Video GF Vip, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa accusate di nascondere cibo in un armadio

di Redazione ZON

In sintesi. Il video del GF Vip 9 pubblicato l’11 novembre 2026 dall’utente SimoneS (@simoneee94_) mostrerebbe Guendalina Tavassi e Marina La Rosa prendere cibo dalla cucina della Casa e nasconderlo in un armadio. Il pubblico del reality si divide tra chi chiede provvedimenti disciplinari e chi considera la mossa una furbata per sopravvivere nel gioco.

I punti chiave L’utente SimoneS (@simoneee94_) ha pubblicato il video del GF Vip 9 l’11 novembre 2026 e ha citato il profilo ufficiale del Grande Fratello.

Il video mostrerebbe Guendalina Tavassi e Marina La Rosa prendere alimenti dalle provviste comuni della Casa e riporli in un armadio.

Il pubblico del GF Vip 9 è diviso in due fronti: uno chiede provvedimenti disciplinari, l’altro guarda alla vicenda con ironia.

Guendalina Tavassi si era già lamentata della scomparsa di biscotti e di altri generi alimentari nella Casa del GF Vip 9.

Carmen Di Pietro era stata accusata di nascondere cibo sotto il materasso nella stessa edizione del GF Vip.

Il 11 novembre 2026 un utente ha pubblicato sui social un video del GF Vip 9 in cui Guendalina Tavassi e Marina La Rosa prenderebbero cibo dalla cucina della Casa e lo nasconderebbero in un armadio. Le immagini circolano tra i fan del reality.

Cosa si vede nel video di Guendalina Tavassi e Marina La Rosa

Secondo la descrizione che accompagna il video, le telecamere della Casa riprendono Guendalina Tavassi e Marina La Rosa mentre sottraggono alimenti dalle provviste comuni. Dopo averli presi, le due concorrenti li riporrebbero in un armadio.

A diffondere il filmato è stato l’utente SimoneS (@simoneee94_), che ha accompagnato il post con l’accusa di «rubare e nascondere nell’armadio». Il messaggio è stato pubblicato l’11 novembre 2026 e cita anche il profilo ufficiale del Grande Fratello.

Come stanno reagendo i fan del GF Vip

Sui social il pubblico del GF Vip 9 è diviso in due fronti. Una parte dei telespettatori chiede provvedimenti disciplinari contro Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

L’altra parte guarda alla vicenda con ironia e la considera una mossa furba per sopravvivere nel gioco. Nel post che ha lanciato il video, invece, il tono verso le due concorrenti è duramente critico.

Il cibo è già un caso in questa edizione

Nella Casa del GF Vip 9 le provviste alimentari sono un tema ricorrente. Guendalina Tavassi si era già lamentata della scomparsa di biscotti e di altri generi alimentari.

Carmen Di Pietro, invece, era stata accusata di nascondere cibo sotto il materasso. Il nuovo video si aggiunge quindi a una serie di episodi legati alla gestione delle scorte.

Cosa resta da capire sul video di Marina e Guendalina

Resta da vedere se Ilary Blasi affronterà l’episodio nella prossima diretta, mostrando il filmato in studio. Resta da vedere anche se la produzione sanzionerà Guendalina Tavassi e Marina La Rosa o lascerà correre.

Domande frequenti Cosa mostra il video di Guendalina Tavassi e Marina La Rosa al GF Vip? Secondo la descrizione che accompagna il video, le telecamere della Casa del GF Vip 9 riprendono Guendalina Tavassi e Marina La Rosa mentre sottraggono alimenti dalle provviste comuni. Dopo averli presi, le due concorrenti li riporrebbero in un armadio. Chi ha pubblicato il video del GF Vip sul cibo nascosto nell’armadio? Il video è stato diffuso dall’utente SimoneS (@simoneee94_) l’11 novembre 2026. Il post accusa le due concorrenti di «rubare e nascondere nell’armadio» e cita anche il profilo ufficiale del Grande Fratello. Come hanno reagito i fan del GF Vip al video di Guendalina e Marina? Il pubblico del GF Vip 9 è diviso in due fronti. Una parte dei telespettatori chiede provvedimenti disciplinari contro Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, mentre l’altra parte considera la vicenda una mossa furba per sopravvivere nel gioco. Guendalina Tavassi e Marina La Rosa saranno sanzionate dal GF Vip? Al momento non è noto. Resta da vedere se la produzione del GF Vip 9 sanzionerà Guendalina Tavassi e Marina La Rosa o lascerà correre. Ci sono stati altri casi di cibo nascosto nel GF Vip 9? Sì. Carmen Di Pietro era stata accusata di nascondere cibo sotto il materasso, mentre Guendalina Tavassi si era già lamentata della scomparsa di biscotti e di altri generi alimentari. Il nuovo video si aggiunge a questa serie di episodi sulla gestione delle scorte.