novembre 2026 non è stato reso noto se Comuni campani, compreso Salerno, abbiano disposto la chiusura delle scuole. Le chiusure comunicate riguardano tre città pugliesi: San Severo, Lecce e Brindisi. Dove sono chiuse le scuole per l’allerta meteo del 2 novembre 2026? Il 2 novembre 2026 le scuole sono chiuse in tre città della Puglia: San Severo, in provincia di Foggia, Lecce e Brindisi. Il Comune di Brindisi ha chiuso anche parchi, giardini, ville e cimiteri comunali. Quali regioni sono in allerta arancione il 2 novembre 2026? Il 2 novembre 2026 il Dipartimento della Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico su Puglia e Basilicata. Campania, Calabria, Molise, Abruzzo e Sicilia sono in allerta gialla. Perché c’è maltempo al Sud il 2 novembre 2026? Secondo il Dipartimento della Protezione civile, il maltempo del 2 novembre 2026 dipende da un’area di bassa pressione scesa dai Balcani verso il mar Tirreno. La depressione si sta approfondendo sul Tirreno meridionale.