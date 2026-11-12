Mosquito, la serie Disney+ di Tony McNamara: cast e trama
In sintesi. Mosquito è una serie comedy-drama originale Hulu in sei episodi, firmata da Tony McNamara e diretta da Matthew Moore, destinata a Disney+. Le riprese sono iniziate nel Regno Unito. Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones interpretano Ed e Kate, due sposi novelli i cui segreti emergono a causa di una zanzara invadente.
I punti chiave
- Mosquito è una serie comedy-drama originale Hulu in sei episodi, destinata a Disney+.
- Tony McNamara, sceneggiatore di The Great e Povere creature!, firma Mosquito ed è anche showrunner.
- Matthew Moore dirige tutti e sei gli episodi di Mosquito.
- Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones interpretano Ed e Kate e sono anche executive producer della serie.
- Mosquito arriverà su Disney+ a livello globale e su Disney+ e Hulu negli Stati Uniti.
Sono iniziate nel Regno Unito le riprese di Mosquito, serie comedy-drama originale Hulu in sei episodi firmata da Tony McNamara, sceneggiatore di The Great e Povere creature!, e destinata a Disney+.
McNamara è candidato all’Oscar e vincitore del Bafta. Matthew Moore dirige tutti e sei gli episodi. La produzione è di 20th Television, Piggy Ate Roast Beef Productions e Hustle & Punch.
Di cosa parla Mosquito: due sposi, troppi segreti e una zanzara invadente
Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones interpretano Ed e Kate, due sposi novelli. I loro segreti vengono a galla quando la vita quotidiana comincia a consumare le maschere con cui si nascondono.
A far scattare tutto è un invadente mosquito, cioè una zanzara. Intorno alla coppia ruota un cast corale che popola la vita lavorativa e privata dei protagonisti e tutto ciò che sta nel mezzo.
Chi c’è nel cast di Mosquito accanto a Hoult ed Edgar-Jones
Nicholas Hoult è noto per Superman e Nosferatu. Daisy Edgar-Jones è nota per Normal People e Twisters. Il cast comprende altri dieci interpreti.
|Attore
|Personaggio
|Chi è
|Kyle Soller
|Hunter
|Fratellastro di Ed, ha dedicato la vita all’azienda di famiglia e ora deve condividerla con lui
|Phoebe Fox
|Gail
|Cugina di Ed, dottoranda in antropologia e collaboratrice fidata
|Frances Magee
|Viktor
|Dipendente di lunga data con un conto in sospeso da regolare
|Belinda Bromilow
|Agnes
|Capa di Kate, con l’istinto di un predatore e uno stile di gestione da corte medievale
|John Macmillan
|Brian
|Uomo di successo dal fascino naturale e silenziosamente spietato
|Liv Hill
|Georgie
|Astuta rivale di Kate
|Akshay Khanna
|Will
|Vecchio amico di università di Kate
|Phoebe Campbell
|Cressida
|Moglie di Will: con lui forma una coppia benestante con più segreti di quanti il matrimonio possa sopportare
|Bamshad Abedi Amin
|Supervisore di dottorato
|Segue Gail negli studi
|Den Rasaq
|Rivale di Kate
|Altro rivale di Kate sul lavoro
Perché Mosquito riunisce McNamara e Hoult dopo The Great
Mosquito segna una nuova collaborazione tra Tony McNamara e Nicholas Hoult. Hoult è stato protagonista di The Great, serie originale Hulu creata da McNamara e andata avanti per tre stagioni.
Daisy Edgar-Jones è invece la protagonista di Normal People. Hoult ed Edgar-Jones sono anche executive producer di Mosquito, insieme a Tony McNamara, Marian Macgowan, Tracy Underwood e Daniel Pipski. McNamara è anche showrunner.
Dove si vedrà Mosquito e cosa hanno detto i produttori
Mosquito arriverà in streaming su Disney+ a livello globale e su Disney+ e Hulu negli Stati Uniti. La serie è stata commissionata da Lee Mason, vice president scripted di Disney+ Emea.
Mason ha dichiarato: «È un privilegio poter contare su una squadra così straordinaria, sia davanti che dietro la macchina da presa. Non vedo l’ora che il pubblico di Disney+ e Hulu possa scoprire il mondo meravigliosamente assurdo creato da Tony».
L’executive producer Marian Macgowan e lo showrunner Tony McNamara hanno aggiunto: «Siamo tutti entusiasti di realizzare Mosquito per Disney+, Hulu e 20th Television. Con Nicholas e Daisy alla guida di questo straordinario cast, non potremmo essere più felici».
Domande frequenti
Di cosa parla Mosquito?
Mosquito è una comedy-drama su Ed e Kate, due sposi novelli interpretati da Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones. I loro segreti vengono a galla quando la vita quotidiana consuma le maschere con cui si nascondono. A far scattare tutto è una zanzara invadente.
Chi c’è nel cast di Mosquito?
Nel cast di Mosquito ci sono Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones nei ruoli di Ed e Kate. Con loro recitano altri dieci interpreti, tra cui Kyle Soller, Phoebe Fox, Frances Magee, Belinda Bromilow, John Macmillan e Liv Hill.
Dove si vedrà la serie Mosquito?
Mosquito arriverà in streaming su Disney+ a livello globale. Negli Stati Uniti sarà disponibile su Disney+ e su Hulu.
Quanti episodi ha Mosquito e chi li dirige?
Mosquito ha sei episodi. Matthew Moore dirige tutti e sei, mentre Tony McNamara firma la serie ed è showrunner.
Chi ha prodotto Mosquito?
Mosquito è prodotta da 20th Television, Piggy Ate Roast Beef Productions e Hustle & Punch. Gli executive producer sono Nicholas Hoult, Daisy Edgar-Jones, Tony McNamara, Marian Macgowan, Tracy Underwood e Daniel Pipski.
Immagine di repertorio
Fonte: ANSA.it · Cinefilos.it · Tutto.TV · Blasting News
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