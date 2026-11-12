Enrico Mentana, no al ritorno al Tg5: «La storia va solo in avanti»

No. Con un post social pubblicato l’11 novembre 2026 Enrico Mentana ha escluso il ritorno al Tg5, definendo il suo congedo «definitivo» perché «la storia va solo in avanti».

L’impegno di Enrico Mentana con La7 e con il TgLa7 scade ufficialmente a fine dicembre 2026. Il giornalista ha deciso di non rinnovare il contratto di collaborazione.

Cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi su Enrico Mentana?

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha espresso «grande stima e grande affetto, anche personale» per Enrico Mentana. Ha aggiunto che in Mediaset le porte sono sempre aperte e che Mentana è il benvenuto.