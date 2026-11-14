Nobody Wants This rinnovata per una quarta stagione: cosa sappiamo su cast e storie aperte

di Redazione ZON

In sintesi. Il 6 novembre 2026 Netflix ha rinnovato la commedia romantica Nobody Wants This, con Kristen Bell e Adam Brody, per una quarta stagione. Nobody Wants This è ideata da Erin Foster. La quarta stagione sarà girata interamente a Los Angeles. Netflix non ha ancora comunicato la data di uscita della nuova stagione.

I punti chiave Netflix ha annunciato il 6 novembre 2026 il rinnovo di Nobody Wants This per una quarta stagione.

La terza stagione di Nobody Wants This è disponibile su Netflix dal 22 ottobre 2026.

Le prime due settimane della terza stagione di Nobody Wants This hanno totalizzato 13,4 milioni di visualizzazioni.

Tutte le stagioni di Nobody Wants This insieme totalizzano 78,5 milioni di visualizzazioni.

La quarta stagione di Nobody Wants This sarà girata interamente a Los Angeles.

Netflix ha rinnovato la commedia romantica Nobody Wants This, con Kristen Bell e Adam Brody, per una quarta stagione. L’annuncio è del 6 novembre 2026. Netflix non ha ancora comunicato la data di uscita.

Perché Netflix ha confermato Nobody Wants This per una quarta stagione

Il rinnovo di Nobody Wants This è arrivato due settimane dopo il debutto della terza stagione, disponibile su Netflix dal 22 ottobre 2026. La serie è ideata da Erin Foster.

Le prime due settimane della terza stagione hanno totalizzato 13,4 milioni di visualizzazioni. È il debutto stagionale più visto del 2026 tra le commedie di ritorno della piattaforma, e la serie è entrata stabilmente nella Top 10 globale.

Periodo Visualizzazioni di Nobody Wants This Prima settimana della terza stagione 6,2 milioni Prime due settimane della terza stagione 13,4 milioni Tutte le stagioni insieme 78,5 milioni

Nobody Wants This compare tra i titoli più visti in 89 Paesi.

Le dichiarazioni dei produttori e di Netflix sul rinnovo

I co-showrunner e produttori esecutivi Erin Foster, Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan hanno commentato il rinnovo con ironia:

«Siamo felicissimi ed entusiasti di realizzare un’altra stagione della nostra serie televisiva preferita, che per pura coincidenza è proprio quella che scriviamo e guidiamo noi»

Tracey Pakosta, vicepresidente delle serie comedy di Netflix, ha dichiarato che «le grandi storie d’amore non passano mai di moda» e che Nobody Wants This «è diventato un autentico fenomeno culturale».

Sui canali social di Netflix è comparso anche un video che riprende la scena della proposta tra i due protagonisti. Al posto dell’anello c’è la scritta «Season 4 is coming!».

Da dove riparte la storia di Joanne e Noah dopo le nozze a Malibu

La terza stagione di Nobody Wants This si chiude con Joanne e Noah sposati in segreto sulla spiaggia di Malibu. Prima delle nozze Joanne ha completato la conversione all’ebraismo e i due hanno iniziato a convivere.

Molte persone vicine a Joanne e Noah non sanno ancora del matrimonio. La produttrice esecutiva e co-showrunner Jenni Konner ha anticipato che, quando la storia riprenderà, diversi personaggi scopriranno la notizia.

Erin Foster, creatrice della serie, ha chiarito che il percorso di Joanne non finisce con la conversione. Al centro resta il tentativo di due persone con esperienze e visioni diverse di costruire una vita insieme.

Chi torna nel cast e quali storie restano aperte

Kristen Bell e Adam Brody restano i protagonisti, nei panni di Joanne e Noah. La quarta stagione sarà girata interamente a Los Angeles.

Nella terza stagione Timothy Simons e Jackie Tohn interpretano Sasha ed Esther, che dopo la separazione di fine seconda stagione si ritrovano a fare i conti con gli appuntamenti. Justine Lupe interpreta Morgan, che vive una fase di crescita professionale nel settore dei media.

Il finale della terza stagione ha fatto emergere tradimenti, gelosie e sentimenti difficili da gestire tra Morgan, Sasha ed Esther. È un intreccio ancora da sciogliere.

Nel cast della serie figurano anche Andrew Rannells, Sarah Silverman, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Michael Hitchcock, Stephanie Faracy, Shiloh Bearman e Sherry Cola.

Domande frequenti Nobody Wants This è stata rinnovata per una quarta stagione? Sì. Netflix ha annunciato il rinnovo di Nobody Wants This per una quarta stagione il 6 novembre 2026. Il rinnovo è arrivato due settimane dopo il debutto della terza stagione, uscita il 22 ottobre 2026. Quando esce la quarta stagione di Nobody Wants This? Netflix non ha ancora comunicato la data di uscita della quarta stagione di Nobody Wants This. L’unico dato confermato è che la stagione sarà girata interamente a Los Angeles. Come finisce la terza stagione di Nobody Wants This? La terza stagione si chiude con Joanne e Noah sposati in segreto sulla spiaggia di Malibu. Prima delle nozze Joanne ha completato la conversione all’ebraismo e i due hanno iniziato a convivere. Molte persone vicine alla coppia non sanno ancora del matrimonio. Chi sono i protagonisti di Nobody Wants This? I protagonisti di Nobody Wants This sono Kristen Bell, nel ruolo di Joanne, e Adam Brody, nel ruolo di Noah. La serie è ideata da Erin Foster, che è anche co-showrunner insieme a Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan. Quante visualizzazioni ha Nobody Wants This su Netflix? Tutte le stagioni di Nobody Wants This insieme totalizzano 78,5 milioni di visualizzazioni. Le prime due settimane della terza stagione ne hanno registrate 13,4 milioni, di cui 6,2 milioni nella prima settimana.