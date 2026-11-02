Teatro di San Carlo, novembre 2026: dal Boléro alla Nona di Beethoven, le cinque date che aprono la Stagione 2026/27

di Redazione ZON

In sintesi. Il Teatro di San Carlo di Napoli apre la Stagione 2026/27 con cinque appuntamenti a novembre 2026: Boléro del Balletto del Teatro di San Carlo (5-10 novembre), Nona Sinfonia di Beethoven con Daniel Oren (13-14 novembre), «Beethoven, Kreutzer» (15 novembre), Umberto Clerici e Sergej Krylov (18 novembre) e il pianista Louis Lortie (24 novembre).

I punti chiave Il Teatro di San Carlo apre la Stagione 2026/27 con 5 appuntamenti a novembre 2026.

Il Boléro del Balletto del Teatro di San Carlo va in scena per 6 giorni consecutivi, da giovedì 5 a martedì 10 novembre 2026.

La Stagione di Concerti 26/27 del Teatro di San Carlo si inaugura venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 con Daniel Oren e la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

La Stagione di Musica da Camera 26/27 del Teatro di San Carlo si inaugura domenica 15 novembre 2026 con il programma «Beethoven, Kreutzer».

Il pianista Louis Lortie apre il Festival Pianistico del Teatro di San Carlo martedì 24 novembre 2026.

Il Teatro di San Carlo apre la Stagione 2026/27 con cinque appuntamenti a novembre 2026. Si parte dal 5 novembre con il Boléro del Balletto del Teatro di San Carlo. Si chiude il 24 novembre con il pianista Louis Lortie.

Tutte le date di novembre al Teatro di San Carlo

Il cartellone di novembre 2026 del Teatro di San Carlo tocca quattro mondi diversi: la danza, la musica sinfonica, la musica da camera e il recital pianistico. Ecco il calendario completo, secondo il programma diffuso dal teatro.

Data Spettacolo Occasione Da giovedì 5 a martedì 10 novembre 2026 Boléro, Balletto del Teatro di San Carlo Balletto Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 Daniel Oren, Beethoven: Nona Sinfonia Inaugurazione Stagione di Concerti 26/27 Domenica 15 novembre 2026 Beethoven, Kreutzer Inaugurazione Stagione di Musica da Camera 26/27 Mercoledì 18 novembre 2026 Concerto Umberto Clerici e Sergej Krylov Concerto Martedì 24 novembre 2026 Louis Lortie Primo appuntamento del Festival Pianistico

Perché il weekend del 13 novembre è il più atteso

Il fine settimana tra il 13 e il 15 novembre 2026 concentra al Teatro di San Carlo due inaugurazioni in tre giorni. Venerdì 13 e sabato 14 novembre la Stagione di Concerti 26/27 si apre nel nome di Daniel Oren e della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Domenica 15 novembre 2026 tocca alla Stagione di Musica da Camera 26/27 del Teatro di San Carlo, ancora con Beethoven protagonista. Il programma indicato dal teatro è «Beethoven, Kreutzer». Gli interpreti della serata non sono stati resi noti nel calendario diffuso.

Danza e pianoforte agli estremi del mese

Il Boléro del Balletto del Teatro di San Carlo è la proposta con più repliche di novembre 2026: sei giorni consecutivi, da giovedì 5 a martedì 10 novembre. Il calendario non specifica gli orari delle singole recite né il coreografo.

Mercoledì 18 novembre 2026 il Teatro di San Carlo ospita il concerto di Umberto Clerici e Sergej Krylov. Martedì 24 novembre 2026 il pianista Louis Lortie inaugura il Festival Pianistico del teatro, primo di una serie di appuntamenti il cui programma completo non è ancora stato pubblicato.

Come trovare i biglietti per il San Carlo

Il calendario di novembre 2026 diffuso dal Teatro di San Carlo non riporta prezzi, orari d’inizio, disponibilità dei posti né canali di vendita. Non è stato reso noto nemmeno se siano previste riduzioni o abbonamenti dedicati alle singole rassegne.

Per acquistare i biglietti degli spettacoli di novembre 2026 conviene fare riferimento ai canali ufficiali del Teatro di San Carlo, cioè biglietteria e sito istituzionale. Per le date con più richiesta, come la Nona Sinfonia del 13 e 14 novembre, la verifica anticipata dei posti resta la scelta più prudente.

Domande frequenti Quali spettacoli ci sono al Teatro di San Carlo a novembre 2026? A novembre 2026 il Teatro di San Carlo propone 5 appuntamenti: il Boléro del Balletto del Teatro di San Carlo (5-10 novembre), la Nona Sinfonia di Beethoven con Daniel Oren (13 e 14 novembre), «Beethoven, Kreutzer» (15 novembre), il concerto di Umberto Clerici e Sergej Krylov (18 novembre) e il recital di Louis Lortie (24 novembre). Quando c’è la Nona Sinfonia di Beethoven al San Carlo di Napoli? La Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven va in scena al Teatro di San Carlo venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026, nel nome di Daniel Oren. Le due serate inaugurano la Stagione di Concerti 26/27 del teatro. Quando va in scena il Boléro al Teatro di San Carlo? Il Boléro del Balletto del Teatro di San Carlo va in scena da giovedì 5 a martedì 10 novembre 2026, per 6 giorni consecutivi. Il calendario diffuso dal teatro non indica gli orari delle singole recite né il coreografo. Quanto costano i biglietti del Teatro di San Carlo a novembre 2026? Il calendario di novembre 2026 diffuso dal Teatro di San Carlo non riporta prezzi, orari d’inizio né canali di vendita. Per i biglietti bisogna fare riferimento alla biglietteria e al sito istituzionale del Teatro di San Carlo. Quando inizia il Festival Pianistico del Teatro di San Carlo? Il Festival Pianistico del Teatro di San Carlo inizia martedì 24 novembre 2026 con il pianista Louis Lortie. Il programma completo del festival non è ancora stato pubblicato.