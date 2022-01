Enrico Mentana torna a condurre il TgLa7 dopo positività al Covid

Dopo alcuni giorni di assenza al timone dell’edizione serale del telegiornale di cui è direttore, torna alla conduzione del TgLa7 il giornalista Enrico Mentana.

Il direttore del tg di proprietà di Cairo ha annunciato, con un post su Instagram, la sua guarigione dal virus. Quindi anche la conseguente possibilità di tornare dietro al bancone per continuare ad informare gli italiani coi fatti del giorno.

“Oggi torno al Tg, dopo 10 giorni. Dopo averne parlato per due anni, – scrive Mentana – anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il covid. Ne parlo solo a isolamento finito – afferma – perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa.

Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e – rassicura il direttore – con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera.”

Dunque un messaggio di rassicurazione per i telespettatori abituali del Tg del canale numero 7, anche perché a breve, in concomitanza dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il palinsesto televisivo dei prossimi giorni verrà stravolto dalla consueta maratona condotta da Mentana e i suoi inviati e ospiti in studio. Il pubblico italiano, infatti, è molto affezionato alla live no stop che va in onda durante gli eventi politici più importanti del mondo.