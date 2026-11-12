GF Vip 9, anticipazioni del 13 novembre 2026: televoto, liti e sorprese

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata del GF Vip 9 in onda venerdì 13 novembre 2026 su Canale 5, dalle 22 circa, il televoto del pubblico decide l’uscita di uno tra Alessandro Varsi e Giancarlo Danto. Ilary Blasi annuncia anche un televoto flash per scegliere il terzo finalista. Sono previste nuove liti di Andreas Muller e Giancarlo Danto con Megan Ria.

I punti chiave Il GF Vip 9 va in onda venerdì 13 novembre 2026 su Canale 5, dalle 22 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Il televoto del pubblico decide quale tra Alessandro Varsi e Giancarlo Danto lascia la Casa del GF Vip 9.

Ilary Blasi annuncia nella stessa serata un televoto flash per scegliere il terzo finalista del GF Vip 9.

Andreas Muller attacca Megan Ria, mentre Giancarlo Danto se la prende con Megan Ria per una nomination ricevuta.

Il GF Vip 9 si può seguire in streaming su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Nella puntata del GF Vip 9 di venerdì 13 novembre 2026 su Canale 5 uscirà dalla Casa uno tra Alessandro Varsi e Giancarlo Danto, scelto dal televoto del pubblico.

Chi rischia l’eliminazione al televoto

Il verdetto del pubblico riguarda due concorrenti: Alessandro Varsi e Giancarlo Danto. Uno dei due lascerà definitivamente il reality show condotto da Ilary Blasi.

Nella stessa serata Ilary Blasi annuncerà anche un televoto flash. Il pubblico sarà chiamato a scegliere il terzo finalista del GF Vip 9.

In studio ci saranno tutti gli eliminati del GF Vip 9. Commenteranno le dinamiche create dai concorrenti ancora in gioco nella Casa.

Le liti: Andreas Muller e Giancarlo Danto contro Megan Ria

Andreas Muller attacca Megan Ria in un nuovo scontro tra i due concorrenti. Le dice che si cucina da solo da quando ha 15 anni, che non ha bisogno di lei e che il cibo non va sprecato.

Sul litigio sono in arrivo delle clip, che mostreranno anche la reazione dei due concorrenti.

Anche Giancarlo Danto se la prende con Megan Ria. Il motivo è una nomination ricevuta. Resta da vedere come risponderà lei.

Le sorprese in arrivo per due concorrenti

Il GF Vip 9 prepara una sorpresa per due concorrenti. L’identità degli ospiti che li incontreranno non è nelle anticipazioni. Si saprà solo guardando la puntata.

Quando e dove vedere il GF Vip 9

Il GF Vip 9 va in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. La puntata si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Programma Data Orario Canale Streaming GF Vip 9 Venerdì 13 novembre 2026 Dalle 22 circa Canale 5 Mediaset Infinity

Al fianco di Ilary Blasi ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Domande frequenti Chi esce dal GF Vip 9 il 13 novembre 2026? Nella puntata del 13 novembre 2026 lascia la Casa uno tra Alessandro Varsi e Giancarlo Danto, scelto dal televoto del pubblico. Le anticipazioni non indicano quale dei due concorrenti sarà eliminato. A che ora va in onda il GF Vip 9 venerdì 13 novembre? Il GF Vip 9 va in onda venerdì 13 novembre 2026 in prima serata su Canale 5, dalle 22 circa. Segue La Ruota della Fortuna e si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity. Cos’è il televoto flash del GF Vip 9? È un televoto che Ilary Blasi annuncia nella puntata del 13 novembre 2026. Il pubblico del GF Vip 9 è chiamato a scegliere il terzo finalista. Perché Andreas Muller litiga con Megan Ria al GF Vip 9? Andreas Muller attacca Megan Ria in un nuovo scontro. Le dice che si cucina da solo da quando ha 15 anni, che non ha bisogno di lei e che il cibo non va sprecato. Sul litigio arriveranno delle clip. Chi sono le opinioniste del GF Vip 9? Le opinioniste del GF Vip 9 sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Affiancano la conduttrice Ilary Blasi.

Fonte: Angolo delle Notizie