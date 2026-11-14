Grande Fratello Vip, anticipazioni del 13 novembre: eliminazione, poltrona che scotta e terzo finalista

di Redazione ZON

In sintesi. La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip era in programma venerdì 13 novembre 2026 in prima serata su Canale 5, condotta da Ilary Blasi. La serata prevedeva l’eliminazione di uno tra quattro concorrenti al televoto, la scelta del terzo finalista e Federica Morello sulla poltrona che scotta.

I punti chiave La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip era in programma venerdì 13 novembre 2026 su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione.

Al televoto del Grande Fratello Vip c’erano quattro concorrenti: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi.

Marina La Rosa e Guendalina Tavassi sono le due finaliste già qualificate del Grande Fratello Vip.

Federica Morello era sulla poltrona che scotta, con Valeria Marini al suo fianco e la madre Daniela attesa in Casa per una sorpresa.

La finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 30 novembre 2026.

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip era in programma venerdì 13 novembre 2026 in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione. In studio con lei c’erano le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata prevedeva un’eliminazione e la scelta del terzo finalista.

Chi rischia l’eliminazione e come si sceglie il terzo finalista

I concorrenti al televoto erano quattro: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. Uno di loro avrebbe lasciato definitivamente la Casa nella puntata del 13 novembre 2026.

Dopo il verdetto, una serie di scelte e un televoto flash dovevano decretare il terzo finalista del Grande Fratello Vip. Il televoto flash doveva indicare anche il primo candidato alla prossima eliminazione.

Le due finaliste già qualificate sono Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Il terzo finalista si sarebbe unito a loro nella corsa alla vittoria.

Federica Morello sulla poltrona che scotta, con Valeria Marini accanto

Federica Morello era la protagonista della serata sulla poltrona che scotta. Nei giorni precedenti era finita al centro di critiche e gelosie da parte di diversi coinquilini.

Nella puntata del 13 novembre 2026 doveva affrontare le osservazioni delle due finaliste, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, e degli altri inquilini. Al suo fianco era prevista Valeria Marini.

Per Federica Morello era prevista anche una sorpresa: l’arrivo in Casa della madre, Daniela, per un abbraccio dopo i giorni di tensione.

Alex Belli e Alessandro Roncaccia: lo scontro nato al GF Bistrot

Giovedì 12 novembre 2026 la Casa è stata trasformata nel GF Bistrot. Alex Belli è rientrato come executive chef e ha organizzato i concorrenti in una brigata di cucina per preparare una cena.

Tra i commensali c’erano anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il loro voto doveva essere decisivo per il superamento della prova.

In cucina la tensione è salita fino a un acceso confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Alla fine della cena sono rimasti strascichi tra gli inquilini, e di quello scontro era previsto che si parlasse nella puntata del 13 novembre 2026.

Quanto manca alla finale del Grande Fratello Vip

L’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip è fissato per lunedì 30 novembre 2026.

Domande frequenti Chi sono i concorrenti al televoto del Grande Fratello Vip il 13 novembre 2026? Al televoto della puntata del 13 novembre 2026 c’erano quattro concorrenti: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. Uno di loro avrebbe lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. Chi sono le finaliste già qualificate del Grande Fratello Vip? Le due finaliste già qualificate del Grande Fratello Vip sono Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Il terzo finalista doveva essere deciso nella puntata del 13 novembre 2026 con una serie di scelte e un televoto flash. Quando è la finale del Grande Fratello Vip? L’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip è fissato per lunedì 30 novembre 2026. La diciottesima puntata, in programma il 13 novembre 2026, precede la finale. Chi è sulla poltrona che scotta nel Grande Fratello Vip il 13 novembre 2026? Nella puntata del 13 novembre 2026 la protagonista della poltrona che scotta era Federica Morello, con Valeria Marini al suo fianco. Doveva affrontare le osservazioni di Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e degli altri inquilini. Cosa è successo tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia al GF Bistrot? Giovedì 12 novembre 2026, durante la cena del GF Bistrot, Alex Belli, rientrato come executive chef, e Alessandro Roncaccia hanno avuto un acceso confronto in cucina. Alla fine della cena sono rimasti strascichi tra gli inquilini, e dello scontro era previsto che si parlasse nella puntata del 13 novembre 2026.

Fonte: Mediaset Infinity · Movieplayer · Oggi · Zazoom Social News