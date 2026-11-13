13 Novembre 2026 - 06:10

GF Bistrot al Grande Fratello Vip 2026: Alex Belli cucina per Lucarelli e Buonamici

Lo chef Alex Belli al GF Bistrot nella casa del Grande Fratello Vip 2026, con le ospiti Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

In sintesi. Il GF Bistrot è la serata speciale del Grande Fratello Vip 2026 in cui lo chef Alex Belli cucina per due ospiti: le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Le due ospiti entrano nella casa del programma e si siedono a tavola; ai VIP tocca portare a termine il servizio. Fonte: ZON.it, 13 novembre 2026.

I punti chiave

  • Il GF Bistrot è una serata speciale del Grande Fratello Vip 2026.
  • Lo chef Alex Belli guida il GF Bistrot e cucina per gli ospiti.
  • Gli ospiti del GF Bistrot sono due: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, entrambe opinioniste del Grande Fratello Vip 2026.
  • La presenza di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici al tavolo è presentata come inaspettata per i commensali.
  • La prova del GF Bistrot comincia quando i commensali prendono posto a tavola.

Il Grande Fratello Vip 2026 apre le porte del GF Bistrot: lo chef Alex Belli cucina per due ospiti, le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Chi siede a tavola nella casa del Grande Fratello Vip 2026

La serata speciale si chiama GF Bistrot ed è guidata dallo chef Alex Belli.

Gli ospiti entrano nella casa del Grande Fratello Vip 2026 per l’occasione. Sono due: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, entrambe opinioniste del programma.

La presenza delle due opinioniste al tavolo del GF Bistrot è presentata come inaspettata per i commensali.

La prova del GF Bistrot: i VIP riusciranno a completare il servizio?

Quando i commensali prendono posto a tavola, comincia la prova del GF Bistrot.

Il servizio è il banco di prova per i VIP della casa. La domanda attorno alla serata è se riusciranno a portarlo a termine.

Domande frequenti

Cos’è il GF Bistrot del Grande Fratello Vip 2026?

Il GF Bistrot è una serata speciale del Grande Fratello Vip 2026, guidata dallo chef Alex Belli. Gli ospiti entrano nella casa del programma per l’occasione e si siedono a tavola.

Chi cucina al GF Bistrot del Grande Fratello Vip 2026?

Al GF Bistrot cucina lo chef Alex Belli, che guida la serata. Cucina per due ospiti: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Chi sono gli ospiti del GF Bistrot al Grande Fratello Vip 2026?

Gli ospiti sono due: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Entrambe sono opinioniste del Grande Fratello Vip 2026, e la loro presenza al tavolo è presentata come inaspettata per i commensali.

Che prova devono superare i VIP al GF Bistrot?

La prova del GF Bistrot comincia quando i commensali prendono posto a tavola. I VIP della casa devono portare a termine il servizio, e la domanda attorno alla serata è se ci riusciranno.

Fonte: Super Guida TV

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