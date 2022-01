Oroscopo di Paolo Fox oggi: Venerdì 21 Gennaio 2022

Ariete Queste sono giornate piene di cose da fare. Infatti, più che parlare di momenti no parleremmo di tante emozioni tutte insieme. E’ chiaro che dipende dalla vostra età e dalle circostanze, però è molto difficile mantenere la calma, soprattutto in questo momento, perché dovete dare tante conferme e magari ci sono anche tante persone che chiedono la vostra assistenza. Coraggio!

Toro Finalmente un fine settimana un po’ più tranquillo. Ci sono quelli che vogliono pensare ad un trasferimento, addirittura ad un trasloco, altri che magari vogliono semplicemente cambiare stile di vita, orario, modo di fare. Sono tanti quelli che cercano di rimettersi in gioco. Sabato sarà una giornata interessante anche per l’amore!

Gemelli Questa Luna dissonante può portare un attimo di pausa: queste 48 ore di venerdì sono un po’ sottotono ma domenica si recupera. Crediamo che in questo momento sia molto importante evitare scontri inutili, soprattutto perché sarà il destino a darvi soddisfazione. Se avete discusso con una persona, se qualcuno non è stato leale con voi, vedrete che arriverà la giustizia che aspettate!

Cancro Questa Venere crea qualche piccolo dubbio ma attenzione molti si scioglieranno come neve al sole nelle prossime settimane! Le occasioni non mancano mai, per questo vi chiediamo di fare un gioco vincente di non mettervi accanto persone che hanno il potere di innervosirvi. In questo weekend avete bisogno di tanta allegria!

Leone E’ chiaro e risaputo che volete sempre primeggiare! Questa è la forza del vostro segno, attenti però che qualcuno conoscendo questo amore per la vanità non cerchi di adularvi per ottenere qualcosa. Quindi, soprattutto nei prossimi tre giorni, sarà molto importante circondarsi di persone vere, serie. Attenzione a chi dispensa sorrisi ma poi la pensa diversamente da voi, diciamo questo anche perché sul lavoro in particolare quelli che hanno avuto una crescita potrebbero essere invidiati oppure sono indecisi su cosa fare.

Vergine Continua questa importante ascesa che poi sarà un punto di riferimento anche per il futuro. Vogliamo ricordare che con Venere favorevole si può andare avanti meglio, ci sono anche buone occasioni da sfruttare, poi questo Oroscopo è utile anche per mettere a posto e definire certe questioni contrattuali, accordi scritti, ma di questo ne riparleremo tra Aprile e Maggio. Dovete sfruttare questo Oroscopo anche per l’amore!

Bilancia Siete molto affaticati ma iniziate già a vedere qualche miglioramento. In realtà i veri problemi, quelli irrisolti, sono legati alla famiglia, alla casa, alle persone accanto a voi. Non è facile trovare sempre il giusto equilibrio, non è facile trovare la giusta linea di condotta, soprattutto per una persona come voi che ama la giustizia e spesso ultimamente è capitato di vedere degli atteggiamenti strani da parte di alcune persone sulle quale facevate affidamento. E’ come se non fossero state giuste con voi!

Scorpione Weekend di crescita, e domenica sarà una giornata particolare. Invitiamo tutti voi a partecipare direttamente al gioco dell’amore. Venere e Giove sono in aspetto importante, questo è un oroscopo utile anche per le relazioni sociali, perché tutto quello che fate in questo periodo vi permette di evolvere la vostra situazione, di dare spazio a qualche bella novità. E’ un oroscopo importante per i nuovi incontri.

Sagittario Nonostante questa Luna storta che potrebbe portare qualche piccolo fastidio fisico, in questo venerdì vogliamo premiarvi! Si perché questi piccoli guai non incidono sulla vostra volontà di recupero e soprattutto sul grande desiderio di rimettervi in gioco. E’ un oroscopo importante per chi vuole innamorarsi e sarà sempre più bello fino a raggiungere il massimo tra Marzo e Aprile. Contatti favoriti!

Capricorno Questo fine settimana si apre in grande stile: è un venerdì importante per le relazioni, per cercare di capire quali sono i vostri interessi legati al futuro. Un vero Capricorno ha sempre una meta da raggiungere, e quando non ce l’ha si sente afflitto, si isola. In un primo momento trovate conforto nello stare per conto vostro ma col tempo vi stancate, e quindi ci vuole un confidente, qualcuno a cui rivolgersi. Sono giornate di lento recupero.

Acquario Sentite che è arrivato il momento di fare una scelta importante. Nella vita non si può avere tutto ma bisogna anche avere il coraggio di cambiare! Mercurio transita nel vostro segno, Marte è in buon aspetto: tutto quello che state facendo adesso vi porta verso una situazione di vantaggio che sarà importante anche per il futuro. Vi chiediamo di allontanarvi da persone che possono avere avuto un atteggiamento non leale nei vostri confronti. Voi siete sempre disponibili ma non è sempre bene dare confidenza a tutti!