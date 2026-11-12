Amici 26 domenica 15 novembre non va in onda: la puntata è sabato 14 alle 14:20

di Redazione ZON

In sintesi. Amici 26 anticipa a sabato 14 novembre 2026 la sesta puntata: il talent di Maria De Filippi va in onda su Canale 5 alle 14:20. Domenica 15 novembre 2026 non c’è puntata perché il pomeriggio di Canale 5 è dedicato alle Nitto ATP Finals di Torino, trasmesse in esclusiva in chiaro da Mediaset. Non c’è alcuna cancellazione.

I punti chiave La sesta puntata di Amici 26 va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 14:20 su Canale 5.

Amici 26 non va in onda domenica 15 novembre 2026: lo spostamento è di 24 ore e non è una cancellazione.

Il pomeriggio di Canale 5 di domenica 15 novembre 2026 è dedicato alle Nitto ATP Finals.

Mediaset ha i diritti in esclusiva in chiaro delle Nitto ATP Finals, che si giocano a Torino dal 15 al 22 novembre 2026.

Amici 26 è partito l’11 ottobre 2026 e dopo la parentesi del 14 novembre tornerà alla collocazione abituale della domenica.

Amici 26 non va in onda domenica 15 novembre 2026: Canale 5 anticipa la sesta puntata del talent di Maria De Filippi a sabato 14 novembre 2026, alle 14:20.

Lo spostamento è di 24 ore e non comporta alcuna cancellazione. La variazione è stata comunicata dai canali ufficiali di Witty TV.

Perché Canale 5 lascia la domenica alle Nitto ATP Finals

Domenica 15 novembre 2026 il pomeriggio di Canale 5 è dedicato alle Nitto ATP Finals, il torneo di tennis che si gioca a Torino. Mediaset ha ottenuto i diritti in esclusiva in chiaro, sottraendoli alla Rai.

La rete ha scelto di non sovrapporre il torneo ad Amici 26. Il talent lascia quindi la sua fascia domenicale e si sposta di un giorno.

Data Su Canale 5 Orario Sabato 14 novembre 2026 Amici 26, sesta puntata 14:20 Domenica 15 novembre 2026 Nitto ATP Finals Pomeriggio

Il talent torna al sabato e poi riprende la sua collocazione domenicale

La sesta puntata di Amici 26 va in onda eccezionalmente sabato 14 novembre 2026 su Canale 5. Il sabato pomeriggio è stato per oltre 15 anni la casa storica del programma, prima del trasloco alla domenica.

Con questa modifica Amici 26 fa da traino a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. A rinunciare alle consuete trame pomeridiane sono invece gli appassionati di soap opera.

Dopo questa parentesi il talent tornerà nella sua collocazione abituale della domenica.

Cosa sapere sul torneo di Torino e sulla stagione di Amici

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono a Torino dal 15 al 22 novembre e riuniscono gli otto migliori tennisti della stagione. L’Italia è rappresentata da Flavio Cobolli nel singolare, alla sua prima partecipazione alle Finals, e dalla coppia del doppio formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Amici 26 è partito l’11 ottobre 2026 ed è leader della propria fascia, con ascolti elevati e share molto alti. Tra gli allievi ci sono anche atleti di judo e pugilato, oltre alle categorie di canto e danza.

La squadra dei professori è cambiata: sono arrivati Ambra Angiolini e Amadeus, mentre Anna Pettinelli ed Emanuel Lo sono usciti.

Domande frequenti Amici 26 va in onda domenica 15 novembre? No, domenica 15 novembre 2026 Amici 26 non va in onda su Canale 5. Il pomeriggio è dedicato alle Nitto ATP Finals di Torino, di cui Mediaset ha l’esclusiva in chiaro. A che ora c’è Amici 26 sabato 14 novembre? La sesta puntata di Amici 26 va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 14:20 su Canale 5. Si tratta di uno spostamento di 24 ore rispetto alla domenica. Amici 26 è stato cancellato? No, Amici 26 non è stato cancellato: la sesta puntata è stata soltanto anticipata di un giorno. Dopo questa parentesi il talent tornerà nella sua collocazione abituale della domenica. Perché Amici 26 va in onda di sabato? Canale 5 ha scelto di non sovrapporre le Nitto ATP Finals ad Amici 26, quindi il talent lascia la domenica e si sposta a sabato 14 novembre 2026. Mediaset ha ottenuto i diritti del torneo in esclusiva in chiaro, sottraendoli alla Rai. Quando si giocano le Nitto ATP Finals 2026 a Torino? Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono a Torino dal 15 al 22 novembre 2026. Il torneo riunisce gli otto migliori tennisti della stagione.

Fonte: Cosmopolitan · Libero · bigodino.it · Quotidiano Nazionale