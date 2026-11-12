Rebecca Gabrielli saluta la sorella Vale: «Ogni passo sarà dedicato a te»

di Redazione ZON

In sintesi. Rebecca Gabrielli, maestra di ballo di Ballando con le Stelle su Rai 1, ha salutato con una lettera su Instagram la sorella Valentina, detta Vale. Valentina è morta sabato 7 novembre 2026 per le complicazioni di una malformazione congenita che aveva dalla nascita. Rebecca Gabrielli promette di dedicarle ogni ballo.

Aggiornamenti Aggiornamento del 12/11/2026 alle 07:42 Aggiornamento. Valentina Gabrielli, sorella di Rebecca, è morta sabato 7 novembre 2026 per le complicazioni di una malformazione congenita con cui conviveva dalla nascita. Lo riporta Libero. Il dettaglio compare anche nella lettera pubblicata su Instagram dalla maestra di ballo: «Fino all’ultimo istante, sabato scorso, il tuo cuore generoso non voleva mollare, ha continuato a battere anche quando il tuo corpo e la tua malformazione ti chiedevano l’impossibile». Nello stesso messaggio Rebecca Gabrielli chiede scusa alla sorella per non essere sempre riuscita a dirle quanto la amasse.

I punti chiave Rebecca Gabrielli ha salutato su Instagram la sorella Valentina, detta Vale, morta sabato 7 novembre 2026.

Nella lettera Rebecca Gabrielli promette che ogni ballo e ogni passo saranno dedicati alla sorella Vale.

Rebecca Gabrielli ed Eugenio Finardi sono stati eliminati da Ballando con le Stelle il 31 ottobre 2026, nella quinta puntata, al ballottaggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

Rebecca Gabrielli è nata nel 1994 ed è originaria di Carrara.

Prima di Rebecca Gabrielli, tre persone del cast di Ballando con le Stelle hanno vissuto un lutto durante la messa in onda: Selvaggia Lucarelli nel 2022, Simone Di Pasquale e Andrea Delogu nel 2025.

Rebecca Gabrielli, maestra di ballo di Ballando con le Stelle, ha salutato su Instagram la sorella Valentina, chiamata Vale, morta sabato 7 novembre 2026. Nella lettera scrive: «Ora mi sento persa».

Cosa ha scritto Rebecca Gabrielli alla sorella Vale

La lettera si apre con un’immagine di vuoto: «Mia dolcissima sorella, mia pietra preziosa, è difficile anche solo trovare l’aria per respirare senza di te». Gabrielli ricorda poi gli anni vissuti insieme alla sorella: «Abbiamo vissuto una vita intera insieme, fianco a fianco, affrontando tutto, ogni singola tempesta, fin dal primo giorno».

Della sorella Rebecca Gabrielli sottolinea la forza: «Sei nata lottando, e hai combattuto con una forza che non ho mai visto in nessun altro al mondo». La definisce anche «la persona più buona che io abbia mai conosciuto su questa terra».

Vale era la prima sostenitrice di Rebecca Gabrielli nel lavoro. La ballerina le fa una promessa:

«Ogni ballo, ogni singolo passo che farò, sarà dedicato a te, alla tua luce, alla tua anima che balla insieme a me».

Il finale della lettera è il passaggio più intimo. Rebecca Gabrielli scrive: «Ora mi sento persa, mi sento a metà, e la voragine che lasci è immensa». Poi aggiunge che nessuno potrà separarle e che la sorella sarà il suo «angelo custode».

Il percorso con Eugenio Finardi si è chiuso il 31 ottobre 2026

Rebecca Gabrielli, nata nel 1994 e originaria di Carrara, ha partecipato all’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In gara era in coppia con il cantautore Eugenio Finardi.

La coppia è stata eliminata il 31 ottobre 2026, nella quinta puntata, al ballottaggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Gabrielli aveva definito il percorso con Finardi un «viaggio d’anima e di musica».

Gli altri lutti vissuti dal cast di Ballando con le Stelle durante la messa in onda

Quello di Rebecca Gabrielli non è il primo lutto che colpisce il cast di Ballando con le Stelle mentre il programma va in onda. Il 19 novembre 2022 Selvaggia Lucarelli ha annunciato la morte della madre Nadia, a 78 anni, ed è comunque stata in studio per la puntata.

Nell’ottobre 2025 Simone Di Pasquale ha perso la madre due giorni prima della diretta del 18 ottobre 2025. Il ballerino è sceso in pista e Milly Carlucci lo ha ringraziato pubblicamente per la forza dimostrata.

Il 29 ottobre 2025 Andrea Delogu ha perso il fratello Evan, diciottenne, morto in un incidente stradale in moto. Nella puntata del 1° novembre 2025 Milly Carlucci le ha dedicato un saluto, e Delogu è tornata in gara il 15 novembre 2025. Con il maestro Nikita Perotti ha poi vinto l’edizione 2025, dedicando il successo al fratello.

Domande frequenti Chi è la sorella di Rebecca Gabrielli morta? La sorella di Rebecca Gabrielli si chiamava Valentina, detta Vale, ed è morta sabato 7 novembre 2026. Rebecca Gabrielli, maestra di ballo di Ballando con le Stelle, l’ha salutata con una lettera pubblicata su Instagram. Cosa ha scritto Rebecca Gabrielli alla sorella Vale? Rebecca Gabrielli ha scritto: «Mia dolcissima sorella, mia pietra preziosa, è difficile anche solo trovare l’aria per respirare senza di te». Nella lettera promette che ogni ballo e ogni passo saranno dedicati alla sorella e la chiama il suo «angelo custode». Con chi ballava Rebecca Gabrielli a Ballando con le Stelle 2026? Nell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle Rebecca Gabrielli era in coppia con il cantautore Eugenio Finardi. La coppia è stata eliminata il 31 ottobre 2026, nella quinta puntata, al ballottaggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Chi ha subito un lutto durante Ballando con le Stelle? Il 19 novembre 2022 Selvaggia Lucarelli ha annunciato la morte della madre Nadia, a 78 anni. Nell’ottobre 2025 Simone Di Pasquale ha perso la madre e Andrea Delogu, il 29 ottobre 2025, il fratello Evan, di 18 anni.

Fonte: Libero ·