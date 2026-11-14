The Voice Senior 2026, finale del 13 novembre: come si vince e chi giudica

di Redazione ZON

In sintesi. Il vincitore di The Voice Senior 2026, talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, lo decide il televoto del pubblico da casa. La finale, sesta e ultima puntata, era in programma venerdì 13 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1, con tre concorrenti per ciascun team.

I punti chiave La finale di The Voice Senior 2026 era in programma venerdì 13 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1.

Il vincitore di The Voice Senior 2026 lo decide il televoto del pubblico da casa.

Alla finale di The Voice Senior 2026 accedono tre concorrenti per ciascun team.

Al Knock Out di The Voice Senior 2026 sono stati ammessi 24 concorrenti, sei per team, scelti dai coach nei Blind Audition.

Fiorella Mannoia è coach di The Voice Senior 2026 al posto di Loredana Bertè, impegnata con il proprio tour.

La sesta e ultima puntata di The Voice Senior 2026, il talent di Rai 1 dedicato alle voci over 60 e condotto da Antonella Clerici, era in programma venerdì 13 novembre 2026 alle 21:30. È la finale: il vincitore lo decide il televoto del pubblico da casa.

Chi arriva in finale e come ci si è arrivati

Alla finale di The Voice Senior 2026 accedono tre concorrenti per ciascun team. Il percorso è cominciato con i Blind Audition, le audizioni al buio in cui i coach ascoltano i cantanti di spalle, senza vederli.

Al termine dei Blind Audition i coach hanno scelto 24 concorrenti, sei per team, ammessi al Knock Out. Nel Knock Out, la semifinale, i talenti di ogni squadra si sono sfidati su un brano assegnato dal rispettivo coach, che ha poi deciso chi mandare avanti.

Le due armi che i coach hanno avuto nelle audizioni al buio

Nei Blind Audition di The Voice Senior 2026 ogni coach ha avuto a disposizione due strumenti. Il tasto “Blocco” impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente.

Il tasto “Seconda Chance” permette a un coach di far esibire di nuovo, in una puntata successiva, un artista che al primo tentativo non aveva convinto nessuno.

Chi siede in giuria e cosa cambia rispetto al passato

Fiorella Mannoia è coach di The Voice Senior 2026 al posto di Loredana Bertè, impegnata con il proprio tour. Bertè tornerà in giuria già dall’edizione Kids.

Nek, Rocco Hunt, Arisa e Clementino sono i coach confermati. La formula del programma è rimasta invariata.

Dove vedere The Voice Senior in tv e in streaming

The Voice Senior 2026 va in onda su Rai 1 alle 21:30. In streaming si segue sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it, da pc, tablet e smartphone, dove si possono anche rivedere i programmi Rai già trasmessi.

Domande frequenti Come si vince The Voice Senior 2026? Il vincitore di The Voice Senior 2026 lo decide il televoto del pubblico da casa nella finale. Alla finale accedono tre concorrenti per ciascun team. Quando era la finale di The Voice Senior 2026? La finale di The Voice Senior 2026 era in programma venerdì 13 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1. È la sesta e ultima puntata del talent condotto da Antonella Clerici. Chi ha preso il posto di Loredana Bertè a The Voice Senior 2026? A The Voice Senior 2026 Fiorella Mannoia è coach al posto di Loredana Bertè, impegnata con il proprio tour. Bertè tornerà in giuria già dall’edizione Kids. Dove si vede The Voice Senior in streaming? The Voice Senior 2026 va in onda su Rai 1 e si segue in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it. RaiPlay.it funziona da pc, tablet e smartphone. Cosa sono i tasti Blocco e Seconda Chance a The Voice Senior? Nei Blind Audition di The Voice Senior 2026 ogni coach ha due strumenti. Il tasto Blocco impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, mentre la Seconda Chance permette di far esibire di nuovo, in una puntata successiva, un artista che al primo tentativo non aveva convinto nessuno.

Fonte: The Post Internazionale