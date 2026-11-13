GF Bistrot al Grande Fratello Vip 2026: Alex Belli cucina per Lucarelli e Buonamici

Il GF Bistrot è una serata speciale del Grande Fratello Vip 2026, guidata dallo chef Alex Belli. Gli ospiti entrano nella casa del programma per l’occasione e si siedono a tavola.

Chi sono gli ospiti del GF Bistrot al Grande Fratello Vip 2026?

Gli ospiti sono due: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Entrambe sono opinioniste del Grande Fratello Vip 2026, e la loro presenza al tavolo è presentata come inaspettata per i commensali.