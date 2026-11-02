Oroscopo 2-8 novembre 2026: settimana d’amore per l’Ariete, picco di Venere da giovedì 5
In sintesi. Secondo le previsioni dell’astrologo Andrea Filocomo pubblicate il 2 novembre 2026, l’Ariete è il segno più favorito in amore nella settimana da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2026. Venere raggiunge un picco tra giovedì 5 e domenica 8 novembre: le coppie vivranno momenti intensi con il partner, mentre i single troveranno gli incontri più interessanti con lo Scorpione.
I punti chiave
- Secondo l’astrologo Andrea Filocomo, l’Ariete è il segno più favorito in amore nella settimana dal 2 all’8 novembre 2026.
- Per l’Ariete, il picco di Venere cade tra giovedì 5 e domenica 8 novembre 2026.
- Le coppie dell’Ariete, secondo Andrea Filocomo, vivranno momenti «dolcissimi e allo stesso tempo infuocati» con il partner.
- I single dell’Ariete, secondo Andrea Filocomo, avranno gli incontri più interessanti con persone del segno dello Scorpione.
- Andrea Filocomo associa l’Ariete alla vittoria di Selma nella sesta puntata di Tale e Quale Show, con l’imitazione di Dionne Warwick.
Per l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre 2026, il segno più favorito in amore è l’Ariete. Secondo le previsioni dell’astrologo Andrea Filocomo, l’influsso di Venere raggiunge un picco tra giovedì e domenica.
Perché l’Ariete è il segno fortunato della settimana
Nelle previsioni di Andrea Filocomo, pubblicate il 2 novembre 2026, l’attenzione per l’Ariete è concentrata sull’amore. L’astrologo attribuisce il momento positivo a Venere e descrive un picco del pianeta definito «monstre».
Per le coppie dell’Ariete, l’oroscopo di Andrea Filocomo annuncia momenti «dolcissimi e allo stesso tempo infuocati» con il partner. Lo stesso vale per chi ha una crush, cioè una persona per cui prova attrazione.
Per i single dell’Ariete, la previsione di Andrea Filocomo è precisa: gli incontri più interessanti della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 arriveranno con persone del segno dello Scorpione.
Quali sono i giorni migliori dal 2 all’8 novembre
La settimana dell’oroscopo va da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2026. Per l’Ariete, la fase più intensa coincide con la seconda metà della settimana.
|Periodo
|Cosa prevede l’oroscopo per l’Ariete
|Lunedì 2 – mercoledì 4 novembre
|Settimana di soddisfazioni, focus sull’amore
|Giovedì 5 – domenica 8 novembre
|Picco di Venere, momenti intensi con partner e crush
|Tutta la settimana (single)
|Incontri favoriti con lo Scorpione
Il legame tra l’oroscopo e Tale e Quale Show
Andrea Filocomo abbina ogni segno a una notizia del mondo della televisione. All’Ariete è associata la vittoria di Selma nella sesta puntata di Tale e Quale Show, ottenuta con l’imitazione di Dionne Warwick.
L’astrologo collega la «bella soddisfazione» di Selma a quella che, secondo la sua previsione, attende i nati sotto l’Ariete nella settimana dal 2 all’8 novembre 2026.
Cosa manca ancora per gli altri segni
Per gli altri undici segni dello zodiaco, le previsioni della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 non sono disponibili nel materiale consultato per questo articolo. Non è quindi possibile indicare quali altri segni siano considerati fortunati in amore, lavoro o denaro.
L’oroscopo è una lettura di intrattenimento e non ha valore predittivo scientifico. Il prossimo aggiornamento riguarderà la settimana che comincia lunedì 9 novembre 2026.
Domande frequenti
Qual è il segno più fortunato in amore dal 2 all’8 novembre 2026?
Secondo l’oroscopo dell’astrologo Andrea Filocomo, il segno più favorito in amore nella settimana dal 2 all’8 novembre 2026 è l’Ariete. Andrea Filocomo attribuisce il momento positivo dell’Ariete all’influsso di Venere.
Quali sono i giorni migliori per l’Ariete questa settimana di novembre 2026?
Secondo Andrea Filocomo, per l’Ariete la fase più intensa della settimana va da giovedì 5 a domenica 8 novembre 2026. In quei giorni Venere raggiunge un picco che l’astrologo definisce «monstre».
Con quale segno si trova bene l’Ariete single a novembre 2026?
Secondo l’oroscopo di Andrea Filocomo per la settimana dal 2 all’8 novembre 2026, i single dell’Ariete avranno gli incontri più interessanti con persone del segno dello Scorpione.
Cosa c’entra Tale e Quale Show con l’oroscopo dell’Ariete?
L’astrologo Andrea Filocomo abbina ogni segno a una notizia televisiva. All’Ariete associa la vittoria di Selma nella sesta puntata di Tale e Quale Show, ottenuta con l’imitazione di Dionne Warwick, e la paragona alla soddisfazione prevista per i nati sotto l’Ariete dal 2 all’8 novembre 2026.
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