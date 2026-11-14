Bake Off Italia, eliminati Donato, Alice e Alessia: grembiule blu a Danila
In sintesi. Nella puntata di Bake Off Italia andata in onda venerdì 13 novembre 2026 su Real Time sono stati eliminati Donato, Alice e Alessia. Danila ha ottenuto il grembiule blu per la terza volta. Dopo la puntata a tema Luna Park, nella quattordicesima edizione restano in gara cinque concorrenti: Danila, Onofrio, Clarissa, Manuel e Marco.
I punti chiave
- Bake Off Italia ha eliminato Donato, Alice e Alessia nella puntata di venerdì 13 novembre 2026, andata in onda su Real Time.
- Danila ha conquistato il grembiule blu per la terza volta nella puntata del 13 novembre 2026.
- La puntata del 13 novembre 2026 era l’undicesima della quattordicesima edizione di Bake Off Italia e aveva come tema il Luna Park.
- Cinque concorrenti restano in gara dopo le tre eliminazioni: Danila, Onofrio, Clarissa, Manuel e Marco.
- Discovery+ rende disponibile la puntata in streaming, nella sezione dedicata a Bake Off Italia.
Nella puntata di Bake Off Italia andata in onda venerdì 13 novembre 2026 su Real Time sono stati eliminati tre concorrenti: Donato, Alice e Alessia. Il grembiule blu è andato a Danila.
Era l’undicesima puntata della quattordicesima edizione del talent, iniziata con otto aspiranti pasticceri sotto il tendone. Il tema della serata era il Luna Park.
La giuria è formata da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Brenda Lodigiani conduce per il secondo anno, con la presenza fissa di Iginio Massari.
Un’eliminazione al termine di ogni prova
|Prova
|Cosa dovevano preparare
|Eliminato
|Creativa
|Bancarella con 6 churros, 6 torroncini e 6 cupcake
|Donato
|Tecnica
|Sugar Dome Cake
|Alice
|Sorpresa
|Torta a forma di giostra, alta almeno 30 centimetri
|Alessia
Nella prova creativa i concorrenti dovevano allestire una bancarella di dolci da Luna Park. Dopo gli assaggi i tre peggiori sono risultati Alice, Donato e Manuel. Donato è stato il peggiore e ha lasciato il programma.
Nella prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno preparato una Sugar Dome Cake, torta con una cupola di zucchero trasparente effetto cristallo. All’interno del pan di spagna era prevista anche una mousse di pop-corn.
Clarissa ha usato il suo vantaggio: un video tutorial che spiega come realizzare la cupola. La classifica è stata annunciata dal migliore al peggiore: Onofrio, Danila, Clarissa, Manuel e Marco. In fondo si sono piazzate Alice e Alessia, e Alice è stata eliminata.
Nella prova sorpresa bisognava realizzare una torta tridimensionale a forma di giostra o di attrazione da luna park, a scelta. Il dolce doveva essere alto almeno 30 centimetri. I due a rischio erano Onofrio e Alessia, e Alessia ha dovuto lasciare il tendone.
Danila conquista il grembiule blu per la terza volta
Il grembiule blu della puntata del 13 novembre 2026 è andato a Danila. È la terza volta che la concorrente ottiene questo riconoscimento. Nella prova tecnica si era classificata seconda, alle spalle di Onofrio.
Chi resta in gara e dove rivedere la puntata
Dopo le tre eliminazioni restano in gara cinque concorrenti: Danila, Onofrio, Clarissa, Manuel e Marco.
La puntata è disponibile in streaming su Discovery+, nella sezione dedicata a Bake Off Italia.
Domande frequenti
Chi è stato eliminato a Bake Off Italia il 13 novembre 2026?
Nella puntata del 13 novembre 2026 di Bake Off Italia sono stati eliminati tre concorrenti: Donato, Alice e Alessia. Donato ha lasciato il programma dopo la prova creativa, Alice dopo la prova tecnica e Alessia dopo la prova sorpresa.
Chi ha vinto il grembiule blu a Bake Off Italia il 13 novembre 2026?
Il grembiule blu della puntata del 13 novembre 2026 è andato a Danila. È la terza volta che la concorrente ottiene il riconoscimento. Nella prova tecnica Danila si era classificata seconda, dietro a Onofrio.
Chi è rimasto in gara a Bake Off Italia dopo la puntata del 13 novembre 2026?
Dopo le tre eliminazioni restano in gara cinque concorrenti di Bake Off Italia. Sono Danila, Onofrio, Clarissa, Manuel e Marco.
Dove rivedere la puntata di Bake Off Italia del 13 novembre 2026?
La puntata è andata in onda venerdì 13 novembre 2026 su Real Time. È disponibile in streaming su Discovery+, nella sezione dedicata a Bake Off Italia.
Qual era il tema della puntata di Bake Off Italia del 13 novembre 2026?
Il tema della puntata era il Luna Park. I concorrenti hanno preparato una bancarella di dolci con 6 churros, 6 torroncini e 6 cupcake, una Sugar Dome Cake e una torta a forma di giostra alta almeno 30 centimetri.
Fonte: Radiomusik Tv Blog · Blogtvitaliana
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