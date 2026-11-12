Enrico Mentana, no al ritorno al Tg5: «La storia va solo in avanti»
In sintesi. Enrico Mentana ha escluso di tornare al Tg5 in un post social pubblicato la sera dell’11 novembre 2026. Il giornalista ha scritto che il proprio congedo dal Tg5 fu definitivo, perché «la storia va solo in avanti». L’impegno di Enrico Mentana con La7 e il TgLa7 scade a fine dicembre 2026.
I punti chiave
- Enrico Mentana ha escluso il ritorno al Tg5 in un post social pubblicato la sera dell’11 novembre 2026.
- Nel post Enrico Mentana ha definito «definitivo» il proprio congedo dal Tg5, perché «la storia va solo in avanti».
- Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, aveva detto prima del post che in Mediaset Enrico Mentana è il benvenuto.
- Enrico Mentana ha deciso di non rinnovare il contratto di collaborazione con La7 e con il TgLa7, in scadenza a fine dicembre 2026.
- Le ipotesi sul futuro di Enrico Mentana sono tre: la direzione del Tg1, un nuovo polo informativo legato al brand CNN, il ritorno al Tg5; solo l’ultima è stata affrontata da lui.
Enrico Mentana esclude di tornare al Tg5. Lo ha scritto in un post social l’11 novembre 2026, mentre il suo impegno con La7 si avvicina alla scadenza, fissata a fine dicembre 2026.
La frase con cui Enrico Mentana chiude la porta al Tg5
Nel post, pubblicato la sera dell’11 novembre 2026, Enrico Mentana ricorda il giorno in cui salutò per l’ultima volta gli spettatori del Tg5. Il testo è questo:
«Era come oggi l’11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l’ultima volta gli spettatori del TG5. Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti»
Il “come oggi” della frase si riferisce quindi all’11 novembre 2026, data del messaggio.
Perché il post arriva dopo l’apertura di Pier Silvio Berlusconi
Poche ore prima del post, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, aveva parlato di Enrico Mentana in una conferenza. A nome di Mediaset aveva manifestato l’interesse ad averlo di nuovo nella squadra dei volti del gruppo.
«Io per Enrico grande stima e grande affetto, anche personale. Lui sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte, senza filtri. Penso stia valutando cosa fare del proprio futuro, ma qui Mentana è il benvenuto»
La vicinanza temporale tra le due uscite porta a leggere il post di Mentana come una replica all’apertura di Berlusconi. Resta però una lettura, non una conferma.
Cosa succede a Enrico Mentana dopo La7
Enrico Mentana ha deciso di non rinnovare il contratto di collaborazione con La7 e con il TgLa7. Il suo impegno scade ufficialmente a fine dicembre 2026.
Da tempo girano voci sul suo futuro, più o meno credibili. Sono tre le ipotesi: la direzione del Tg1, la guida di un nuovo polo informativo italiano legato al brand CNN, il ritorno al Tg5.
Soltanto l’ultima ipotesi è stata affrontata direttamente da Enrico Mentana, con il post dell’11 novembre 2026. Quella del Tg1 e quella del polo legato a CNN restano per ora voci.
Domande frequenti
Enrico Mentana torna al Tg5?
No. Con un post social pubblicato l’11 novembre 2026 Enrico Mentana ha escluso il ritorno al Tg5, definendo il suo congedo «definitivo» perché «la storia va solo in avanti».
Quando scade il contratto di Enrico Mentana con La7?
L’impegno di Enrico Mentana con La7 e con il TgLa7 scade ufficialmente a fine dicembre 2026. Il giornalista ha deciso di non rinnovare il contratto di collaborazione.
Cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi su Enrico Mentana?
Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha espresso «grande stima e grande affetto, anche personale» per Enrico Mentana. Ha aggiunto che in Mediaset le porte sono sempre aperte e che Mentana è il benvenuto.
Cosa farà Enrico Mentana dopo La7?
Il futuro di Enrico Mentana dopo La7 non è stato annunciato. Circolano tre ipotesi: la direzione del Tg1, la guida di un nuovo polo informativo legato al brand CNN e il ritorno al Tg5. Solo quest’ultima è stata esclusa da Mentana; le altre due restano voci.
Immagine di repertorio
Fonte: Blogtvitaliana
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