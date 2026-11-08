Nitto ATP Finals 2026 su Mediaset: i programmi su Italia 1 e chi commenta le partite
In sintesi. Mediaset racconta le Nitto ATP Finals 2026, in programma al Palasport Olimpico di Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026. Il commento è affidato a Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone. Su Italia 1 la striscia «Road to Nitto ATP Finals» parte lunedì 9 novembre 2026, con lo speciale sabato 14 novembre 2026.
I punti chiave
- Le Nitto ATP Finals 2026 si giocano al Palasport Olimpico di Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026.
- Le Nitto ATP Finals riuniscono gli otto migliori tennisti della stagione e tra i qualificati c’è l’italiano Flavio Cobolli.
- Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone commentano gli incontri delle Nitto ATP Finals 2026 su Mediaset.
- «Road to Nitto ATP Finals» va in onda su Italia 1 ogni giorno da lunedì 9 novembre 2026, subito dopo SportMediaset delle 13.00.
- Lo «Speciale Nitto ATP Finals» va in onda su Italia 1 sabato 14 novembre 2026, dopo SportMediaset delle 13.00.
Le Nitto ATP Finals 2026 si giocano al Palasport Olimpico di Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026. Mediaset le racconta con dirette, approfondimenti, interviste e programmi dedicati, dall’avvicinamento fino alla finale.
Il torneo riunisce gli otto migliori tennisti della stagione. Tra i qualificati c’è l’italiano Flavio Cobolli.
Chi commenta le partite e chi racconta il torneo da Torino
Gli incontri saranno commentati da Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone. Schiavone è stata la prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010.
Sul campo ci sono tre inviati: Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice. La redazione sportiva Mediaset è coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.
Gli appuntamenti di avvicinamento al torneo su Italia 1 e online
Prima dell’inizio delle Finals Mediaset propone due programmi su Italia 1 e uno online. Eccoli in sintesi.
|Programma
|Data
|Dove
|Quando
|Road to Nitto ATP Finals
|Da lunedì 9 novembre 2026, ogni giorno
|Italia 1
|Subito dopo SportMediaset delle 13.00
|Speciale Nitto ATP Finals
|Sabato 14 novembre 2026
|Italia 1
|Dopo SportMediaset delle 13.00
|Nitto ATP Finals Show
|Tutte le mattine del torneo
|Mediaset Infinity e Sportmediaset.it
|Al mattino
«Road to Nitto ATP Finals» è la striscia quotidiana condotta da Chiara Icardi, fatta di curiosità, quiz, aneddoti e momenti della storia del torneo. Tra gli ospiti ci sono il tennista Lorenzo Sonego, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, appassionato di tennis.
Lo «Speciale Nitto ATP Finals» del 14 novembre 2026 presenta i giocatori e analizza le sfide più attese.
Dove seguire il torneo oltre alla televisione
Il «Nitto ATP Finals Show» ripercorre i momenti più significativi della giornata precedente e anticipa le sfide in programma, tra analisi e pronostici.
Il torneo avrà spazio anche su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, sui social e su Radio Mediaset, con aggiornamenti in tempo reale.
Gli incontri saranno trasmessi anche sugli schermi DOOH (Digital Out of Home) di Milano. Sono oltre 300 e si trovano in zone come Porta Nuova, City Life e sulle linee M4 e M5 della metropolitana.
Domande frequenti
Dove si giocano le Nitto ATP Finals 2026?
Le Nitto ATP Finals 2026 si giocano al Palasport Olimpico di Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026. Il torneo riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e tra i qualificati c’è l’italiano Flavio Cobolli.
Chi commenta le Nitto ATP Finals 2026 su Mediaset?
Gli incontri sono commentati da Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone. Schiavone è stata la prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010. Gli inviati a Torino sono tre: Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice.
Quando va in onda Road to Nitto ATP Finals su Italia 1?
«Road to Nitto ATP Finals» va in onda ogni giorno su Italia 1 a partire da lunedì 9 novembre 2026, subito dopo SportMediaset delle 13.00. La striscia è condotta da Chiara Icardi e propone curiosità, quiz, aneddoti e momenti della storia del torneo.
Quando c’è lo speciale sulle Nitto ATP Finals su Italia 1?
Lo «Speciale Nitto ATP Finals» va in onda su Italia 1 sabato 14 novembre 2026, dopo SportMediaset delle 13.00. Presenta i giocatori e analizza le sfide più attese del torneo.
Dove vedere le Nitto ATP Finals 2026 oltre alla tv?
Mediaset dedica spazio al torneo su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, sui social e su Radio Mediaset, con aggiornamenti in tempo reale. Il «Nitto ATP Finals Show» è online su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it tutte le mattine del torneo. Gli incontri sono trasmessi anche su oltre 300 schermi DOOH di Milano.
Immagine di repertorio
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