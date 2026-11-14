Bake Off Italia, eliminati Donato, Alice e Alessia: grembiule blu a Danila

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Bake Off Italia andata in onda venerdì 13 novembre 2026 su Real Time sono stati eliminati Donato, Alice e Alessia. Danila ha ottenuto il grembiule blu per la terza volta. Dopo la puntata a tema Luna Park, nella quattordicesima edizione restano in gara cinque concorrenti: Danila, Onofrio, Clarissa, Manuel e Marco.

I punti chiave Bake Off Italia ha eliminato Donato, Alice e Alessia nella puntata di venerdì 13 novembre 2026, andata in onda su Real Time.

Danila ha conquistato il grembiule blu per la terza volta nella puntata del 13 novembre 2026.

La puntata del 13 novembre 2026 era l’undicesima della quattordicesima edizione di Bake Off Italia e aveva come tema il Luna Park.

Cinque concorrenti restano in gara dopo le tre eliminazioni: Danila, Onofrio, Clarissa, Manuel e Marco.

Discovery+ rende disponibile la puntata in streaming, nella sezione dedicata a Bake Off Italia.

Nella puntata di Bake Off Italia andata in onda venerdì 13 novembre 2026 su Real Time sono stati eliminati tre concorrenti: Donato, Alice e Alessia. Il grembiule blu è andato a Danila.

Era l’undicesima puntata della quattordicesima edizione del talent, iniziata con otto aspiranti pasticceri sotto il tendone. Il tema della serata era il Luna Park.

La giuria è formata da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Brenda Lodigiani conduce per il secondo anno, con la presenza fissa di Iginio Massari.

Un’eliminazione al termine di ogni prova

Prova Cosa dovevano preparare Eliminato Creativa Bancarella con 6 churros, 6 torroncini e 6 cupcake Donato Tecnica Sugar Dome Cake Alice Sorpresa Torta a forma di giostra, alta almeno 30 centimetri Alessia

Nella prova creativa i concorrenti dovevano allestire una bancarella di dolci da Luna Park. Dopo gli assaggi i tre peggiori sono risultati Alice, Donato e Manuel. Donato è stato il peggiore e ha lasciato il programma.

Nella prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno preparato una Sugar Dome Cake, torta con una cupola di zucchero trasparente effetto cristallo. All’interno del pan di spagna era prevista anche una mousse di pop-corn.

Clarissa ha usato il suo vantaggio: un video tutorial che spiega come realizzare la cupola. La classifica è stata annunciata dal migliore al peggiore: Onofrio, Danila, Clarissa, Manuel e Marco. In fondo si sono piazzate Alice e Alessia, e Alice è stata eliminata.

Nella prova sorpresa bisognava realizzare una torta tridimensionale a forma di giostra o di attrazione da luna park, a scelta. Il dolce doveva essere alto almeno 30 centimetri. I due a rischio erano Onofrio e Alessia, e Alessia ha dovuto lasciare il tendone.

Danila conquista il grembiule blu per la terza volta

Il grembiule blu della puntata del 13 novembre 2026 è andato a Danila. È la terza volta che la concorrente ottiene questo riconoscimento. Nella prova tecnica si era classificata seconda, alle spalle di Onofrio.

Chi resta in gara e dove rivedere la puntata

Dopo le tre eliminazioni restano in gara cinque concorrenti: Danila, Onofrio, Clarissa, Manuel e Marco.

La puntata è disponibile in streaming su Discovery+, nella sezione dedicata a Bake Off Italia.

Domande frequenti Chi è stato eliminato a Bake Off Italia il 13 novembre 2026? Nella puntata del 13 novembre 2026 di Bake Off Italia sono stati eliminati tre concorrenti: Donato, Alice e Alessia. Donato ha lasciato il programma dopo la prova creativa, Alice dopo la prova tecnica e Alessia dopo la prova sorpresa. Chi ha vinto il grembiule blu a Bake Off Italia il 13 novembre 2026? Il grembiule blu della puntata del 13 novembre 2026 è andato a Danila. È la terza volta che la concorrente ottiene il riconoscimento. Nella prova tecnica Danila si era classificata seconda, dietro a Onofrio. Chi è rimasto in gara a Bake Off Italia dopo la puntata del 13 novembre 2026? Dopo le tre eliminazioni restano in gara cinque concorrenti di Bake Off Italia. Sono Danila, Onofrio, Clarissa, Manuel e Marco. Dove rivedere la puntata di Bake Off Italia del 13 novembre 2026? La puntata è andata in onda venerdì 13 novembre 2026 su Real Time. È disponibile in streaming su Discovery+, nella sezione dedicata a Bake Off Italia. Qual era il tema della puntata di Bake Off Italia del 13 novembre 2026? Il tema della puntata era il Luna Park. I concorrenti hanno preparato una bancarella di dolci con 6 churros, 6 torroncini e 6 cupcake, una Sugar Dome Cake e una torta a forma di giostra alta almeno 30 centimetri.

Fonte: Radiomusik Tv Blog · Blogtvitaliana