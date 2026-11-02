Oroscopo 2-8 novembre 2026: settimana d’amore per l’Ariete, picco di Venere da giovedì 5

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le previsioni dell’astrologo Andrea Filocomo pubblicate il 2 novembre 2026, l’Ariete è il segno più favorito in amore nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2026. Venere raggiunge un picco tra giovedì 5 e domenica 8 novembre: le coppie vivranno momenti intensi con il partner, mentre i single troveranno gli incontri più interessanti con lo Scorpione.

I punti chiave Secondo l’astrologo Andrea Filocomo, l’Ariete è il segno più favorito in amore nella settimana dal 2 all’8 novembre 2026.

Per l’Ariete, il picco di Venere cade tra giovedì 5 e domenica 8 novembre 2026.

Le coppie dell’Ariete, secondo Andrea Filocomo, vivranno momenti «dolcissimi e allo stesso tempo infuocati» con il partner.

I single dell’Ariete, secondo Andrea Filocomo, avranno gli incontri più interessanti con persone del segno dello Scorpione.

Andrea Filocomo associa l’Ariete alla vittoria di Selma nella sesta puntata di Tale e Quale Show, con l’imitazione di Dionne Warwick.

Per l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre 2026, il segno più favorito in amore è l’Ariete. Secondo le previsioni dell’astrologo Andrea Filocomo, l’influsso di Venere raggiunge un picco tra giovedì e domenica.

Perché l’Ariete è il segno fortunato della settimana

Nelle previsioni di Andrea Filocomo, pubblicate il 2 novembre 2026, l’attenzione per l’Ariete è concentrata sull’amore. L’astrologo attribuisce il momento positivo a Venere e descrive un picco del pianeta definito «monstre».

Per le coppie dell’Ariete, l’oroscopo di Andrea Filocomo annuncia momenti «dolcissimi e allo stesso tempo infuocati» con il partner. Lo stesso vale per chi ha una crush, cioè una persona per cui prova attrazione.

Per i single dell’Ariete, la previsione di Andrea Filocomo è precisa: gli incontri più interessanti della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 arriveranno con persone del segno dello Scorpione.

Quali sono i giorni migliori dal 2 all’8 novembre

La settimana dell’oroscopo va da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2026. Per l’Ariete, la fase più intensa coincide con la seconda metà della settimana.

Periodo Cosa prevede l’oroscopo per l’Ariete Lunedì 2 – mercoledì 4 novembre Settimana di soddisfazioni, focus sull’amore Giovedì 5 – domenica 8 novembre Picco di Venere, momenti intensi con partner e crush Tutta la settimana (single) Incontri favoriti con lo Scorpione

Il legame tra l’oroscopo e Tale e Quale Show

Andrea Filocomo abbina ogni segno a una notizia del mondo della televisione. All’Ariete è associata la vittoria di Selma nella sesta puntata di Tale e Quale Show, ottenuta con l’imitazione di Dionne Warwick.

L’astrologo collega la «bella soddisfazione» di Selma a quella che, secondo la sua previsione, attende i nati sotto l’Ariete nella settimana dal 2 all’8 novembre 2026.

Cosa manca ancora per gli altri segni

Per gli altri undici segni dello zodiaco, le previsioni della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 non sono disponibili nel materiale consultato per questo articolo. Non è quindi possibile indicare quali altri segni siano considerati fortunati in amore, lavoro o denaro.

L’oroscopo è una lettura di intrattenimento e non ha valore predittivo scientifico. Il prossimo aggiornamento riguarderà la settimana che comincia lunedì 9 novembre 2026.