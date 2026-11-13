Alex Belli e Alessandro Roncaccia sfiorano la rissa nel Bistrot del Grande Fratello Vip

di Redazione ZON

In sintesi. Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno sfiorato la rissa il 12 novembre 2026 nella casa del Grande Fratello Vip, durante la preparazione di antipasti e piadine al Grande Fratello Bistrot. Belli, eliminato come concorrente e rientrato come executive chef, ha litigato anche con Giulia Provvedi. Roncaccia sostiene di aver ricevuto uno spintone da Belli.

I punti chiave Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno sfiorato la rissa il 12 novembre 2026 nella casa del Grande Fratello Vip.

Alex Belli è rientrato nella casa come executive chef del Grande Fratello Bistrot, il Localino trasformato in ristorante gourmet.

Alex Belli ha affidato gli antipasti ad Alessandro Roncaccia, che continuava a rompere i cestini e si lamentava dei condimenti.

Giulia Provvedi ha attaccato Alex Belli dicendogli: «Tu non hai mai lavorato in un ristorante».

Alessandro Roncaccia ha raccontato di essere stato spinto e strattonato da Alex Belli, parlando di uno spintone.

Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno sfiorato la rissa nella casa del Grande Fratello Vip il 12 novembre 2026, durante la preparazione di antipasti e piadine al Grande Fratello Bistrot. Belli, eliminato come concorrente, era rientrato come executive chef. Il video dello scontro circola su X.

Perché Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip

Alex Belli, uscito dal gioco come concorrente, è rientrato nella casa per un progetto speciale: il Localino è diventato un ristorante gourmet, il Grande Fratello Bistrot. Il locale è aperto ai concorrenti eliminati e alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Belli guida la brigata come executive chef e ha assegnato un ruolo a ciascun inquilino. Ad Alessandro Roncaccia ha affidato gli antipasti.

Come è nata la lite sugli antipasti

Alessandro Roncaccia continuava a rompere i cestini degli antipasti e si lamentava dei condimenti. Alex Belli lo ha ripreso, e Roncaccia ha risposto: «Io devo stare zitto e lavorare? Io parlo quanto mi pare. Ora vado a fumare una sigaretta, poi faccio la doccia e la sauna, adesso te lo faccio vedere io».

Giulia Provvedi ha lasciato per un momento il servizio in sala per affiancare Roncaccia e ha attaccato Belli: «Tu non hai mai lavorato in un ristorante». Belli le ha chiesto di tornare al suo posto e lei ha replicato: «Non mi muovo, sto dove mi pare».

Belli ha anche fatto notare a Roncaccia che in un altro ristorante sarebbe stato allontanato dalla cucina per aver risposto male allo chef.

Lo scontro sulle piadine e il presunto spintone

Il momento più acceso è arrivato con le piadine. Roncaccia ha contestato a Belli la mancanza degli ingredienti giusti, e Belli ha battuto con forza una mano sul bancone e gli ha chiesto di lasciare la cucina.

Belli gli ha detto: «Tu all’executive chef non rispondi così! Allo chef devi dire di sì e fare quello che ti dice. Zitto, devi stare zitto!». Roncaccia è rimasto al suo posto e ha replicato che Belli è un incompetente.

Valeria Marini ha preso subito le parti di Belli. La casa si è divisa tra chi sosteneva l’attore e chi sosteneva Roncaccia.

Nella notte Alessandro Roncaccia ha raccontato a Varsi di essere stato spinto e strattonato da Alex Belli. Le sue parole: «Non mi ha dato una spinta leggera, mi ha dato uno spintone, ma a prescindere da tutto non deve mettermi nemmeno un dito addosso».

Come ha reagito il pubblico sul web

Gli spettatori del Grande Fratello Vip sono divisi. Una parte del pubblico considera Alex Belli fuori schema e portato a esagerare, ma apprezza che offra qualcosa di diverso da una lite per delle fettine panate.

Un’altra parte lo giudica eccessivo e ritiene che abbia problemi nel gestire la rabbia.

Domande frequenti Cosa è successo tra Alex Belli e Roncaccia al Grande Fratello Vip? Il 12 novembre 2026 Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno sfiorato la rissa nella cucina del Grande Fratello Bistrot. La lite è nata dagli antipasti e si è accesa con le piadine, quando Belli ha battuto una mano sul bancone e ha chiesto a Roncaccia di lasciare la cucina. Che cos’è il Grande Fratello Bistrot? Il Grande Fratello Bistrot è il ristorante gourmet in cui è stato trasformato il Localino nella casa del Grande Fratello Vip. È aperto ai concorrenti eliminati e alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Perché Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip? Alex Belli, uscito dal gioco come concorrente, è rientrato per un progetto speciale: guidare come executive chef la brigata del Grande Fratello Bistrot. Ha assegnato un ruolo a ciascun inquilino e ha affidato gli antipasti ad Alessandro Roncaccia. Alex Belli ha spinto Alessandro Roncaccia? Nella notte successiva alla lite Alessandro Roncaccia ha raccontato a Varsi di essere stato spinto e strattonato da Alex Belli, parlando di «uno spintone». Nel pezzo è riportata solo la versione di Roncaccia. Dove si può vedere il video della lite tra Belli e Roncaccia? Il video dello scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia circola su X. Mostra la lite avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip il 12 novembre 2026.

Fonte: ComingSoon.it · LaNostraTv