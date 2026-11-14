Morbillo endemico negli Stati Uniti: cosa significa e cosa si decide il 17 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. Gli Stati Uniti rischiano di perdere lo status di Paese libero dal morbillo, che detenevano dal 2000. Il 10 novembre 2026 un comitato dell’Organizzazione panamericana della sanità, uno dei centri regionali dell’OMS, si è riunito per decidere se dichiarare endemico il morbillo. L’annuncio è atteso il 17 novembre 2026. Nel 2026 i casi sono quasi 5.200 e i morti otto.

I punti chiave Gli Stati Uniti detenevano dal 2000 lo status di Paese libero dal morbillo e rischiano di perderlo.

Nel 2026 i casi di morbillo negli Stati Uniti sono quasi 5.200 e i morti sono otto.

Nessuno degli otto morti di morbillo del 2026 negli Stati Uniti era vaccinato contro la malattia.

Un comitato dell’Organizzazione panamericana della sanità si è riunito il 10 novembre 2026 e la decisione sarà annunciata il 17 novembre 2026.

Per l’OMS un Paese perde lo status di libero dal morbillo quando lo stesso ceppo virale circola per 12 mesi o più.

Gli Stati Uniti rischiano di perdere lo status di Paese libero dal morbillo, che detenevano dal 2000: nel 2026 i casi sono quasi 5.200 e i morti sono otto.

Nessuno degli otto morti del 2026 negli Stati Uniti era vaccinato contro il morbillo.

Il 10 novembre 2026 si è riunito un comitato dell’organizzazione panamericana della sanità, uno dei centri regionali dell’OMS. Doveva decidere se ufficializzare il ritorno endemico del morbillo negli Stati Uniti. La decisione sarà annunciata il 17 novembre 2026.

Quando un Paese perde lo status di libero dal morbillo

Una malattia è endemica quando è presente in modo stabile e continuativo in un’area o in una popolazione. Per l’OMS, un Paese perde lo status di libero dal morbillo quando lo stesso ceppo virale circola per 12 mesi o più.

Il caso di un viaggiatore è diverso. Una persona che si infetta in un’area dove il morbillo è endemico e rientra a casa già malata può contagiare chi le sta vicino. La malattia, però, non è considerata endemica a meno che la trasmissione locale continui senza interruzione.

Il New York Times ha chiesto a diversi esperti di commentare i dati genetici del virus, consultabili pubblicamente. Le variazioni genetiche aiutano a ricostruire l’evoluzione e la diffusione del virus. Permettono anche di distinguere i casi importati da quelli endemici.

Gli esperti concordano sull’endemicità del morbillo negli Stati Uniti. Il biologo evoluzionista J.T. McCrone lo ha spiegato così al New York Times:

«C’è uno schema ricorrente per cui un focolaio ne alimenta altri»

Perché molti esperti indicano l’esitazione vaccinale tra le cause

Negli ultimi due anni il morbillo si è diffuso in diversi Stati del Nord America. Molti esperti attribuiscono gran parte della responsabilità alla politica di Robert F. Kennedy Jr, segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Da decenni Kennedy mette in dubbio la sicurezza dei vaccini, in particolare del trivalente contro morbillo, parotite e rosolia (MPR).

Nel 2005 Kennedy aveva pubblicato un articolo per Rolling Stone e Salon che collegava diversi vaccini, tra cui quello del morbillo, all’autismo. Quel legame è stato ampiamente smentito dalla scienza.

In un’intervista a Fox News nel 2025, Kennedy ha affermato che il vaccino del morbillo causa diverse morti ogni anno e che la sua efficacia scende rapidamente. In un’altra occasione ha sostenuto che contenga «resti fetali».

Di recente Kennedy ha sostenuto la necessità di vaccinarsi per raggiungere l’immunità di gregge.

Anche Spagna e Regno Unito hanno perso lo status di Paese senza morbillo

Negli ultimi anni il morbillo ha ripreso a diffondersi in altri Paesi del mondo. Spagna e Regno Unito hanno perso lo status di morbillo-free.

Il vaccino contro il morbillo esiste già ed è efficace. Resta da superare l’esitazione vaccinale, che dopo la pandemia di covid si è fatta più diffusa tra molte persone.

Domande frequenti Cosa significa che il morbillo è endemico? Una malattia è endemica quando è presente in modo stabile e continuativo in un’area o in una popolazione. Il caso di un viaggiatore che si infetta altrove e rientra malato è diverso: la malattia non è considerata endemica a meno che la trasmissione locale continui senza interruzione. Quando un Paese perde lo status di libero dal morbillo? Secondo l’OMS, un Paese perde lo status di libero dal morbillo quando lo stesso ceppo virale circola per 12 mesi o più. I dati genetici del virus permettono di distinguere i casi importati da quelli endemici. Quando sarà annunciata la decisione sul morbillo negli Stati Uniti? La decisione sarà annunciata il 17 novembre 2026. Il comitato dell’Organizzazione panamericana della sanità, uno dei centri regionali dell’OMS, si è riunito il 10 novembre 2026 per decidere se ufficializzare il ritorno endemico del morbillo negli Stati Uniti. Quanti casi di morbillo ci sono stati negli Stati Uniti nel 2026? Nel 2026 i casi di morbillo negli Stati Uniti sono quasi 5.200 e i morti sono otto. Nessuno degli otto morti era vaccinato contro il morbillo. Quali Paesi hanno perso lo status di morbillo-free? Spagna e Regno Unito hanno perso lo status di Paese senza morbillo. Gli Stati Uniti, che detenevano lo status dal 2000, rischiano di perderlo a loro volta.

Immagine di repertorio

Fonte: Focus.it