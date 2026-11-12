Mosquito, la serie Disney+ di Tony McNamara: cast e trama

di Redazione ZON

In sintesi. Mosquito è una serie comedy-drama originale Hulu in sei episodi, firmata da Tony McNamara e diretta da Matthew Moore, destinata a Disney+. Le riprese sono iniziate nel Regno Unito. Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones interpretano Ed e Kate, due sposi novelli i cui segreti emergono a causa di una zanzara invadente.

I punti chiave Mosquito è una serie comedy-drama originale Hulu in sei episodi, destinata a Disney+.

Tony McNamara, sceneggiatore di The Great e Povere creature!, firma Mosquito ed è anche showrunner.

Matthew Moore dirige tutti e sei gli episodi di Mosquito.

Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones interpretano Ed e Kate e sono anche executive producer della serie.

Mosquito arriverà su Disney+ a livello globale e su Disney+ e Hulu negli Stati Uniti.

Sono iniziate nel Regno Unito le riprese di Mosquito, serie comedy-drama originale Hulu in sei episodi firmata da Tony McNamara, sceneggiatore di The Great e Povere creature!, e destinata a Disney+.

McNamara è candidato all’Oscar e vincitore del Bafta. Matthew Moore dirige tutti e sei gli episodi. La produzione è di 20th Television, Piggy Ate Roast Beef Productions e Hustle & Punch.

Di cosa parla Mosquito: due sposi, troppi segreti e una zanzara invadente

Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones interpretano Ed e Kate, due sposi novelli. I loro segreti vengono a galla quando la vita quotidiana comincia a consumare le maschere con cui si nascondono.

A far scattare tutto è un invadente mosquito, cioè una zanzara. Intorno alla coppia ruota un cast corale che popola la vita lavorativa e privata dei protagonisti e tutto ciò che sta nel mezzo.

Chi c’è nel cast di Mosquito accanto a Hoult ed Edgar-Jones

Nicholas Hoult è noto per Superman e Nosferatu. Daisy Edgar-Jones è nota per Normal People e Twisters. Il cast comprende altri dieci interpreti.

Attore Personaggio Chi è Kyle Soller Hunter Fratellastro di Ed, ha dedicato la vita all’azienda di famiglia e ora deve condividerla con lui Phoebe Fox Gail Cugina di Ed, dottoranda in antropologia e collaboratrice fidata Frances Magee Viktor Dipendente di lunga data con un conto in sospeso da regolare Belinda Bromilow Agnes Capa di Kate, con l’istinto di un predatore e uno stile di gestione da corte medievale John Macmillan Brian Uomo di successo dal fascino naturale e silenziosamente spietato Liv Hill Georgie Astuta rivale di Kate Akshay Khanna Will Vecchio amico di università di Kate Phoebe Campbell Cressida Moglie di Will: con lui forma una coppia benestante con più segreti di quanti il matrimonio possa sopportare Bamshad Abedi Amin Supervisore di dottorato Segue Gail negli studi Den Rasaq Rivale di Kate Altro rivale di Kate sul lavoro

Perché Mosquito riunisce McNamara e Hoult dopo The Great

Mosquito segna una nuova collaborazione tra Tony McNamara e Nicholas Hoult. Hoult è stato protagonista di The Great, serie originale Hulu creata da McNamara e andata avanti per tre stagioni.

Daisy Edgar-Jones è invece la protagonista di Normal People. Hoult ed Edgar-Jones sono anche executive producer di Mosquito, insieme a Tony McNamara, Marian Macgowan, Tracy Underwood e Daniel Pipski. McNamara è anche showrunner.

Dove si vedrà Mosquito e cosa hanno detto i produttori

Mosquito arriverà in streaming su Disney+ a livello globale e su Disney+ e Hulu negli Stati Uniti. La serie è stata commissionata da Lee Mason, vice president scripted di Disney+ Emea.

Mason ha dichiarato: «È un privilegio poter contare su una squadra così straordinaria, sia davanti che dietro la macchina da presa. Non vedo l’ora che il pubblico di Disney+ e Hulu possa scoprire il mondo meravigliosamente assurdo creato da Tony».

L’executive producer Marian Macgowan e lo showrunner Tony McNamara hanno aggiunto: «Siamo tutti entusiasti di realizzare Mosquito per Disney+, Hulu e 20th Television. Con Nicholas e Daisy alla guida di questo straordinario cast, non potremmo essere più felici».

Domande frequenti Di cosa parla Mosquito? Mosquito è una comedy-drama su Ed e Kate, due sposi novelli interpretati da Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones. I loro segreti vengono a galla quando la vita quotidiana consuma le maschere con cui si nascondono. A far scattare tutto è una zanzara invadente. Chi c’è nel cast di Mosquito? Nel cast di Mosquito ci sono Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones nei ruoli di Ed e Kate. Con loro recitano altri dieci interpreti, tra cui Kyle Soller, Phoebe Fox, Frances Magee, Belinda Bromilow, John Macmillan e Liv Hill. Dove si vedrà la serie Mosquito? Mosquito arriverà in streaming su Disney+ a livello globale. Negli Stati Uniti sarà disponibile su Disney+ e su Hulu. Quanti episodi ha Mosquito e chi li dirige? Mosquito ha sei episodi. Matthew Moore dirige tutti e sei, mentre Tony McNamara firma la serie ed è showrunner. Chi ha prodotto Mosquito? Mosquito è prodotta da 20th Television, Piggy Ate Roast Beef Productions e Hustle & Punch. Gli executive producer sono Nicholas Hoult, Daisy Edgar-Jones, Tony McNamara, Marian Macgowan, Tracy Underwood e Daniel Pipski.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA.it · Cinefilos.it · Tutto.TV · Blasting News